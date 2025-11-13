Review tập 5 Dear X

Phim Dear X đã chính thức ra mắt khán giả vào chiều ngày 6/11/2025 và nhanh chóng gây sốt bởi nội dung khác biệt cùng màn lột xác ấn tượng của Kim Yoo Jung. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên vì đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng "em gái quốc dân" để hóa thân thành Baek Ah Jin, một cô gái buộc phải dùng mọi thủ đoạn để sinh tồn và thăng hạng trong giới giải trí.

4 tập đầu tiên đã phác họa rõ nét về động cơ và kỹ năng của Ah Jin: một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần nhưng lại có nội tâm lạnh lùng, đen tối. Lớn lên cùng bi kịch bạo hành, cô đã luyện thành khả năng quan sát và đọc vị người khác để đạt được tham vọng thăng hạng trong giới giải trí.

Dear X tập 5 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chơi mới, khi Ah Jin nhắm đến thần tượng nổi tiếng Heo In Kang. Với danh tiếng và địa vị vững chắc, In Kang không chỉ là một mục tiêu mà còn là một "bệ phóng" tiềm năng cho tham vọng của Ah Jin.

Tập 5 phim Dear X dự kiến sẽ tập trung vào cách Ah Jin sử dụng sự quyến rũ chết người. Ảnh: NSX

Dear X tập 5 dự kiến sẽ tập trung vào cách Ah Jin sử dụng sự quyến rũ chết người và hình tượng "thiên thần" của mình để tiếp cận In Kang. Cô sẽ không hành động một cách vội vã mà tạo ra các tình huống ngẫu nhiên, xây dựng một hình ảnh hoàn hảo, dịu dàng, rộng lượng nhằm gây dựng lòng tin. Mục đích là để In Kang tự nguyện rơi vào chiếc lưới mà cô đã giăng sẵn, khiến anh ta không thể nghi ngờ bản chất thật của mình.

Đây cũng là giai đoạn Ah Jin âm thầm thu thập thông tin và phân tích tâm lý của Heo In Kang. Cô sẽ tìm hiểu điểm yếu, những khát khao thầm kín, hay bất kỳ sự bất mãn nào mà In Kang đang che giấu. Điều này là bước chuẩn bị quan trọng để cô có thể thao túng anh ta một cách hiệu quả nhất trong những tập tiếp theo.

Dear X tập 5 hứa hẹn sẽ đưa khán giả chiêm ngưỡng kỹ năng "diễn xuất" bậc thầy của Ah Jin trong cuộc sống, một diễn xuất lạnh lùng, tàn nhẫn hơn bất kỳ vai diễn nào trên màn ảnh.

Hãy theo dõi Dear X tập 5 vào ngày 13/11/2025 để theo dõi những diễn biến đầu tiên trong kế hoạch nguy hiểm này.