Chấn động đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách tự đục vỡ xương: Các đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Tự đục vỡ xương khớp để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Tạ Minh Châu, 30 tuổi - nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ cùng Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Theo công an, Châu có thời gian dài công tác trong ngành y nên am hiểu sâu về cấu tạo xương khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm nhân thọ cho các trường hợp bị gãy xương. Đa phần người gãy xương sẽ được chi trả tiền cao.

Tạ Minh Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Bởi thế, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án. Qua đó nhằm chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm. Sau khi can thiệp đã tạo nên các vết nứt, vỡ xương giống hệt bị tai nạn thật.

Tạo thương tích xong, anh ta tiếp tục hướng dẫn đồng phạm dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Với thủ đoạn trên, đường dây của Châu đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đánh giá thủ đoạn này vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia; vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao. Các công ty bảo hiểm cũng khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Có thể bị xử lý 2 tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc nêu trên, người mua bảo hiểm thuộc loại bảo hiểm nhân thọ tự nguyện về sức khỏe. Người mua bảo hiểm nộp tiền bảo hiểm trong một khoản thời gian, nếu không may bị tai nạn thương tích sẽ được đơn vị bảo hiểm bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên tắc trong bảo hiểm là lấy số đông bù số ít. Người mua bảo hiểm thường sẽ không mong muốn bản thân mình được nhận tiền, mua bảo hiểm để có được sự yên tâm và đề phòng những rủi ro khi không may tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên trong vụ việc này, các đối tượng lại cấu kết với nhau, dựng nên những vụ tai nạn và tự gây ra thương tích để trục lợi bảo hiểm với số tiền rất lớn. Cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội, thể hiện lòng tham và ý thức coi thường pháp luật, thủ đoạn rất tinh vi có sự tiếp tay của người am hiểu chuyên môn về y tế.

Hành vi của nhân viên y tế là vi phạm pháp luật hình sự, đồng thời cũng vi phạm y đức, vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi dùng chính kiến thức chuyên môn của mình để hại người, trục lợi chứ không phải là để cứu người theo bản chất của nghề cao quý này.

Theo ông Cường, hành vi cố tình gây ra thương tích để được hưởng bảo hiểm là hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm. Về bản chất đây là trục lợi bảo hiểm, thực hiện hành vi bị cấm theo Luật kinh doanh bảo hiểm để thu lợi bất chính từ đối tượng được bảo hiểm.

Việc trục lợi có thể đến từ người thụ hưởng hoặc đến từ doanh nghiệp bảo hiểm. Trong tình huống này, cơ quan điều tra xác định hành vi trục lợi bảo hiểm là hành vi của nhóm người mua bảo hiểm với mục đích để trục lợi ngay từ đầu bằng cách tự gây thương tích và dựng hiện trường giả để chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ.

Hiện trường khu vực nhóm này tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo quy định tại Điều 213 Bộ Luật hình sự (Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm), với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời cũng gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên nên các đối tượng có thể bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất của tội danh là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả điều tra bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy vụ án có đồng phạm, nhiều đối tượng cùng cố ý thực hiện tội phạm.

Các đối tượng đã có sự bàn bạc phân công thống nhất với nhau từ trước khi mua bảo hiểm, dựa vào hiểu biết chuyên môn về y tế của cán bộ y tế mà đã cùng nhau mua bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ khác nhau.

Sau đó tự tạo ra thương tích để trục lợi bảo hiểm, gây thiệt hại số tiền lớn của các công ty bảo hiểm, đồng thời đây cũng là số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng trong vụ án này.

Bởi vậy, trong vụ án này, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và thực hiện trót lọt nhiều lần trước khi bị phát hiện nên có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, thực hiện phạm tội tinh vi, xảo quyệt...

Điều đáng chú ý, cả đối tượng nhập vai người mua bảo hiểm, người bị tai nạn cũng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 213 Bộ luật hình sự cùng với các đồng phạm khác.

Đối với đối tượng có chuyên môn về y tế đã thực hiện hành vi gây thương tích cho người mua bảo hiểm, ngoài bị theo Điều 213 Bộ luật hình sự còn có thể bị xử lý thêm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra căn cứ vào hậu quả thương tích của người mua bảo hiểm để xử lý người đã gây ra thương tích và các đồng phạm khác về tội cố ý gây thương tích, mức hình phạt sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ thương tích đối với người mua bảo hiểm.