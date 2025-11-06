Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước, ứng phó bão số 13 KALMAEGI

Chủ đề nóng

Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI, thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng cho biết.
Chiều 6/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký công văn yêu cầu các thuỷ điện thượng nguồn tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước để ứng phó cơn bão số 13 KALMAEGI.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung tiếp tục tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 về cao trình mực nước đón lũ.

Trong đó mực nước hồ Sông Tranh 2 là +167m, A Vương là +371m, Sông Bung 4 là +216,5m. Thời hạn hoàn thành trước 5 giờ 30 phút ngày mai 7/11/2025. Thời gian bắt đầu vận hành từ 14 giờ 30 phút ngày 6/11/2025. Việc vận hành phải chuyển sang chế độ theo quy định của Quy trình 1865...

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, UBND các xã, phường vùng hạ du triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Bộ đội sơ tán người dân trong trận mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Đình Thiên

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng trong 24 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, từ trưa nay đã có mưa, có nơi mưa vừa. Tổng lượng mưa phổ biến dưới 15mm, có nơi trên 25mm như Bà Nà 28.4mm, Thăng Bình 31.0mm.

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ chiều tối nay 6/11 đến ngày 7/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 150mm/3h.

Cảnh báo từ đêm 7/11, tại thành phố Đà Nẵng mưa lớn giảm dần. Cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.




