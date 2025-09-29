Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Thứ hai, ngày 29/09/2025 06:30 GMT+7

Barcelona giành ngôi đầu La Liga, HLV Hansi Flick nói điều đặc biệt về Lamine Yamal

Long Nguyên Thứ hai, ngày 29/09/2025 06:30 GMT+7
Barcelona đã ngược dòng thành công để đánh bại Sociedad 2-1 tại vòng 7 La Liga 2025/2026 để chiếm ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid và HLV Hansi Flick đã dành nhiều lời khen cho thần đồng Lamine Yamal.
Barcelona thắng Sociedad, vươn lên dẫn đầu La Liga

Barcelona bước vào trận đấu với Sociedad trên sân nhà bằng sự quyết tâm và hưng phấn rất cao. Sau khi Real Madrid để thua Atletico Madrid 2-5 ở trận đấu diễn ra trước đó, Barcelona hiểu rằng họ sẽ vươn lên dẫn đầu La Liga sau 7 vòng đấu nếu giành chiến thắng trước Sociedad.

Mặc dù vậy, Barcelona đã gặp phải không ít khó khăn trước một Sociedad phòng ngự rất chặt chẽ. Thậm chí, vào phút 31, Sociedad còn mở tỷ số với bàn thắng của Odriozola.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Bị dẫn trước, Barcelona tăng thêm sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 43. Trong tình huống này, Rashford đá phạt góc và Kounde đánh đầu cận thành chính xác để ghi bàn cho Barcelona.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tung Dani Olmo và Lamine Yamal vào sân để tạo ra sự biến hóa cho hàng công và điều này đã phát huy hiệu quả. Phút 59, Yamal vượt qua Serio Gomez của Sociedad bên cánh phải rồi lật bóng vào để Robert Lewandowski nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, khi Sociedad buộc phải chơi cởi mở hơn, cả hai bên đều có những cơ hội tốt để dứt điểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng chung cuộc 2-1, Barcelona có 19 điểm sau 7 vòng và dẫn đầu La Liga nhờ hơn Real Madrid 1 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, khi đề cập đến việc Barcelona đã đứng trên đỉnh bảng, HLV Hansi Flick phát biểu rất thực tế: “Ngôi đầu bảng chỉ mang tính chất tạm thời, nhưng điều quan trọng là nó tạo áp lực cho Real Madrid cũng như các đối thủ phía sau. Chúng tôi phải biết cách để bảo vệ vị trí này”.

Đánh giá cao sự trở lại của Yamal, HLV Hansi Flick nhấn mạnh: “Thật tuyệt vời khi Yamal đã trở lại thi đấu. Cậu ấy tạo ra áp lực cho đối phương khi tham gia phòng ngự và đương nhiên mang tới rất nhiều sự linh hoạt khi tấn công. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của Yamal. Cậu ấy cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn giành Quả Bóng Vàng trong tương lai và Barcelona có nhiều cầu thủ đủ khả năng chinh phục danh hiệu này”.

Ngoài Yamal, HLV Hansi Flick còn đánh giá cao Pedri khi khẳng định: “Pedri đã trưởng thành vượt bậc, xứng đáng là thủ lĩnh trên sân. Cậu ấy biết cách giữ nhịp, kiểm soát bóng và mang lại sự cân bằng cho toàn đội. Cùng với De Jong, cậu ấy đã tổ chức lối chơi rất tốt cho Barcelona”.

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng:

Lập cú đúp giúp Barcelona hạ Newcastle, Marcus Rashford nói gì?

Lập cú đúp giúp Barcelona hạ Newcastle, Marcus Rashford nói gì?

