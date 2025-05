Giá gạo xuất khẩu giảm 20%...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 514 USD/tấn, giảm 20% so với trung bình cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay ổn định so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 398 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 368 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 323 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/5/2025 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động nhiều. Thị trường lượng ít, gạo các loại trong nước ít biến động, lúa tươi chững giá; riêng một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 380 (tươi) dao đồng ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.700 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi)dao động mốc 6.200 - 6.400/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.900 - 7.000/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.650 - 6.750 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/ kg dao động ở mức 8.600 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 8.200 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 10.200 - 10.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.600 - 9.750 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm do nhu cầu giảm và đồng rupee mất giá. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 384 - 391 USD/tấn, giảm so với mức từ 390 - 397 USD/tấn của tuần trước đó. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức từ 378 - 385 USD/tấn.

Gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 420 USD/tấn từ mức 410 USD/tấn được báo giá trong hai tuần qua, do đồng baht tăng giá, nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan có thể ảnh hưởng đến nguồn cung. Nguồn cung gạo tại Thái Lan được dự đoán sẽ dồi dào trong năm nay nhờ mực nước thuận lợi.

Việt Nam còn dư địa để tăng xuất khẩu gạo

Theo VFA, mặc dù giá gạo tẻ 5% tấm tiêu chuẩn của Việt Nam trong quý I xuống dưới 400 USD/tấn, giá gạo 25% tấm còn thấp hơn, nhưng giá gạo xuất khẩu bình quân vẫn đạt 514 USD/tấn, là nhờ gạo thơm, gạo đặc sản đã chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu.

Gạo Việt Nam đang ở phân khúc trung bình cao và hướng đến phân khúc cao hơn, kèm theo giá trị và thương hiệu. Ở phân khúc này, nhu cầu đang rất lớn, đặc biệt là Nhật Bản, Mỹ và EU. Đơn cử, cơn sốt giá gạo chưa từng có ở Nhật Bản kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, lượng gạo cao cấp của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ mới chỉ đạt 30.000 tấn/năm và vào thị trường Nhật Bản còn ít hơn rất nhiều. Đây là dư địa rất lớn cho Việt Nam mở rộng sản xuất và xuất khẩu các loại gạo đặc sản, gạo thơm.

Đánh giá về khả năng xuất khẩu gạo trong những tháng tới, các chuyên gia trong ngành lúa gạo cho rằng, Việt Nam vẫn còn dư địa để tăng xuất khẩu, nhất là tại các thị trường lớn, thị trường gần.

VFA dự báo, xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7,5 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn năm ngoái, nhưng nếu tăng được lượng gạo ST24, ST25, gạo thơm chất lượng cao, thì ngoại tệ mang về vẫn tích cực.

Các chuyên gia cho rằng, lúc này các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phân khúc gạo cao cấp là chiến lược của các doanh nghiệp. Việc mở rộng thị trường cũng giúp tăng tính chủ động và nâng cao giá trị. Mặt khác, các khách hàng truyền thống luôn có nhu cầu cao và ổn định với gạo Việt Nam. Đây cũng là lợi thế giúp ngành hàng lúa gạo tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thế giới do lượng tồn kho cao kỷ lục, giá gạo toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hết quý II này.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 đạt mức kỷ lục 535,8 triệu tấn, tăng tới hơn 13,7 triệu tấn so với cùng kỳ niên vụ trước. Chủ yếu là do sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến tăng mạnh 9,2 triệu tấn, lên mức 147 triệu tấn.

Tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 cũng được USDA dự báo đạt mức kỷ lục 532,1 triệu tấn, tăng 8,6 triệu tấn so với niên vụ 2023-2024. Như vậy, cán cân cung – cầu gạo toàn cầu sẽ thặng dư 3,7 triệu tấn trong niên vụ hiện tại, đảo ngược hoàn toàn so với mức thâm hụt 1,4 của niên vụ trước.

Giá gạo thế giới đã liên tục lao dốc trong những tháng đầu năm sau khi Ấn Độ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu. Tính đến cuối quý I, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 195 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái, sản phẩm cùng loại của Thái Lan cũng giảm đến 193 USD/tấn, Ấn Độ giảm 149 USD/tấn, đặc biệt Pakistan giảm tới 204 USD/tấn.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn được đánh giá là tích cực, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng.