Nguyễn Cao Bảo Uyên sinh năm 1999 tại Lâm Đồng. Năm 2015, cô trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi Giọng hát Việt, được chọn vào đội Mỹ Tâm nhờ giọng hát đầy nội lực.

Với ca khúc Ariang alone tại vòng Giấu mặt, Bảo Uyên gây bất ngờ cho cả 4 HLV lẫn khán giả bởi giọng hát cao vút và trong trẻo của mình. Với chiếc áo dài trắng tinh khôi và mái tóc dài, cô cũng khiến khán giả gợi nhớ lại hình ảnh Mỹ Tâm những ngày đầu khởi nghiệp. Trong chương trình, "Họa mi tóc nâu" chia sẻ: "Càng nhìn em chị càng thấy giống chị thời xưa, nhất là tóc mái để ngang ngang".

Bảo Uyên tại cuộc thi The Voice 2015. (Ảnh: NSX)

Thời điểm đó, khi nói về việc được gọi là "bản sao Mỹ Tâm", Bảo Uyên nói: “Được gọi là “bản sao Mỹ Tâm” ban đầu là điều tự hào nhất với Uyên khi tham gia The Voice. Tuy nhiên, càng về sau điều đó càng trở thành áp lực với mình để xứng đáng với sự so sánh này và không để làm ảnh hưởng danh tiếng của cô Mỹ Tâm đã hết lòng giúp đỡ mình. Thời gian tới, Uyên muốn mình có thể tự lập và quyết tâm hơn để theo đuổi ước mơ từ bé cũng giống như cô Tâm ngày xưa vậy!”

Sau khi dừng chân trước Đức Phúc ở The Voice 2015, Bảo Uyên ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Soái Ca, It's You, Tết Xa… nhưng đều không quá nổi bật. Vài năm sau đó, cái tên Bảo Uyên gần như chìm nghỉm trong showbiz. Cho đến năm 2021, cái tên Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm lần nữa được nhắc đến liên tục, không phải vì cột mốc mới trong sự nghiệp mà vì bài "tố" quản lý.

Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, Bảo Uyên chia sẻ câu chuyện từng bị quản lý cũ và một photographer đồng quản lý "bít đường hoạt động", chiếm hết các kênh YouTube, fanpage, và tiền show.

Sau bê bối với quản lý, Bảo Uyên gia nhập công ty mới và dần tìm đường trở lại showbiz. Vào năm 2022, cô gia nhập nhóm DREAMeR gồm Phí Phương Anh, RIN9 và Miina. Tiếp đó, nữ ca sĩ ra mắt MV Rồi em sẽ ổn thôi nhưng ca khúc cũng không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí từng bị tố đạo nhái ý tưởng.

Mới đây, mối quan hệ giữa ca sĩ Mỹ Tâm và Bảo Uyên được quan tâm trở lại. Cụ thể, trong một clip trên mạng xã hội, Bảo Uyên ẩn ý việc đã bị chèn ép trong chương trình và suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật 10 năm qua. Dù không nhắc cụ thể tên giọng ca Họa mi tóc nâu, việc Bảo Uyên gọi người kia là "cô" khiến dân mạng chú ý.

Dù ra nhiều sản phẩm, Bảo Uyên không nhận được nhiều sự chú ý sau đó. (Ảnh: FBNV)

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội, nữ ca sĩ nói trong chương trình, cô không giỏi nịnh nên không được lòng huấn luyện viên. Bảo Uyên cho biết cũng bị một thành viên trong team nói xấu, dẫn đến hiểu lầm giữa mình và huấn luyện viên.

“Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Sau khi dừng lại ở bán kết, nhiều anh chị trong chương trình nói lý do mình không vào được chung kết là vì không được lòng cô. Mình là “bản sao” của cô nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Đêm Chung kết, nếu như giọng hát cao chót vót của mình mà hát chung với cô thì dễ bị mọi người đem ra so sánh”, Bảo Uyên chia sẻ.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Sau 10 năm rồi, mình cũng không đi show được. Mình dù có hit nhưng không có show hay tham gia chương trình nào được… Mình xin tham gia nhiều chương trình nhưng không bên nào đồng ý. Mình cũng xin hát phòng trà với cát-xê chỉ vài trăm nghìn nhưng cũng không bên nào đồng ý”.

Hiện tại, phía Mỹ Tâm chưa lên tiếng về sự việc này.