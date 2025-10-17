Chia tay HLV Patrick Kluivert, ĐT Indonesia tái hợp HLV Shin Tae-yong?

Sau thất bại trong hành trình giành vé dự World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã ra quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert cùng toàn bộ ê-kíp người Hà Lan. Đó không chỉ là một cú sốc, mà còn là bước ngoặt với bóng đá xứ vạn đảo – nơi giấc mơ World Cup vừa tan biến sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ vào chính sách nhập tịch cầu thủ. Bình luận trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy cho rằng, đây là kết cục tất yếu, phản ánh một chu kỳ thất bại trong mô hình “Hà Lan hóa” mà PSSI từng kỳ vọng.

Theo BLV Quang Huy, “ĐT Indonesia dưới thời HLV Patrick Kluivert thi đấu 11 trận chính thức, thắng 3, hòa 2 và thua tới 6. Đó là một hiệu suất thấp nếu so với kỳ vọng. Đội hình nhập tịch được kỳ vọng sẽ bùng nổ, nhưng lại rời rạc, thiếu gắn kết; hàng thủ từng là niềm tự hào thì liên tục mắc sai lầm, để lọt lưới trung bình gần hai bàn mỗi trận”. Vấn đề, theo BLV Quang Huy, không chỉ nằm ở kết quả mà ở cách vận hành đội bóng. “PSSI đã đầu tư lớn, nhất là trong việc nhập tịch các cầu thủ gốc châu Âu. Khi hiệu quả không đến, họ buộc phải thay đổi toàn bộ hệ thống”, ông nói.

ĐT Indonesia có thể HLV Shin Tae-yong - Ảnh: PSSI.

Quyết định sa thải không chỉ nhắm vào HLV trưởng mà còn toàn bộ bộ máy huấn luyện, từ HLV U23 đến HLV U20. Động thái này cho thấy PSSI muốn làm lại từ đầu, đặt nền móng cho giai đoạn mới. Dù vậy, Chủ tịch Erick Thohir vẫn khẳng định ĐT Indonesia “đạt được cột mốc lịch sử” khi lọt vào vòng loại thứ tư World Cup – điều chưa từng có trước đây. Với BLV Quang Huy, đây là sự ghi nhận có chừng mực: “Họ vẫn tôn trọng HLV Patrick Kluivert, nhưng ở cấp độ chiến lược, ĐT Indonesia cần một người hiểu bóng đá châu Á, hiểu cầu thủ Đông Nam Á. Đó là lý do cái tên HLV Shin Tae-yong lại được nhắc đến”.

Câu chuyện về HLV Shin Tae-yong vốn đã khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ Indonesia. Vị HLV người Hàn Quốc từng là biểu tượng cho khát vọng và kỷ luật. Dưới thời ông, ĐT Indonesia không chỉ lọt vào vòng loại thứ tư World Cup – thành tích tốt nhất lịch sử – mà còn vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và đưa đội U23 vào trận play-off giành vé Olympic Paris 2024. BLV Quang Huy nhận định: “Những dấu ấn ấy khiến ông Shin được xem là người hùng của bóng đá Indonesia”.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố cảm xúc, HLV Shin Tae-yong cũng có những giới hạn nhất định. “Trước khi có lực lượng nhập tịch mạnh, đội của ông hai lần thua ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, rồi tiếp tục thất bại tại Asian Cup 2024. Ngay cả khi có lực lượng hùng hậu hơn ở vòng loại World Cup 2026, họ vẫn thua Iraq”, BLV Quang Huy nhấn mạnh. Điều đó cho thấy, ngay cả dưới tay HLV Shin Tae-yong, ĐT Indonesia vẫn chưa tìm ra công thức bền vững để vươn tầm châu lục.

Nguyên nhân sâu xa, theo BLV Quang Huy, nằm ở mâu thuẫn nội bộ và cách điều hành. HLV Shin Tae-yong từng không hài lòng khi PSSI can thiệp quá sâu vào việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch, triệu tập cả những người chưa hòa nhập. “Phòng thay đồ chia làm hai phe: cầu thủ bản địa và cầu thủ nhập tịch. Cùng với rào cản ngôn ngữ – HLV Shin Tae-yong không giỏi tiếng Anh, trong khi nhiều cầu thủ gốc Hà Lan không nói được tiếng Indonesia – khiến việc truyền đạt chiến thuật trở nên rối loạn,” ông nhận định. Một tiền vệ của Persib Bandung từng thẳng thắn nói: “Chúng tôi không hiểu ông ấy nói gì trong phòng thay đồ”.

Những rạn nứt ấy khiến HLV Shin Tae-yong phải ra đi, và nay, nếu tái hợp, nguy cơ cũ hoàn toàn có thể lặp lại. Hơn nữa, ông vừa bị CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) sa thải chỉ sau vài tháng cầm quyền – điều khiến dư luận nghi ngờ về khả năng thích ứng của ông trong môi trường áp lực cao. Dẫu vậy, BLV Quang Huy cho rằng trong mắt người hâm mộ Indonesia, HLV Shin Tae-yong vẫn là “ngọn lửa tinh thần” – người từng khiến họ tin rằng giấc mơ World Cup không phải bất khả thi.

“Cái tên Shin Tae-yong gợi lại cảm xúc, chứ chưa chắc là lời giải chiến thuật. Nhưng với PSSI, họ đang đứng giữa hai con đường: một bên là lý trí, một bên là niềm tin của công chúng. Nếu chọn Shin, họ có thể lấy lại niềm tin; còn nếu chọn hướng khác, họ phải chuẩn bị cho một lộ trình dài hơi hơn – xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ thay vì lệ thuộc vào nhập tịch”, BLV Quang Huy phân tích.

Theo BLV Quang Huy, bóng đá Indonesia hiện giống như “người đu dây giữa hai vách núi”: một bên là khát vọng bứt phá bằng con đường ngắn – nhập tịch cầu thủ; bên kia là nền tảng nội lực chưa đủ mạnh. Họ có thể mang lại cảm xúc, nhưng mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro. Quyết định tái hợp hay không với HLV Shin Tae-yong, vì thế, không chỉ là chuyện chọn HLV, mà còn là lựa chọn giữa hai mô hình phát triển: dựa vào bản sắc hay tiếp tục đánh cược vào ngoại lực.

“Dù đi theo hướng nào”, BLV Quang Huy kết luận, “ĐT Indonesia cũng phải học cách đứng vững bằng đôi chân của mình. Bóng đá không có con đường tắt, và những giấc mơ lớn chỉ bền vững khi được nuôi dưỡng từ chính nội lực”.