Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp

Sáng nay 7/11, trao đổi với ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, do anh hưởng bão số 13 Kalmaegi, trên địa bàn có đến 17 ngôi nhà của người dân bị tốc mái gây thiệt hại nặng.

Qua khảo sát ban đầu, bão số 13 Kalmaegi đã gây thiệt hại cho xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng và làm 17 ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: XTT

Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm hôm qua (6/11), khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn xuất hiện mưa to, gió lớn làm cho 17 ngôi nhà của người dân tại khu dân cư Loang Ding - thôn 1, xã Trà Tập (xã Trà Cang cũ) bị tốc mái hoàn toàn.

Hình ảnh nhà dân ở xã Trà Tập bị tốc mái. Ảnh: XTT

"Rất may, trước khi nhận thông tin về bão số 13, chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ tán tất cả các hộ dân ở khu vực này đến nơi an toàn, nên rất may mắn không thiệt hại về người.

Ngay sáng nay, xã Trà Tập đã cử lực lượng chức năng đến thôn 1, nơi bị thiệt hại để nắm tình hình, tổ chức khắc phục cho người dân, trước mắt lực lượng báo lại đã có 17 ngôi nhà bị tốc mái...", ông Lê Trung Thực cho biết.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 13 với cường độ gió mạnh, mưa lớn kéo dài trong đêm qua đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phòng thủ 4 - Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống.

Nhà người dân ở khu vực đồng bằng của thành phố Đà Nẵng bị tốc mái. Ảnh: CTV

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, tính đến 7 giờ 25 phút sáng nay, toàn khu vực ghi nhận 77 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, riêng xã Bàn Thạch có 20 nhà, phường Tây Hồ có 16 nhà, và xã Tam Anh có 41 nhà bị ảnh hưởng; đáng chú ý có 7 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình phụ và cây xanh bị gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

Lực lượng chức năng khảo sát khắc phục nhà người dân bị tốc mái do bão số 13 gây nên. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy PTKV4 đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực cùng dân quân tự vệ của các xã, phường, tổ chức chia thành nhiều tổ công tác cơ động đến từng khu dân cư, tập trung hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Lực lượng quân sự đã dựng lại mái tôn, thu dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản giúp người dân, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Tại nhiều khu vực, bộ đội và dân quân đã hoàn thành việc dựng lại nhà tạm, đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân trước khi mưa gió có thể quay trở lại. Lực lượng quân sự cũng tiếp tục bám địa bàn, không để người dân thiếu đói, rét hoặc thiếu nơi trú ngụ an toàn...