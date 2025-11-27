Châu Âu quyết tăng tốc giải ngân khoản tiền khổng lồ cứu nguy Ukraine, siết chặt sức ép lên Nga

Vingroup hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực cấp cứu hiện đại, gia tăng sức mạnh y tế miền Trung
Sáng 27/11 tại Đà Nẵng, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao xe cấp cứu và trang thiết bị y tế do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp mô hình cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế tại miền Trung, đồng thời tăng cường năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân và du khách được hỗ trợ kịp thời.