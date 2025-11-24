Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau lũ

Sáng sớm ngày 24/11/2025, không khí tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trở nên khẩn trương với sự ra quân của một đoàn công tác đặc biệt. Đoàn y bác sĩ tinh nhuệ, phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM, chính thức lên đường chi viện cho tỉnh Khánh Hòa, nơi vừa phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Đây là hành động kịp thời nhằm tham gia vào công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tình nguyện đang làm nhiệm vụ.



Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau bão lũ. Ảnh: BVCC

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 6 thành viên, đều là những y bác sĩ và điều dưỡng có kinh nghiệm, đại diện cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành y.

Đoàn bao gồm: ThS BSCK1 Nguyễn Phúc Huy – Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Bệnh viện, Bí thư Chi đoàn Ngoại 1, Khoa Chấn thương chỉnh hình; BSCK1 Lý Thành Kiệt – Đoàn viên Chi đoàn Hồi sức cấp cứu; BS Bùi Đức Anh Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Bệnh viện, Bí thư Chi đoàn Hồi sức tích cực khu D; Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Văn Truyền – Đoàn viên Chi đoàn Phẫu thuật Gây mê hồi sức; Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thành Tấn – Đoàn viên Chi đoàn Cấp cứu; Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Trương Phúc Tú - Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Cấp cứu.

Đoàn sẽ làm việc tại Khánh Hòa từ ngày 24/11 đến 28/11, tập trung tại các khu vực bị ngập lụt, cô lập nặng nề nhất.



Ngoài việc trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão, lũ, đoàn công tác còn đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng khác là chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện của TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tại Khánh Hòa.

Dự kiến, trong bước đầu, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình đến địa phương vào ngày 25/11. Mỗi túi thuốc bao gồm các loại thuốc không kê đơn và vật tư y tế thiết yếu, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào bị ảnh hưởng.

Ngày 22/10, trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sức khỏe và an toàn của người dân tại các tỉnh Nam Trung bộ, Sở Y tế TP.HCM đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu. Đồng thời, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai vận động túi thuốc gia đình nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại các vùng bị cô lập, thiếu thốn nguồn lực y tế.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn.

Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng, đặc biệt tập trung cử các tổ khám chữa bệnh cơ động có thể di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám bệnh, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Ngay trong ngày, đã có 38 bác sĩ của các bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã đến tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và tại cộng đồng, nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh.