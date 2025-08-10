Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 13:17 GMT+7

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

+ aA -
P.V Chủ nhật, ngày 10/08/2025 13:17 GMT+7
Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và cảm xúc hòa quyện đã biến "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thành bản hòa ca thăng hoa của 25.000 trái tim với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, diễn ra tối 9/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đã thắp lên ngọn lửa rực cháy với niềm tự hào dân tộc trong lòng 25.000 khán giả. Chương trình kéo dài đến khi đồng hồ đã bước sang ngày 10/8 nhưng sức nóng không hề giảm, khi khán đài vẫn sáng rực bởi chiếc lightstick của vạn người xem.

Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam đã đánh dấu sự kiện âm nhạc đỉnh cao, quy mô lớn do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện. Quy tụ dàn sao hàng đầu như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đen, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân... cùng các nghệ sĩ gen Z nổi tiếng như Rhyder, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi… và các nghệ sĩ khách mời gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSƯT Xuân Hinh, chương trình mang đến những màn trình diễn lần đầu xuất hiện, được dàn dựng công phu với công nghệ sân khấu hiện đại, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 1.
Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Nghệ sĩ và người hâm mộ cùng thắp lên niềm tự hào Việt Nam

Đại nhạc hội được mở màn và kết thúc bằng đều màn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn, cùng với âm nhạc đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, tràn ngập niềm tự hào. Hai tiết mục mở màn và khép lại chương trình - Made In Việt Nam và liên khúc Nam Quốc Sơn Hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam - đều lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương trong lòng người xem.

Trong đó, ca khúc Made In Việt Nam, một sáng tác của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP được thể hiện bởi 2 thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam: NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ban nhạc Màu Nước và dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới. Tiết mục mở màn đã tạo nên cầu nối gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy tinh thần tự hào sâu sắc về bản sắc Việt.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 2.
Tiết mục mở màn "Made in Vietnam".

Phần trình diễn Bắc Bling với sự kết hợp của nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry là lời nhắn nhủ ý nghĩa về sự tự hào về nguồn cội, sự gắn bó giữa các thế hệ và sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Điểm nhấn của tiết mục không chỉ là sự xuất hiện của bà con đến từ quê hương Bắc Ninh, mà còn có màn xuất hiện ấn tượng của Tuấn Cry như bay giữ không trung trên chiếc dây cáp. Hòa Minzy xúc động khi lần đầu tiên bà con quê mình được xuất hiện trên một sân khấu hoành tráng như V Concert.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 3.

Tiết mục mash-up Lý Bắc Bộ, Đẩy xe bò của Phương Mỹ Chi hòa quyện cùng tiết mục đặc biệt được cô chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu Bài ca đất phương Nam, đã thể hiện sự kế thừa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc qua từng nốt nhạc.

Màn trình diễn của Noo Phước Thịnh là điểm sáng không thể bỏ qua của V Concert – Rạng rỡ Việt Nam. Với các ca khúc như Một vòng Việt Nam và phần đồng ca đầy xúc động Tự nguyện với 25.000 khán giả và đại diện các lực lượng bộ đội, công an, khoảnh khắc ấy đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và tình yêu tổ quốc sâu sắc.

Hình ảnh vạn người với lá cờ đỏ sao vàng, lightstick rực đỏ được vẫy lên đồng loạt trên khán đài, hòa cùng ca từ Tự nguyện đã tạo nên một bức tranh âm nhạc rực rỡ, sống động và đầy tự hào. Noo chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh thể hiện ca khúc này và có thể chỉ dành riêng cho V Concert.

Liên khúc khép lại đêm nhạc với các ca khúc tràn đầy khí thế như Nam quốc Sơn Hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam và Người Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước, kết nối khán giả ở mọi thế hệ trong một không gian âm nhạc ngập tràn cảm xúc. Các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng 25.000 khán giả.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi với liên khúc "Nam quốc Sơn Hà", "Nối vòng tay lớn", "Hào khí Việt Nam" và "Người Việt Nam".

Nhạc cụ dân tộc thăng hoa cùng âm nhạc "trendy"

Lần đầu tiên trong V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, DTAP mang dàn nhạc dân tộc vào trong chương trình mình đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Trong nhiều tiết mục, dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới được kết hợp tinh tế cùng ban nhạc Màu Nước tạo nên một không gian âm nhạc vừa truyền thống, vừa hiện đại đầy ấn tượng. Việc phối hợp giữa âm hưởng dân gian đặc trưng với những giai điệu trendy, live band và EDM đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt, vừa bắt nhịp xu hướng quốc tế.

Nhiều ca khúc trong chương trình được làm mới với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân gian và hiện đại, giúp khán giả không chỉ tận hưởng âm nhạc, mà còn cảm nhận sâu sắc tình yêu với âm nhạc truyền thống được thổi hồn theo cách rất riêng, rất thời thượng.

Ngoài tiết mục Made in Vietnam và Bắc Bling, tiết mục mash-up Rock Một cọng tóc mai - Big girl don't cry - Vũ điệu cồng chiêng của ca sĩ Tóc Tiên là điểm nhấn ấn tượng của sự kết hợp giữa âm nhạc trendy và nhạc cụ dân tộc.

Tóc Tiên "thiêu đốt" sân khấu với loạt hit.

Hoàng Thùy Linh cháy hết mình với loạt hit đình đám như Kẻ cắp gặp bà già, Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo và See tình tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa giai điệu bắt tai cùng âm sắc đặc trưng của nhạc cụ dân tộc, cộng với màn trình diễn bùng nổ năng lượng, đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy mê hoặc và ý nghĩa. Hoàng Thùy Linh còn xuống tận khu vực khán giả, tương tác nhiệt tình, khiến hàng nghìn người hâm mộ đứng dậy hòa theo những điệu nhảy sôi động, đặc trưng của ca khúc See tình, biến sân khấu thành một đại tiệc âm nhạc sôi động không thể nào quên.

Hoàng Thùy Linh.

Cùng với đó, nhiều ca khúc khác như Bật tình yêu lên, Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa, Bài ca đất phương Nam, Một vòng Việt Nam cũng góp phần làm nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu khi có sự tham gia của nhạc cụ dân tộc.

Không thể không nhắc đến phần biểu diễn đặc sắc của nghệ sĩ Xuân Hinh qua tiết mục Cô Sáu Sơn Trang, một nét nghệ thuật hát văn độc đáo, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ sĩ Xuân Hinh với tiết mục đặc sắc.

Sân khấu bùng nổ với loạt hit nổi tiếng cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại

Sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam thực sự bùng nổ với loạt hit đình đám, đưa khán giả vào không gian âm nhạc cuồng nhiệt và đầy cảm xúc. Âm thanh sống động, hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại đã nâng tầm từng tiết mục, làm nổi bật từng giai điệu và nhịp điệu sôi động. Hệ thống đèn sân khấu và màn hình LED được thiết kế tinh tế tạo nên những khung cảnh mãn nhãn, đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và công nghệ đã biến V Concert thành một đại nhạc hội hoành tráng, khó quên.

Trúc Nhân ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn độc đáo qua các ca khúc Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Không ra gì, Bốn chữ lắm. Sự pha trộn hài hước, sâu sắc trong lời ca cùng giọng hát đặc trưng giúp Trúc Nhân chạm tới cảm xúc khán giả một cách tinh tế. Những màn trình diễn của anh không chỉ bùng nổ về năng lượng mà còn đậm chất nghệ sĩ, tạo nên sự kết nối gần gũi và thân mật với người xem.

Tiết mục của Đen tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam mang đến một không gian âm nhạc đầy sâu lắng và ý nghĩa. Với những ca khúc như "Nấu ăn cho em", "Ngày lang thang", "Luôn yêu đời", Đen không chỉ chinh phục khán giả bằng chất giọng mộc mạc, chân thật mà còn truyền tải thông điệp tích cực, khích lệ yêu thương và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Kết nối giữa các ca khúc của Đen là nhạc hiệu những chương trình mang dấu ấn của VTV như Đường lên đỉnh Olympia, Vườn cổ tích... - một tiết mục đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài THVN.

Tiết mục Vị nhà của Đen và Hoàng Thùy Linh là phần trình diễn bất ngờ dành tặng khán giả. Tiết mục không chỉ là màn kết hợp đầy ăn ý giữa hai nghệ sĩ tài năng, mà còn mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, pha trộn giữa cảm xúc mộc mạc và sự tinh tế hiện đại.

Hà Anh Tuấn mang đến không gian âm nhạc sâu lắng với liên khúc Tháng Tư là lời nói dốiTháng mấy em nhớ anh cùng ca khúc Địa đàng đầy cảm xúc. Là nghệ sĩ xuất hiện cuối chương trình khi đồng hồ đã điểm sáng ngày mới, nhưng hàng vạn khán giả vẫn chờ đợi và cổ vũ hết mình cho phần trình diễn của anh. Sự tinh tế trong cách thể hiện giúp Hà Anh Tuấn chinh phục mọi trái tim người nghe trong đêm nhạc.

Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng những liên khúc sôi động như Destiny, Cô đơn trên sofa... Nữ hoàng giải trí luôn biết cách giữ sức hút của mình trên sân khấu. Phần trình diễn cuốn hút của cô với Vĩnh Thụy cũng là điểm nhấn ấn tượng của V Concert, khi khán giả phiêu theo giọng hát đầy cảm xúc và kỹ thuật của Quán quân Điểm hẹn tài năng 2025.

Rhyder thể hiện sự trẻ trung, năng động qua các ca khúc như "Anh Biết Rồi" và "Chịu Cách Mình Nói Thua," mang đến làn gió mới cho V Concert. Phần biểu diễn của anh kết hợp giữa rap và hát, tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Sự chân thành và nhiệt huyết trong từng câu hát giúp Rhyder ghi dấu ấn riêng biệt trên sân khấu.

Default ImageDefault Image

Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với phong cách trình diễn mạnh mẽ qua các bài hát Catch Me If You Can, Thuỷ triều... Sự phối hợp giữa âm nhạc điện tử sôi động và vũ đạo cuốn hút đã tạo nên không khí sôi nổi, bùng nổ. Quang Hùng MasterD mang đến năng lượng tràn đầy, góp phần làm sôi động thêm không gian âm nhạc của đêm diễn.

Những khoảnh khắc lắng đọng...

Đan xen trong không khí sôi động của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, khoảnh khắc tri ân các chiến sĩ đang miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80 đã chạm đến trái tim hàng vạn người tại đại nhạc hội. Những hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nghiêm túc luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được giới thiệu chân thực và xúc động.

MC Đức Bảo và Phí Linh còn có dịp giao lưu cùng các chiến sĩ trẻ, lắng nghe câu chuyện về sự quyết tâm, niềm tự hào. Những chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm hứng của các chiến sĩ đã làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng cho chương trình, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, trách nhiệm với đất nước trong lòng mỗi người Việt Nam.

Sau phần trình diễn của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã dành tặng 500 triệu đồng đến dự án thiện nguyện “Thư viện Niềm vui”, với mong muốn góp sách, xây dựng lên những thư viện cho học sinh vùng khó.

Tính đến sáng ngày 10/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là 3.951.238.482 VNĐ và hơn 20.000 cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong đêm concert “V Fest” (tối 10/8) sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam khép lại với dư âm ngọt ngào, lan tỏa cảm xúc tự hào và gắn kết sâu sắc giữa các thế hệ khán giả. Chương trình không chỉ là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt trong thời đại mới. Qua từng tiết mục, từng giai điệu, V Concert đã truyền tải thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin về một tương lai rạng rỡ. Đây thực sự là một đêm nhạc đáng nhớ, ghi dấu bước phát triển vượt bậc của nền công nghiệp văn hóa giải trí nước nhà.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình đạt chuẩn quốc tế và hiện đại nhất nước vừa được khánh thành, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam thu hút 25.000 khán giả tham gia thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp và đầy màu sắc.

Với tổng quy mô hơn 900.000 m2 và quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

VEC được xây dựng là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cả về quy mô, thiết kế và công năng của tổ hợp có thể đáp ứng các sự kiện tầm cỡ cả trong lĩnh vực triển lãm, văn hóa, giải trí.

Theo: VTV

Tham khảo thêm

V Concert – Rạng rỡ Việt Nam: Phương Mỹ Chi tụt giày trên sân khấu, Hà Anh Tuấn điềm tĩnh hát lúc trời đã sang ngày mới

V Concert – Rạng rỡ Việt Nam: Phương Mỹ Chi tụt giày trên sân khấu, Hà Anh Tuấn điềm tĩnh hát lúc trời đã sang ngày mới

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Nàng cỏ" Goo Hye Sun bức xúc vì bị nhắc lại chuyện đời tư

Nữ diễn viên Goo Hye Sun lên tiếng phản đối các chương trình truyền hình Hàn Quốc liên tục khai thác chuyện ly hôn của cô với Ahn Jae Hyun để thu hút sự chú ý.

