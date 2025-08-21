Giá USD hôm nay 21/8: Thị trường tự do và ngân hàng tăng dữ dội

Giá USD hôm nay 21/8 trên thế giới giữ thế giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co, quanh mức 98,2 điểm - gần như đi ngang so với sáng qua.

Theo Reuters, đồng bạc xanh giằng co sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook từ chức. Ông Trump đã trích dẫn cáo buộc của một trong những đồng minh chính trị của ông về các khoản thế chấp mà Cook nắm giữ ở Michigan và Georgia, nhằm tăng cường nỗ lực gây ảnh hưởng đối với ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.

Cùng với đó, ông Trump vẫn tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất, và các nhà giao dịch kỳ vọng ông sẽ thay th ông Powell bằng một người có quan điểm ôn hòa hơn khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2026.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Stephen Miran để đảm nhiệm nốt những tháng còn trống của ghế tại Fed sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler bất ngờ từ chức.

Nguồn: investing.com.

Ở chiều ngược lại, đồng USD có lúc tăng mạnh lên quanh mức 98,30 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư (20/8). Đà tăng này xuất phát từ kỳ vọng của giới đầu tư rằng Ged sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay hơn sau khi chỉ số giá bán buôn tại Mỹ giảm dần trong tháng 7.

Bên cạnh đó, kỳ vọng này xuất phát từ báo cáo việc làm kém khả quan của tháng 7, cùng với dữ liệu lạm phát CPI cho thấy tác động từ thuế quan lên giá cả là hạn chế. Mặc dù vậy, chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 7 bất ngờ tăng cao hơn dự kiến đã khiến kỳ vọng giảm lãi suất chững lại, tạo đà cho đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền khác.

Dựa trên công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hiện được định giá ở mức 86%. Con số này đã giảm đáng kể so với dự đoán chắc chắn 100% của tuần trước. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang dự đoán lãi suất sẽ giảm tổng cộng 54 điểm cơ bản (bps) vào cuối năm nay.

Dù vậy, thị trường tiền tệ toàn cầu đang theo dõi sát sao bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần này. Nếu ông Powell phát biểu thận trọng, thị trường cho rằng đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên so với các đồng tiền chính khác. Điều này đặc biệt đúng vì thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể, và những thông điệp thận trọng có thể thúc đẩy Chỉ số Đô la Mỹ tăng.

Giá USD hôm nay 21/8 trong nước tăng không ngừng

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.273 VND/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.009 - 26.536 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.050 - 26.476, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.530 VND/USD, tăng 40 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.



Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.145 và bán ra ở ngưỡng 26.500 VND/USD, tăng 35 đồng cả chiều mua và 40 đồng chiều bán so với phiên sáng qua, thấp hơn các ngân hàng trên.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.166 - 26.526 VND/USD, tăng 46 đồng ở cả hai chiều so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.125 - 26.536 VND/USD, tăng 76 đồng chiều mua và 19 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.536 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 46 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 26.050 và bán ra ở mức 26.520 VND/USD, tăng 70 đồng cả hai chiều mua và 40 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.570 đồng (mua vào) và 26.640 đồng (bán ra), tăng 60 đồng cả hai chiều so với sáng qua.