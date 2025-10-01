Barcelona vs PSG (2h ngày 2/10): Chủ nhà trả nợ thành công?

Nhận định Barcelona vs PSG:

Nếu xét về thành tích đối đầu, Barcelona và PSG đang có sự cân bằng ở mức tuyệt đối. Cụ thể, hai đội đã gặp nhau 14 lần và mỗi đội thắng 5 trận trong khi 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Thậm chí, mỗi bên đã ghi được 27 bàn và cũng để thủng lưới 27 bàn sau 14 lần chạm trán này.

Nhưng nếu chú ý kỹ hơn, có thể thấy PSG đang “át vía” Barcelona ngay trên sân đối phương. Trong 2 lần đến làm khách ở xứ Catalan, PSG đều thắng với tỷ số rất cách biệt là 4-1. Chính vì vậy, nhà ĐKVĐ Champions League đang khá tự tin sẽ có lần thứ ba hạ gục Barcelona ngay tại sân của đối thủ.

Mặc dù vậy, PSG sẽ không dễ dàng thực hiện được điều này. Về lực lượng, PSG sẽ không có sự phục vụ của 4 ngôi sao gồm Dembele, Doue, Marquinhos và Kvaratskhelia do chấn thương. Điều này khiến PSG thiếu đi sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tấn công cũng bị hạn chế đáng kể.

Trong khi đó, Barcelona lại đang có sự hưng phấn rất cao sau khi đánh bại Sociedad và vươn lên dẫn đầu La Liga cách đây vài ngày. HLV Hansi Flick của Barcelona khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến việc đánh bại PSG. Ở trận này, thần đồng Lamine Yamal nhiều khả năng sẽ đá chính sau khi hồi phục chấn thương và đã chơi tốt khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Sociedad.

Đây là lần trở lại tiếp theo với rất nhiều cảm xúc của HLV Luis Enrique khi gặp lại đội bóng cũ Barcelona. Cách đây hơn 10 năm, HLV Luis Enrique đã giúp Barcelona đoạt “cú ăn ba” VĐQG, Cúp quốc gia và Champions League, hệt như việc ông làm cùng PSG ở mùa giải trước. Nhưng HLV Enrique sẽ không có nhiều thời gian để bồi hồi, xúc động mà nhớ lại các kỷ niệm xưa bởi Barcelona chắc chắn sẽ quyết tâm hết sức để trả món nợ thua ở 2 trận sân nhà trước đó.

Với phong cách thi đấu của cả hai đội, có thể tin rằng đây sẽ là một màn tranh tài gay cấn, kịch tính trong thế trận đôi công rực lửa. Nếu so sánh về lực lượng, phong độ và các yếu tố khách quan khác, Barcelona đang chiếm ưu thế và đủ sức vượt qua PSG trong trận cầu có nhiều bàn thắng.

Đội hình dự kiến Barca vs PSG:

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Christensen, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Fernandez, Rashford; Lewandowski.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Joao Neves, Vitinha; Mbaye, Ramos, Barcola.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-2.