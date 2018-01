Nghi án giết người đốt xác ở vùng ven

(Dân Việt) Người dân sống trong khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM phát hiện người đàn ông nghi bị sát hại, đốt xác nên cấp báo công an.

Chiều 1.1.2018, Công an quận 9 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông nghi bị sát hại đốt xác ở phường Long Bình.

Dân phòng hỗ trợ công an phong tỏa hiện trường án mạng. Ảnh: C.T

Theo Công an quận 9, khoảng 12h ngày 1.1, một số người dân sống trong khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, TPHCM đi qua khu vực phát hiện 1 chiếc xe đạp ở bãi cỏ. Họ đến gần thì phát hiện 1 thi thể người đã bị đốt cháy nên vội báo công an.

Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng đến nơi điều tra. Do thi thể đã cháy sém nên việc nhận dạng rất khó khăn. Công an chụp ảnh chiếc xe đạp nhiều khả năng do nạn nhân sử dụng cho người dân nhận dạng nhưng chưa có kết quả.

Đến gần 18h công an vẫn còn phong tỏa hiện trường.