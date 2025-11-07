Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:32 GMT+7

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?

+ aA -
Quốc Tiệp (Theo Người Đưa Tin) Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:32 GMT+7
Lệnh Hồ Xung không chỉ ghi dấu ấn với Độc cô cửu kiếm và tính cách phóng khoáng, mà còn bởi mối quan hệ huynh đệ đặc biệt với Hướng Vấn Thiên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?

Trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, Hướng Vấn Thiên là một nhân vật đầy mâu thuẫn nhưng vô cùng đặc sắc. Ông vừa là Quang Minh tả sứ nham hiểm, liều lĩnh, vừa là một hảo hán trung thành, tràn đầy khí phách. Hướng Vấn Thiên cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của Lệnh Hồ Xung, nhân vật chính của tác phẩm.

Hướng Vấn Thiên không chỉ là một nhân vật võ công cao cường, mưu trí, mà còn là người có tính cách hào sảng, kiêu ngạo nhưng trung thành tuyệt đối với chủ cũ Nhậm Ngã Hành.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hướng Vấn Thiên xuất hiện lần đầu tiên khi Lệnh Hồ Xung rời Thiếu Lâm Tự, gặp ông đang bị vây giữ bởi cả người trong Ma giáo lẫn Chính giáo. Dù tay vẫn bị trói chặt do vừa vượt ngục, Hướng Vấn Thiên vẫn ung dung uống rượu, không hề khiếp sợ. Chính sự bình thản đó đã khiến Lệnh Hồ Xung vô cùng khâm phục. Sau đó, Hướng Vấn Thiên trổ tài võ công cao cường, cùng Lệnh Hồ Xung đánh bại kẻ thù và tẩu thoát thành công.

Hướng Vấn Thiên không chỉ là một cao thủ võ lâm mà còn là người có kiến thức uyên thâm. Ông nhanh chóng nhận ra kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung chính là Độc cô cửu kiếm được truyền lại từ Phong Thanh Dương. Sự hào sảng, phóng khoáng và tính cách tự nhiên của Hướng Vấn Thiên đã khiến hai người nhanh chóng trở thành tri kỷ. Dù chênh lệch tuổi tác, họ vẫn kết nghĩa huynh đệ, tạo nên một mối quan hệ vừa sâu sắc vừa đầy kính trọng.

Lệnh Hồ Xung là nhân vật chính trong Tiếu ngạo giang hồ.

Quá khứ hiển hách và mưu trí hơn người

Trong quá khứ, Hướng Vấn Thiên từng là Quang Minh tả sứ của Nhật Nguyệt thần giáo dưới trướng Nhậm Ngã Hành, được biết đến với biệt danh Thiên vương lão tử. Ông bị Đông Phương Bất Bại bắt giam vì nuôi chí cứu Nhậm Ngã Hành.

Sự mưu trí của Hướng Vấn Thiên được thể hiện rõ khi ông lợi dụng sự ham mê cầm kì thơ họa của Giang Nam Tứ Hữu để nhờ tay Lệnh Hồ Xung gián tiếp cứu Nhậm Ngã Hành. Khi cả nhóm giao chiến tại chùa Thiếu Lâm để giải cứu Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên vừa dụng võ lực vừa dùng khéo đối đáp, đẩy Dư Thượng Hải và Nhạc Bất Quần vào thế bí, bị lộ bộ mặt thật.

Cuối cùng, Hướng Vấn Thiên góp phần quan trọng trong việc lật đổ Đông Phương Bất Bại tại Hắc Mộc Nhai, giúp Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi vị. Sau khi Nhậm Ngã Hành qua đời, Doanh Doanh nhường ngôi giáo chủ cho Hướng Vấn Thiên. Theo ý nguyện Doanh Doanh, ông chủ trương hòa bình với chính phái, góp phần lập lại trật tự giang hồ.

Có thể nói, mối quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên là minh chứng cho tình huynh đệ vượt trên tuổi tác, xuất thân và ranh giới chính - tà. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa lằn ranh sinh tử, họ đã cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng trong Tiếu ngạo giang hồ. Hướng Vấn Thiên không chỉ là một nhân vật phụ, mà còn là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình của Lệnh Hồ Xung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.

Theo: Theo Người Đưa Tin

Tham khảo thêm

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Chu Chiêm Cơ được hậu thế gọi là vị hoàng đế nhân từ, có tài năng và tâm hồn nghệ sĩ, song trong chính thâm cung ấy, đằng sau vẻ ôn nhu và đức hạnh, là một con người mang nhiều trăn trở – người vừa tạo nên một giai đoạn thái bình, vừa chứng kiến thất bại đau đớn tại Đại Việt, buộc phải rút lui và thừa nhận quyền độc lập của người Việt.

Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ
Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

Đông Tây - Kim Cổ
Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

Nước Trần thời Xuân Thu có phải do người họ Trần lập nên?

Đông Tây - Kim Cổ
Nước Trần thời Xuân Thu có phải do người họ Trần lập nên?

Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?

Đọc thêm

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Doanh nghiệp

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp

Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam nhóm người giả danh bác sĩ, thực hiện khám chữa bệnh, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang.

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm 'gạo ruộng rươi' bán đi 20 tỉnh, thành phố
Nhà nông

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm "gạo ruộng rươi" bán đi 20 tỉnh, thành phố

Nhà nông

Ngày 6/11, tại Viện Nghiên cứu Ngô (xã Đan Phượng, Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế VAC”.

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội
Ảnh

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội

Ảnh

Giữa không gian bát ngát sắc hồng, tím, trắng, ai đến đây cũng như được “thả hồn” vào thiên nhiên, quên đi ồn ào phố thị.

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13
Media

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13

Media

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk bị sập, tốc mái, cây cối ngã đổ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 180 tỷ đồng.

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan
Nhà nông

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan

Nhà nông

Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
Văn hóa - Giải trí

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
10

Văn hóa - Giải trí

Lãnh đạo UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trước việc để di tích Tháp Chăm Phú Diên nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài.

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn 'khủng' xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn "khủng" xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai

Kinh tế

Đề cập đến các nội dung đại biểu Quốc hội nêu về xây dựng cảng Trần Đề (TP. Cần Thơ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng phải chi 2-3 tỷ USD để làm dự án này “ra tấm, ra món”.

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo tổng thể gửi Bộ Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào những nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, phổ biến an toàn giao thông.

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng
Gia đình

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng

Gia đình

Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay...

Biển Baltic tràn ngập 'tàu ma' quân sự
Điểm nóng

Biển Baltic tràn ngập "tàu ma" quân sự

Điểm nóng

Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat trích dẫn thông tin từ Cơ quan Giao thông và Vận tải Phần Lan (Traficom) cho biết nhiều tín hiệu từ "tàu ma" - các tàu chiến NATO được cho là đang ở nơi khác - đã được phát hiện ở Biển Baltic.

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch
Xã hội

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch

Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đoàn 21 doanh nghiệp lữ hành từ Đài Loan (Trung Quốc) vừa kết thúc chuyến khảo sát 6 ngày (từ 2-7/11) về các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia
Thể thao

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia

Thể thao

Sau sự ra đi của HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận danh tính tân HLV trưởng ĐT Indonesia sẽ được công bố vào tháng 11, sau khi chốt danh sách 5 ứng viên cuối cùng đến từ nhiều quốc gia.

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ
Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ

Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục
Tin tức

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục

Tin tức

Sau 1 ngày mưa liên tục, một bờ taluy cao 5 mét tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 phần căn nhà bên dưới.

Bão Melissa quét qua Cuba, Jamaica, Liên Hợp quốc đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả tại 2 quốc gia Caribe này
Nhà nông

Bão Melissa quét qua Cuba, Jamaica, Liên Hợp quốc đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả tại 2 quốc gia Caribe này

Nhà nông

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 6/11, Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Cuba đã khởi động kế hoạch hành động nhằm huy động khoảng 75 triệu USD hộ trợ Chính phủ Cuba phục hồi khu vực miền Đông sau bão Melissa quét qua, ước tính đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người.

Đề xuất ưu tiên đàn ông 2 con, không có vợ mua nhà ở xã hội: Bộ Y tế nói gì trước lo ngại 'lách luật'?
Tin tức

Đề xuất ưu tiên đàn ông 2 con, không có vợ mua nhà ở xã hội: Bộ Y tế nói gì trước lo ngại "lách luật"?

Tin tức

Theo đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế), Dự thảo Luật Dân số không thêm đối tượng mới mà chỉ bổ sung một tiêu chí ưu tiên xét duyệt sớm hơn cho phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ, nhằm giúp các gia đình này sớm an cư.

Ô nhiễm không khí ở đô thị, thành phố: Cần có lộ trình quản lý mô tô, xe máy, ô tô, dịch chuyển sử dụng năng lượng xanh
Nhà nông

Ô nhiễm không khí ở đô thị, thành phố: Cần có lộ trình quản lý mô tô, xe máy, ô tô, dịch chuyển sử dụng năng lượng xanh

Nhà nông

Theo các chuyên gia, để hạn chế ô nhiễm không khí cần có lộ trình cụ thể để kiểm soát khí thải từ ô tô, xe gắn máy, ô tô, đồng thời dịch chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo...

