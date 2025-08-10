25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, diễn ra tối 9/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đã thắp lên ngọn lửa rực cháy với niềm tự hào dân tộc trong lòng 25.000 khán giả. Chương trình kéo dài đến khi đồng hồ đã bước sang ngày 10/8 nhưng sức nóng không hề giảm, khi khán đài vẫn sáng rực bởi chiếc lightstick của vạn người xem.

Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam đã đánh dấu sự kiện âm nhạc đỉnh cao, quy mô lớn do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện. Quy tụ dàn sao hàng đầu như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đen, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân... cùng các nghệ sĩ gen Z nổi tiếng như Rhyder, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi… và các nghệ sĩ khách mời gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSƯT Xuân Hinh, chương trình mang đến những màn trình diễn lần đầu xuất hiện, được dàn dựng công phu với công nghệ sân khấu hiện đại, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn.

Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Nghệ sĩ và người hâm mộ cùng thắp lên niềm tự hào Việt Nam

Đại nhạc hội được mở màn và kết thúc bằng đều màn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn, cùng với âm nhạc đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, tràn ngập niềm tự hào. Hai tiết mục mở màn và khép lại chương trình - Made In Việt Nam và liên khúc Nam Quốc Sơn Hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam - đều lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương trong lòng người xem.

Trong đó, ca khúc Made In Việt Nam, một sáng tác của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP được thể hiện bởi 2 thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam: NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ban nhạc Màu Nước và dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới. Tiết mục mở màn đã tạo nên cầu nối gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy tinh thần tự hào sâu sắc về bản sắc Việt.

Tiết mục mở màn "Made in Vietnam".

Phần trình diễn Bắc Bling với sự kết hợp của nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry là lời nhắn nhủ ý nghĩa về sự tự hào về nguồn cội, sự gắn bó giữa các thế hệ và sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Điểm nhấn của tiết mục không chỉ là sự xuất hiện của bà con đến từ quê hương Bắc Ninh, mà còn có màn xuất hiện ấn tượng của Tuấn Cry như bay giữ không trung trên chiếc dây cáp. Hòa Minzy xúc động khi lần đầu tiên bà con quê mình được xuất hiện trên một sân khấu hoành tráng như V Concert.

Tiết mục mash-up Lý Bắc Bộ, Đẩy xe bò của Phương Mỹ Chi hòa quyện cùng tiết mục đặc biệt được cô chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu Bài ca đất phương Nam, đã thể hiện sự kế thừa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc qua từng nốt nhạc.

Màn trình diễn của Noo Phước Thịnh là điểm sáng không thể bỏ qua của V Concert – Rạng rỡ Việt Nam. Với các ca khúc như Một vòng Việt Nam và phần đồng ca đầy xúc động Tự nguyện với 25.000 khán giả và đại diện các lực lượng bộ đội, công an, khoảnh khắc ấy đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và tình yêu tổ quốc sâu sắc.

Hình ảnh vạn người với lá cờ đỏ sao vàng, lightstick rực đỏ được vẫy lên đồng loạt trên khán đài, hòa cùng ca từ Tự nguyện đã tạo nên một bức tranh âm nhạc rực rỡ, sống động và đầy tự hào. Noo chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh thể hiện ca khúc này và có thể chỉ dành riêng cho V Concert.

Liên khúc khép lại đêm nhạc với các ca khúc tràn đầy khí thế như Nam quốc Sơn Hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam và Người Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước, kết nối khán giả ở mọi thế hệ trong một không gian âm nhạc ngập tràn cảm xúc. Các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng 25.000 khán giả.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi với liên khúc "Nam quốc Sơn Hà", "Nối vòng tay lớn", "Hào khí Việt Nam" và "Người Việt Nam".

Nhạc cụ dân tộc thăng hoa cùng âm nhạc "trendy"

Lần đầu tiên trong V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, DTAP mang dàn nhạc dân tộc vào trong chương trình mình đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Trong nhiều tiết mục, dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới được kết hợp tinh tế cùng ban nhạc Màu Nước tạo nên một không gian âm nhạc vừa truyền thống, vừa hiện đại đầy ấn tượng. Việc phối hợp giữa âm hưởng dân gian đặc trưng với những giai điệu trendy, live band và EDM đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt, vừa bắt nhịp xu hướng quốc tế.

