Thứ bảy, ngày 25/10/2025 09:57 GMT+7

Chỉ 2 tháng "vua của các loại trái cây" mang về 1,6 tỷ USD, kỳ tích của ngành hàng rau quả sẽ được thiết lập

Bình Minh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 09:57 GMT+7
Trong tháng 8 và 9/2025, xuất khẩu sầu riêng lần lượt đạt khoảng 600 triệu USD và 1 tỉ USD. Điều này giúp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng tốc trở lại, góp phần vào tăng trưởng "thần tốc" của ngành hàng rau quả.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính sơ bộ trong tháng 10/2025, xuất khẩu rau quả ước đạt 919 triệu USD, tăng đến 77% so với cùng kỳ năm 2024. Nâng tổng kim ngạch trong 10 tháng vượt 7 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, dự báo, với đà tăng trưởng như hiện nay, xuất khẩu rau quả cả năm 2025 sẽ vượt 8 tỉ USD và tiếp tục lập nên kỳ tích mới của ngành. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này nhờ hoạt động xuất khẩu sầu riêng phục hồi tốt trong những tháng cuối năm.

Đóng góp vào kết quả ấn tượng trên của ngành hàng rau quả phải kể đến trái sầu riêng - khi "Vua của các loại trái cây" đang trở lại đường đua. Theo VINAFRUIT, trong 3 tháng cao điểm từ tháng 8 - 10, khi khu vực Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ vụ sầu riêng giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng vọt. Trong tháng 8 xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 600 triệu USD và tháng 9 khoảng 1 tỉ USD.

"Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn vì chất vàng O và Cadimi; kéo giảm kim ngạch xuất khẩu cả ngành rau quả. Tuy nhiên, từ tháng 6 xuất khẩu sầu riêng đã quay đầu tăng giúp ngành rau quả nhanh chóng trở lại", ông Nguyên thông tin.

Đặc biệt, ngoài thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng đang có sự tăng trưởng rất mạnh tới nhiều thị trường khác như Papua New Guinea tăng 53%; Mỹ tăng 28%; Canada tăng 49%; Nhật Bản tăng 16%...

Trong tháng 8 và 9/2025, xuất khẩu sầu riêng "tăng tốc" trở lại khi lần lượt đạt khoảng 600 triệu USD và 1 tỉ USD.

Theo ông Nguyên, tháng 9, tháng 10 là thời điểm sản lượng sầu riêng dồi dào nhất với vùng trọng điểm Tây Nguyên, vùng có diện tích sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, các thương nhân Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu, đáp ứng cho sản xuất các loại bánh có thành phần nguyên liệu là sầu riêng, phục vụ nhu cầu lễ Tết cuối năm.

Hiện nguồn cung sầu riêng từ các nước khác ở khu vực Đông Nam Á gần như không có. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu trong quý IV, nhất là sầu riêng đông lạnh.

Chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung làm việc với các cơ sở được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng Cadimi và Vàng O trong sầu riêng xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm và cấp chứng nhận lô hàng theo quy định.

Theo ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, tính đến ngày 18/10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ kiểm tra dư lượng Cadimi và Vàng O. Tổng năng lực xử lý mẫu lên đến 3.200 mẫu/ngày, về lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, nhiều phòng thử nghiệm hiện đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, khiến hệ thống bị gián đoạn cục bộ.

Còn theo thông tin từ hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tăng gần 70% về lượng và tăng gần 130% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

“Một số đơn vị đã được công nhận nhưng không liên hệ được, có nơi hỏng thiết bị hoặc chưa hoàn tất quy trình chỉ định lại,” ông Duy thông tin.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, cần làm rõ tình hình hoạt động của các phòng thử nghiệm đã được công nhận, cụ thể là đơn vị nào còn đang thực hiện, đơn vị nào tạm dừng, và bao nhiêu đơn vị có thể thực hiện chỉ tiêu Vàng O hoặc/và Cadimi.

Thứ hai, đề nghị các trung tâm kiểm nghiệm phải thực hiện nghiêm túc, chính xác và nhanh chóng toàn bộ quy trình, từ lấy mẫu, tiếp nhận, phân tích đến trả kết quả. "Tránh tình trạng khi lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bị thông báo không đạt, trong khi kết quả trong nước lại cho là đã đạt yêu cầu", Thứ trưởng nói.

Sự sai khác giữa các phòng thí nghiệm cần được làm rõ nguyên nhân, Thứ trưởng chỉ rõ điều này có thể đến từ phương pháp lấy mẫu chưa đảm bảo tính đại diện, nguồn hàng khác nhau, hoặc quy trình kiểm tra - kiểm soát còn chưa trung thực. 

Thứ trưởng yêu cầu các trung tâm phải có trách nhiệm với 148.000 ha diện tích trồng sầu riêng và sản lượng dự kiến năm nay đạt hơn 1,5 triệu tấn của cả nước.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, ngoài sầu riêng, xuất khẩu nhiều loại trái cây khác cũng đang tăng trưởng rất tốt kể từ đầu năm đến nay. Trong đó, phải kế đến các loại trái cây đang có lợi thế như bưởi, dừa, thanh long, nhãn, xoài…

Bên cạnh Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với tỷ trọng lần lượt 7,5% và 4,4%. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng mạnh gần 60%, trong khi sang Hàn Quốc giảm nhẹ 1,3%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Malaysia tăng mạnh nhất với 66,3%, còn Thái Lan giảm sâu nhất, tới 51,5%.

"Việc mở cửa thêm các loại trái cây như bưởi, chanh dây, dừa, xoài chế biến, dứa và chuối góp phần làm phong phú cơ cấu sản phẩm, giúp ngành rau quả không phụ thuộc quá lớn vào một mặt hàng hay một thị trường đơn lẻ", ông Nguyên chia sẻ.