Lý do Phương Oanh bùng nổ
Văn hóa - Giải trí

Lý do Phương Oanh bùng nổ

Văn hóa - Giải trí

Phân cảnh đối chất giữa Mỹ Anh và “tiểu tam” trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý. Với cảnh này, Phương Oanh có màn trình diễn thuyết phục sau thời gian bị hoài nghi.

Đường ray “treo lơ lửng” sau mưa lũ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn
Giao thông - Xây dựng

Đường ray “treo lơ lửng” sau mưa lũ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn

Giao thông - Xây dựng

Ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) khiến mưa lũ lớn làm xói lở nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu gian Vân Canh - Phước Lãnh. Nền đường bị cuốn trôi sâu đến 9m, “treo lơ lửng” đường ray trên không, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu và trung chuyển hành khách bằng ô tô.

Con tôm đem về 3,5 - 4 tỷ USD, ngành khuyến nông tìm giải pháp nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái, thuận thiên
Nhà nông

Con tôm đem về 3,5 - 4 tỷ USD, ngành khuyến nông tìm giải pháp nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái, thuận thiên

Nhà nông

Ở nơi nào có vuông tôm hay trang trại nuôi tôm, đều sẽ có sự hiện diện của lực lượng khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để lực lượng này có khả năng cung cấp những thông tin cập nhật nhất, mới nhất và các giải pháp công nghệ hữu ích nhất cho người nuôi.

Điện lực Huế cử Đội xung kích hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện sau cơn bão số 13
Doanh nghiệp

Điện lực Huế cử Đội xung kích hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện sau cơn bão số 13
9

Doanh nghiệp

Sáng ngày 7/11/25, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Ngành đồ uống Việt 'giải mã' thách thức kép: Cạnh tranh nhập khẩu và áp lực xanh hóa
Kinh tế

Ngành đồ uống Việt "giải mã" thách thức kép: Cạnh tranh nhập khẩu và áp lực xanh hóa

Kinh tế

Chuyển đổi xanh và đổi mới công nghệ đã được xác định là chiến lược sống còn để ngành đồ uống Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức về chính sách, môi trường và đặc biệt là sự gia tăng áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Tân binh ĐT Việt Nam - Nguyễn Trần Việt Cường: Cao 1m80, điển trai vạn người mê
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam - Nguyễn Trần Việt Cường: Cao 1m80, điển trai vạn người mê

Thể thao

Nguyễn Trần Việt Cường là tiền vệ cánh thuộc biên chế Becamex TP.HCM. Chân sút 25 tuổi đã thi đấu chuyên nghiệp 9 năm. Anh vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam.

EVNCPC huy động hơn 1.300 nhân lực khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

EVNCPC huy động hơn 1.300 nhân lực khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Sáng 7/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) họp khẩn trực tuyến, huy động toàn lực để khắc phục sự cố, đặt mục tiêu cơ bản khôi phục điện toàn khu vực trong 3 ngày tới.

Thị trường thép Trung Quốc đối mặt áp lực kép: Dư cung và nhu cầu yếu
Nhà đất

Thị trường thép Trung Quốc đối mặt áp lực kép: Dư cung và nhu cầu yếu

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm, song giới phân tích cảnh báo đà phục hồi này khó bền vững khi tình trạng dư cung kéo dài và nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu.

Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị 4 người chặn đánh nhập viện: Nạn nhân nhận cuộc gọi đe dọa trước đó
Pháp luật

Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị 4 người chặn đánh nhập viện: Nạn nhân nhận cuộc gọi đe dọa trước đó

Pháp luật

Chị T.T.H. (37 tuổi) là tài xế xe ôm công nghệ, khi đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm 4 người chặn xe, hành hung. Điều đáng chú ý, nạn nhân tiết lộ đã nhận được những cuộc gọi đe dọa với nội dung "không được bán đó nữa", trước khi bị tấn công.

C.P. Việt Nam trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long, mở rộng “Hành trình vì một Việt Nam xanh”
Nhà nông

C.P. Việt Nam trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long, mở rộng “Hành trình vì một Việt Nam xanh”

Nhà nông

Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý Rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Loại thịt ngọt mềm, rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, đem rim mắm thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Loại thịt ngọt mềm, rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, đem rim mắm thành món ngon vạn người mê

Gia đình

Loại thịt này cũng chứa sắt và kẽm, hai khoáng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và tăng cường hệ miễn dịch, lại chế biến được nhiều món ngon.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến