Bí thư Nghệ An: Từ 1/7/2025 không còn chính quyền cấp huyện, nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp vừa thành lập

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 diễn ra vào ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 diễn ra vào ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Ảnh: P.Q

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo.

Theo đề xuất, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban Chỉ đạo; các Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Trong đó, ông Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Theo đề xuất, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ảnh: P.Q

Bên cạnh đó, thành viên tham gia Ban Chỉ đạo là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Bí thư các huyện, thị ủy.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Từ ngày 1/7/2025 sẽ không còn cơ quan chính quyền cấp huyện và phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Với yêu cầu cao về nội dung công việc và tiến độ, do đó việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban Chỉ đạo; đồng thời đề nghị nghiên cứu cân nhắc có nên bổ sung thêm thành viên tham gia Ban Chỉ đạo hay không.

Theo đề xuất, ông Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ảnh: P.Q

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng thống nhất thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An cần phải có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các phương án.