Nhiều ca khúc trong chương trình được làm mới với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân gian và hiện đại, giúp khán giả không chỉ tận hưởng âm nhạc, mà còn cảm nhận sâu sắc tình yêu với âm nhạc truyền thống được thổi hồn theo cách rất riêng, rất thời thượng.

Ngoài tiết mục Made in Vietnam và Bắc Bling, tiết mục mash-up Rock Một cọng tóc mai - Big girl don't cry - Vũ điệu cồng chiêng của ca sĩ Tóc Tiên là điểm nhấn ấn tượng của sự kết hợp giữa âm nhạc trendy và nhạc cụ dân tộc.

Tóc Tiên "thiêu đốt" sân khấu với loạt hit.

Hoàng Thùy Linh cháy hết mình với loạt hit đình đám như Kẻ cắp gặp bà già, Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo và See tình tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa giai điệu bắt tai cùng âm sắc đặc trưng của nhạc cụ dân tộc, cộng với màn trình diễn bùng nổ năng lượng, đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy mê hoặc và ý nghĩa. Hoàng Thùy Linh còn xuống tận khu vực khán giả, tương tác nhiệt tình, khiến hàng nghìn người hâm mộ đứng dậy hòa theo những điệu nhảy sôi động, đặc trưng của ca khúc See tình, biến sân khấu thành một đại tiệc âm nhạc sôi động không thể nào quên.

Hoàng Thùy Linh.

Cùng với đó, nhiều ca khúc khác như Bật tình yêu lên, Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa, Bài ca đất phương Nam, Một vòng Việt Nam cũng góp phần làm nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu khi có sự tham gia của nhạc cụ dân tộc.

Không thể không nhắc đến phần biểu diễn đặc sắc của nghệ sĩ Xuân Hinh qua tiết mục Cô Sáu Sơn Trang, một nét nghệ thuật hát văn độc đáo, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ sĩ Xuân Hinh với tiết mục đặc sắc.

Sân khấu bùng nổ với loạt hit nổi tiếng cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại

Sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam thực sự bùng nổ với loạt hit đình đám, đưa khán giả vào không gian âm nhạc cuồng nhiệt và đầy cảm xúc. Âm thanh sống động, hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại đã nâng tầm từng tiết mục, làm nổi bật từng giai điệu và nhịp điệu sôi động. Hệ thống đèn sân khấu và màn hình LED được thiết kế tinh tế tạo nên những khung cảnh mãn nhãn, đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và công nghệ đã biến V Concert thành một đại nhạc hội hoành tráng, khó quên.

Trúc Nhân ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn độc đáo qua các ca khúc Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Không ra gì, Bốn chữ lắm. Sự pha trộn hài hước, sâu sắc trong lời ca cùng giọng hát đặc trưng giúp Trúc Nhân chạm tới cảm xúc khán giả một cách tinh tế. Những màn trình diễn của anh không chỉ bùng nổ về năng lượng mà còn đậm chất nghệ sĩ, tạo nên sự kết nối gần gũi và thân mật với người xem.

Tiết mục của Đen tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam mang đến một không gian âm nhạc đầy sâu lắng và ý nghĩa. Với những ca khúc như "Nấu ăn cho em", "Ngày lang thang", "Luôn yêu đời", Đen không chỉ chinh phục khán giả bằng chất giọng mộc mạc, chân thật mà còn truyền tải thông điệp tích cực, khích lệ yêu thương và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Kết nối giữa các ca khúc của Đen là nhạc hiệu những chương trình mang dấu ấn của VTV như Đường lên đỉnh Olympia, Vườn cổ tích... - một tiết mục đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài THVN.

