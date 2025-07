Tính đến hôm nay (3/7) hệ thống hành chính 2 cấp của tỉnh Đồng Nai đã đi vào hoạt động chính thức ngày thứ 3, tại Trung tâm hành chính công của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai người dân đến làm thủ tục hành chính cũng đã khá quen thuộc với những thay đổi tuy mới mà cũ.

Lối vào Trung tâm hành chính công của "siêu phường" Trấn Biên tỉnh Đồng Nai. Ảnh Lâm Lê

Chị Nguyễn Thiên Hương - chủ doanh nghiệp hiện sống tại phường Quang Vinh (cũ) nay là phường Trấn Biên (mới) cho biết, các thủ tục chứng thực khi tôi đến làm việc đều được các cán bộ của phường xử lý nhanh chóng, vẫn theo quy trình cũ là nộp hồ sơ, kiểm tra thông tin, đối chiếu xác thực và xử lý chứng nhận như trước đây, nhưng quy trình đã được thao tác nhanh chóng hơn với thái độ phục vụ nhiệt tình và thân thiện.

Cũng là người cần xác nhận các giấy tờ về hành chính, anh Thanh Tuấn cũng được giải quyết rất thuận lợi khi được hướng dẫn các bước từ cán bộ hướng dẫn. “Công tác phục vụ hành chính như mang bộ mặt mới với nhiều hoạt động tích cực và chu đáo hơn” – Anh Tuấn nói.

Cán bộ tại Trung tâm hành chính công phường Trấn Biên đang giải thích thủ tục cho người dân. Ảnh Lâm Lê

Theo một cán bộ làm công tác chứng thực, so với ngày đầu tiên thì số lượng người dân đến làm thủ tục, giấy tờ tại Trung tâm hành chính công của phường Trấn Biên cũng không giảm bớt do là phường lớn, nhưng công tác xử lý của cán bộ vẫn làm nhịp nhàng và thông suốt do quy trình đã được sắp xếp bài bài.

Trước đó, ngày đầu tiên làm việc (1/7) của siêu phường Trấn Biên thì Bí thư phường, chủ tịch phường cũng có mặt kiểm tra, hỏi thăm cán bộ lẫn người dân. Mọi thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trong ngày làm việc đầu tiên đều được giải quyết nhanh chóng.

Ông Hồ Văn Nam - Bí thư phường Trấn Biên trực tiếp kiểm tra, hỏi thăm cán bộ lẫn người dân trong ngày 1/7 tại Trung tâm hành chính công của phường. Ảnh Lâm Lê

Trung tâm hành chính công của siêu phường Trấn Biên được đặt tại trụ sở UBND phường Quyết Thắng (cũ) nằm trên đường Võ Thị Sáu và Trụ sở Đảng ủy và UBND phường Trấn Biên là trụ sở Thành ủy Biên Hòa và UBND TP.Biên Hòa cũ.

Trong số 95 xã, phường của tỉnh Đồng Nai mới (sau sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước), phường Trấn Biên dù diện tích không lớn (31 km2), nhưng lại có dân số lên đến 197.060 người, nên được xem là đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn nhất của tỉnh Đồng Nai và một trong những phường nằm trong các "siêu phường" có dân số đông nhất của cả nước. Đồng thời, phường Trấn Biên cũng là nơi được chọn là Trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai mới.

Theo phương án của UBND tỉnh Đồng Nai lập đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để trình lên Quốc hội thì khu vực trung tâm của TP.Biên Hòa được đặt tên mới là phường Trấn Biên (gồm 6 phường: Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình sáp nhập lại)