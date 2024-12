Cần nghiêm trị thói côn đồ trên đường

Ẩu đả sau va chạm giao thông trên đường phố

Sáng 9/12, chị Q.A. (sinh năm 2001, ngụ quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đang điều khiển xe máy trên đường Khánh Hội, quận 4, thì bị Bùi Thanh Khoa lái xe máy ép vào lan can giữa đường. Hành động này khiến xe của chị A. va quẹt vào phía sau xe của Khoa.

Sau đó, Khoa dừng xe, tiến đến và hành hung chị A. Khoa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, khiến nạn nhân ngã vào lan can. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục dùng cùi chỏ đánh vào vùng đỉnh đầu và đá vào mặt chị A. Ngay khi nạn nhân đứng dậy, Khoa lại dùng tay đánh thêm vào người chị cho đến khi được người dân can ngăn.

Sau khi bị hành hung, chị A. đã đến Công an phường 4, quận 4 trình báo sự việc và đến Bệnh viện quận 4 kiểm tra sức khỏe. Giấy chứng nhận thương tích từ bệnh viện xác nhận nạn nhân bị chấn thương bầm, sưng vùng gò má phải và bầm niêm mạc miệng tại vùng môi dưới.

Công an quận 4 sau đó đã nhanh chóng điều tra, truy xét và triệu tập Bùi Thanh Khoa để lấy lời khai. Chị A. sau đó có đơn yêu cầu giám định và xử lý hình sự đối với người gây ra thương tích cho mình là Khoa.

Đến ngày 13/12, Khoa bị công an quận 4, khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Khoa tỏ ra hối cải, thừa nhận gây án do bực tức nên đã gây ra vụ việc nêu trên.

Quách Minh Nhựt (khoanh tròn đỏ) xuống xe hành hung người đi đường trước Bệnh viện Từ Dũ sau khi bị nhắc nhở dừng xe gây ách tắc giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Tương tự một vụ việc khác, khoảng 13h40 ngày 14/12/2024, ông T.T.T. (50 tuổi, ngụ quận 1, TP.Hồ Chí Minh) chạy xe máy chở con đi học, lưu thông trên đường Cống Quỳnh từ hướng đường Phạm Viết Chánh về đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Khi đến trước khu vực cổng Bệnh viện Từ Dũ, ông T. thấy một chiếc ô tô do Quách Minh Nhựt điều khiển phía trước, di chuyển chậm vào làn đường dành cho xe mô tô, cản đường làm các xe mô tô khó lưu thông.

Lúc này, tín hiệu giao thông tại giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai đang đèn đỏ nên ông T. đứng chờ. Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển qua đèn xanh, ông T. yêu cầu Nhựt điều khiển xe ô tô đi để nhường đường cho xe mô tô lưu thông. Nhựt liền mở cửa xe bước xuống tiến về phía ông T., dùng hai tay đánh mạnh vào mặt, đầu và sau gáy của ông T. làm rơi mũ bảo hiểm xuống đường.

Nhựt tiếp tục dùng tay đánh vào mặt ông T.. Sau đó hai người phụ nữ đi chung xe ô tô với Nhựt bước xuống xe can ngăn. Nhựt lên ô tô bỏ đi. Ông T. sau đó bị choáng nên nhờ người đi đường báo công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để giải quyết. Công an phường Phạm Ngũ Lão đã lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thụ lý.

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã làm việc với Quách Minh Nhựt. Tại cơ quan điều tra, Nhựt khai do thấy nhiều xe lưu thông đang bị kẹt phía sau xe, bức xúc việc ông T. trách nên Nhựt xuống xe, dùng hai tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu ông T. (tổng cộng đánh 9 cái).

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 (TP.HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Minh Nhựt để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Nhiều lái xe không kiểm soát tốt cảm xúc khi tham gia giao thông

PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam cho hay, hiện nay có không ít lái xe tham gia giao thông trong trạng thái khó chịu, stress và tức giận. Một số lái xe khác vừa sử dụng điện thoại nhắn tin, gọi điện…Rồi cũng có lái xe không tức giận nhưng lại gây ra tức giận cho người khác chỉ vì họ là lái xe mới. Ví như họ vào cua chậm, ngập ngừng khi chuyển làn, thiếu lịch sự khi bóp còi…

PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam. Ảnh nhân vật cung cấp.

Tất cả những yếu tố này được nhìn nhận như một hành vi khiêu khích và gây hấn cho người tham gia giao thông. Thậm chí, đó chính là "mồi lửa" cho những hành vi tức giận của lái xe khác.

"Và khi rơi vào hoàn cảnh nêu trên, nhiều lái xe kiểm soát cảm xúc khi ra đường không tốt. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ ẩu đả đằng sau những vụ va chạm giao thông", ông Nam chia sẻ.

Theo ông, một nguyên nhân khác nữa là do tâm lý "quyền lực" khi lái xe. Nhiều người xem chiếc xe như một phần mở rộng của bản thân, nên bất kỳ va chạm nào cũng bị coi là sự xúc phạm cá nhân. Điều này dễ khiến tài xế phản ứng mạnh mẽ và mất kiểm soát khi xảy ra va chạm giao thông.

Cuối cùng là văn hóa, ý thức khi tham gia giao thông của các tài xế. Tại Việt Nam, sự phổ biến của thói quen "đổ lỗi" thay vì bình tĩnh giải quyết càng làm vấn đề nghiêm trọng hơn và hậu quả là dẫn tới các vụ va chạm, ẩu đả.

Trong khi đó, Tiến sĩ Khương Văn Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho hay, phần lớn các vụ va chạm, hành hung, đánh nhau sau va chạm gia thông đều liên quan tới ý thức, văn hóa tham gia giao thông của tài xế.

Khi tham gia giao thông trong điều kiện đông đúc, kẹt xe hay va chạm giao thông, lái xe thường có những phản ứng tiêu cực hoặc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Đây là những hành vi không tốt, thể hiện ý thức, văn hóa tham gia giao thông yếu kém, thậm chí là vi còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

"Các hành vi này thể hiện đạo đức của người lái xe, mà ẩn sâu trong đó là việc đào tạo đối với lái xe, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật tới các thế hệ trẻ khi tham gia giao thông", ông Tạo chia sẻ.

Ông Tạo cho rằng, giáo dục Luật giao thông đường bộ tới người dân cần đi đôi với việc nâng cao nhận thức về văn hóa và thái độ ứng xử trong giao thông. Hai yếu tố này không thể tách rời, bởi chỉ khi người dân vừa hiểu luật vừa biết cách hành xử văn minh, môi trường giao thông mới thực sự an toàn và văn minh.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cũng cho rằng, việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay vẫn chưa hiệu quả dẫn đến việc nhiều người tham gia giao thông sẵn sàng dùng cơ bắp, thậm chí vũ lực vũ khí để giải quyết mâu thuẫn khi va chạm giao thông.

Bởi vậy để giảm thiểu những vụ việc mâu thuẫn, tai nạn giao thông dẫn đến ẩu đả, án mạng xảy ra, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ quan chức năng cần phải thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp trong đó cần có giải pháp phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Ngoài ra cũng cần tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với những hành vi đánh người nơi công cộng do va chạm giao thôn dù không có thương tích xảy ra cũng cần phải xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để tạo sự răn đe, làm gương cho người khác.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, người tham gia giao thông có hành vi hành hung người khác trên đường mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể xem xét xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Tuỳ thuộc vào hậu quả của hành vi vi phạm, người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích có thể bị xử lý theo chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự. Cụ thể, về chế tài hành chính: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, người thực hiện hành vi vi phạm mà gây thiệt hại cho người khác còn phải bồi thường thiệt hại nếu bên bị thiệt hại csó yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015. Về chế tài hình sự, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự; Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Bộ luật hình sự.