Sydney Sweeney xuất hiện tại trường quay “Yêu nữ thích hàng hiệu 2”

Văn hóa - Giải trí
Sydney Sweeney xuất hiện tại trường quay “Yêu nữ thích hàng hiệu 2”

BTV điển trai của VTV hiện là Phó Giám đốc, có bà xã xinh đẹp, trẻ trung

Văn hóa - Giải trí
BTV điển trai của VTV hiện là Phó Giám đốc, có bà xã xinh đẹp, trẻ trung

Ba năm yêu của Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha

Văn hóa - Giải trí
Ba năm yêu của Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Đọc thêm

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86
Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

Thể thao

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt vừa gia nhập CLB PVF-CAND và anh sẽ cùng đội bóng mới đối diện với rất nhiều thử thách tại V.League 2025/2026.

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười
Nhà nông

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười

Nhà nông

Từ ý tưởng ban đầu làm kẹo khóm để tận dụng những trái khóm Tân Phước loại 2, 3 thương lái hay chê, xhị Phạm Thị Bích Ngọc - chủ Cơ sở sản xuất kẹo khóm Tân Phước (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) đã nâng tầm lên thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá
Kinh tế

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số "ngũ quý" siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Kinh tế

Tuần tới từ 11-15/8/2025, Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá rất nhiều biển số VIP, từ "ngũ quý", "tứ quý" cho đến "sảnh tiến", "lộc phát"...

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
Tin tức

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Loại cá 'quý tộc', không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Loại cá này giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Kinh tế

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế

Nhiều dự án phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đã được chính quyền tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện, với nguồn vốn lên đến 536 tỷ đồng.

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa
Nhà đất

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa

Nhà đất

Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập Đặng Chí Thành (Sn 1994), người có hành vi đấm, đá dã man cô gái ở hành lang chung cư Sky Central.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, Quảng Trị.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 10/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?
Thể thao

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?

Thể thao

Devante Cole vừa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2025/2026 của West Brom. Điều đó cho thấy, con trai Andy Cole khó có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM như lời đồn.

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50
Xã hội

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50

Xã hội

Một người đàn ông 30 tuổi có gia đình ở Johor (Malaysia) vừa bị bắt quả tang về hành vi khalwat (ở cùng nơi kín đáo với người khác giới không phải vợ/chồng - PV) cùng một phụ nữ đơn thân 50 tuổi tại khách sạn, sau khi nói dối vợ là đi câu cá.

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang lên kế hoạch thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm thành phố từ năm 2026. Mục tiêu chính là từng bước hạn chế xe xăng, dầu cũ không đạt chuẩn khí thải, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện "xanh" như xe điện, buýt điện...

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án
Nhà đất

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án

Nhà đất

Khu đất “vàng” ở Huế cùng các công trình xây dựng trên đất được bán đấu giá để thi hành án, trong đó có nhiều công trình không có giấy phép xây dựng.

Sau động thái của Hàn Quốc, Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh thù địch gần biên giới
Thế giới

Sau động thái của Hàn Quốc, Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh thù địch gần biên giới

Thế giới

Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ một số loa phóng thanh dọc biên giới, theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc. Đây có vẻ là bước đi mang tính đối ứng sau khi Seoul tháo khoảng 20 loa của họ vào đầu tuần này.

Đặt tên đường ở TP.HCM: Bất thường chồng chất lên… bất cập
Chuyển động Sài Gòn

Đặt tên đường ở TP.HCM: Bất thường chồng chất lên… bất cập

Chuyển động Sài Gòn

Một đô thị đặc biệt với mạng lưới giao thông đồ sộ, ngày càng mở rộng, nhưng chuyện đặt tên đường ở TP.HCM thời gian qua luôn vấp phải nhiều bất cập và... bất thường. Tại sao?

Nỗi đau chất độc da cam: Người mẹ ốm liệt giường và 4 người con không bao giờ lớn
Xã hội

Nỗi đau chất độc da cam: Người mẹ ốm liệt giường và 4 người con không bao giờ lớn

Xã hội

4 người con do ảnh hưởng chất độc da cam từ người cha trở về từ cuộc chiến chống Mỹ mà không được bình thường, nỗi đau đè nặng người mẹ già ốm nặng.

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao
Tin tức

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Tin tức

Sáng 10/8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt nhanh đám cháy kho phế liệu tại khu nhà quây tôn ở Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội).

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định