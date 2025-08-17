Bác sĩ Trung Quốc kinh ngạc, gắp búi tóc nặng 2kg trong dạ dày thiếu nữ 15 tuổi

Theo Hubei Daily, tháng 7 vừa qua, cô bé 15 tuổi có biệt danh Nini, đến từ tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc), đã được mẹ đưa tới Bệnh viện Nhi Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) trong tình trạng bụng đau dữ dội, không thể ăn uống và gần như ngã quỵ.

Nini cao 1,6m nhưng chỉ nặng 35kg, gầy gò và đã 6 tháng không có kinh nguyệt. Các bác sĩ chẩn đoán em bị thiếu máu nghiêm trọng. Kiểm tra cho thấy trong dạ dày Nini có một búi tóc khổng lồ kết hợp với cặn thức ăn, chiếm gần hết dạ dày và là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Các bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra nhiều búi tóc lẫn cặn thức ăn trong dạ dày thiếu nữ. Ảnh: Douyin

Ca phẫu thuật được tiến hành và chỉ 5 ngày sau, Nini đã có thể ăn uống trở lại. Em xuất viện và quay lại tái khám ngày 5/8, sức khỏe phục hồi tốt, cân nặng cũng đang dần tăng. Nini mang theo bó hoa làm từ kẹo để bày tỏ lòng cảm ơn với các bác sĩ.





Mẹ của Nini chia sẻ, con gái chị đã có thói quen ăn tóc suốt 6 năm qua. Các bác sĩ cảnh báo: “Nếu trẻ em ăn những thứ không phải thực phẩm như tóc hay mảnh thủy tinh trong hơn một tháng và không thể dừng lại, phụ huynh cần cảnh giác với chứng trichophagia (chứng ăn tóc) và đưa trẻ đến bệnh viện”.

Bác sĩ Lưu Phương (Bệnh viện Kim Lăng, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) cho biết, bệnh nhân mắc chứng này thường được điều trị kết hợp chế độ ăn, tâm lý và thuốc. “Chúng tôi khuyên bệnh nhân ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin, đồng thời điều chỉnh nhận thức sai lệch để thay đổi hành vi. Bên cạnh đó, sẽ kê đơn thuốc uống dạng lỏng để cải thiện thể trạng”, bà nói.

Ngoài ra, y học cổ truyền và vật lý trị liệu cũng có thể được áp dụng để giảm triệu chứng cho bệnh nhân, bác sĩ Lưu Phương cho biết thêm.