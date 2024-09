Dùng dao đánh nhau, 2 người thương vong

Thông tin từ VOV: Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 7/9, tại một vựa thanh long thuộc thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Nguồn: VOV

Theo CAND: Vào thời điểm trên, Trần Trọng Thành (SN 1992) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú xã Mương Mán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với N.Q.Q. (SN 2003, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Hậu quả, Trần Trọng Thành và N.Q.Q bị thương.

Người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng N.Q.Q đã tử vong, Thành đang được điều trị. Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, phối hợp với Công an Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để làm rõ các tình tiết vụ án đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi tại bệnh viện.

Đến 21 giờ ngày 7/9, việc khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.



Người nhà nạn nhân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong đêm. Nguồn: PLO

Theo Báo Bình Thuận: Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức lực lượng truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đưa về làm việc.



Công an huyện Hàm Thuận Nam đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh, đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.