Tiết mục Vị nhà của Đen và Hoàng Thùy Linh là phần trình diễn bất ngờ dành tặng khán giả. Tiết mục không chỉ là màn kết hợp đầy ăn ý giữa hai nghệ sĩ tài năng, mà còn mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, pha trộn giữa cảm xúc mộc mạc và sự tinh tế hiện đại.

Hà Anh Tuấn mang đến không gian âm nhạc sâu lắng với liên khúc Tháng Tư là lời nói dối và Tháng mấy em nhớ anh cùng ca khúc Địa đàng đầy cảm xúc. Là nghệ sĩ xuất hiện cuối chương trình khi đồng hồ đã điểm sáng ngày mới, nhưng hàng vạn khán giả vẫn chờ đợi và cổ vũ hết mình cho phần trình diễn của anh. Sự tinh tế trong cách thể hiện giúp Hà Anh Tuấn chinh phục mọi trái tim người nghe trong đêm nhạc.

Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng những liên khúc sôi động như Destiny, Cô đơn trên sofa... Nữ hoàng giải trí luôn biết cách giữ sức hút của mình trên sân khấu. Phần trình diễn cuốn hút của cô với Vĩnh Thụy cũng là điểm nhấn ấn tượng của V Concert, khi khán giả phiêu theo giọng hát đầy cảm xúc và kỹ thuật của Quán quân Điểm hẹn tài năng 2025.

Rhyder thể hiện sự trẻ trung, năng động qua các ca khúc như "Anh Biết Rồi" và "Chịu Cách Mình Nói Thua," mang đến làn gió mới cho V Concert. Phần biểu diễn của anh kết hợp giữa rap và hát, tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Sự chân thành và nhiệt huyết trong từng câu hát giúp Rhyder ghi dấu ấn riêng biệt trên sân khấu.

Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với phong cách trình diễn mạnh mẽ qua các bài hát Catch Me If You Can, Thuỷ triều... Sự phối hợp giữa âm nhạc điện tử sôi động và vũ đạo cuốn hút đã tạo nên không khí sôi nổi, bùng nổ. Quang Hùng MasterD mang đến năng lượng tràn đầy, góp phần làm sôi động thêm không gian âm nhạc của đêm diễn.

Những khoảnh khắc lắng đọng...

Đan xen trong không khí sôi động của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, khoảnh khắc tri ân các chiến sĩ đang miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80 đã chạm đến trái tim hàng vạn người tại đại nhạc hội. Những hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nghiêm túc luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được giới thiệu chân thực và xúc động.

MC Đức Bảo và Phí Linh còn có dịp giao lưu cùng các chiến sĩ trẻ, lắng nghe câu chuyện về sự quyết tâm, niềm tự hào. Những chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm hứng của các chiến sĩ đã làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng cho chương trình, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, trách nhiệm với đất nước trong lòng mỗi người Việt Nam.

Sau phần trình diễn của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã dành tặng 500 triệu đồng đến dự án thiện nguyện “Thư viện Niềm vui”, với mong muốn góp sách, xây dựng lên những thư viện cho học sinh vùng khó.

Tính đến sáng ngày 10/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là 3.951.238.482 VNĐ và hơn 20.000 cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong đêm concert “V Fest” (tối 10/8) sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam khép lại với dư âm ngọt ngào, lan tỏa cảm xúc tự hào và gắn kết sâu sắc giữa các thế hệ khán giả. Chương trình không chỉ là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt trong thời đại mới. Qua từng tiết mục, từng giai điệu, V Concert đã truyền tải thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin về một tương lai rạng rỡ. Đây thực sự là một đêm nhạc đáng nhớ, ghi dấu bước phát triển vượt bậc của nền công nghiệp văn hóa giải trí nước nhà.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình đạt chuẩn quốc tế và hiện đại nhất nước vừa được khánh thành, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam thu hút 25.000 khán giả tham gia thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp và đầy màu sắc.



Với tổng quy mô hơn 900.000 m2 và quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.



VEC được xây dựng là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cả về quy mô, thiết kế và công năng của tổ hợp có thể đáp ứng các sự kiện tầm cỡ cả trong lĩnh vực triển lãm, văn hóa, giải trí.

