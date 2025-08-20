Dù đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ giai đoạn cuối năm có dấu hiệu giảm, song nhiều doanh nghiệp nhận định đây là xu thế chung trước tình hình thuế đối ứng Mỹ áp dụng cho các quốc gia. Đặc biệt, cơ hội vẫn dành cho doanh Việt nếu sớm nắm bắt và thay đổi chiến lược.

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Hàng Việt có ưu thế tại Mỹ

Lãnh đạo nhiều hội doanh nghiệp tại TP.HCM nhận định thuế đối ứng Mỹ áp lên các ngành hàng Việt Nam không quá chênh lệch với những đối thủ mạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Vì vậy, những ngành hàng tỷ USD của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ vẫn còn nhiều cơ hội khi nhiều năm qua, Việt Nam đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường.

Như với ngành hàng dệt may, doanh nghiệp Việt phải chịu thuế 37,9% khi xuất vào Mỹ trong khi Bangladesh là 36,5%, Campuchia 36,3%, Indonesia 37,2%. Mức thuế Việt Nam phải chịu đối với ngành hàng dệt may gần như không chênh lệch nhiều so với các đối thủ.

Vẫn còn nhiều cơ hội để những ngành hàng tỷ USD của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ trước tình hình thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8. Ảnh: Quốc Hải

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM, cho biết hàng dệt may Việt Nam có ưu thế hơn so với các quốc gia đối thủ. Dệt may Việt Nam nhận được sự tín nhiệm từ đối tác, có uy tín, có năng lực sản xuất và mang tính ổn định cao.



Vì vậy, ông Hồng kỳ vọng việc đạt mục tiêu xuất khẩu 46 - 48 tỷ USD của ngành dệt may năm nay là có thể, dù hiện nay đơn hàng xuất khẩu vào Mỹ có dấu hiệu giảm khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng từ ngày 7/8. “Tôi cho rằng việc thay đổi chi tiêu năm nay không cao lắm. Từ các ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng các FTA để tăng cường xuất khẩu vào các nước”, ông Hồng nói.

Ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), cho biết với gỗ và các sản phẩm từ gỗ, doanh nghiệp Việt chịu thuế suất 19,1% khi xuất khẩu vào Mỹ, trong khi Bangladesh là 20%, Thái Lan 16,7%, Đài Loan (Trung Quốc) 17,7%…

Theo ông Mẫn, mức thuế đối ứng ngành gỗ Việt Nam không nhiều khác biệt so với các quốc gia cạnh tranh, mức thuế chênh lệch cao nhất rơi vào khoảng 4 - 5%. Tuy nhiên, theo ông Mẫn, ngành gỗ Việt Nam có nhiều lợi thế. Thậm chí, tại Mỹ cứ 10 sản phẩm đồ gỗ nội thất thì gần một nửa là sản phẩm đến từ Việt Nam.

Sản phẩm từ gỗ, thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn nhiều ưu thế so với các đối thủ. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM cho biết 5 thị trường lớn xuất khẩu của gỗ Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU nhưng mỗi nước có nhu cầu khác nhau. Nhật chuộng gỗ dăm, viên nén, Hàn Quốc ưu tiên viên nén, Trung Quốc là dăm gỗ, gỗ công nghệp, còn châu Âu là sản phẩm gỗ ngoài trời.

“Điều này cho thấy từng thị trường vẫn còn dư địa cho sản phẩm khác. Tôi tin rằng với kết quả 7 tháng qua giữ nhịp độ so với năm 2024, sau khi có mức thuế mới và còn hy vọng kết quả tốt hơn trong đàm phán, doanh nghiệp trong ngành sẽ giữ được doanh thu xuất khẩu năm nay”, ông Mẫn kỳ vọng.

Cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ

Chủ nhiều doanh nghiệp cho rằng đa dạng hóa thị trường là việc cần làm hiện nay, song Mỹ vẫn là thị trường rất quan trọng không thể bỏ lỡ vì nhu cầu tiêu dùng của Mỹ rất cao và nhiều ngành hàng Việt Nam có nhiều lợi thế.

Theo các doanh nghiệp, họ rất cần chính sách hỗ trợ từ Chính phủ để tạo điều kiện xuất khẩu, như bù lãi suất cho các khoản vay xuất khẩu, cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính, hỗ trợ nhiều hơn các điều kiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển.

Nông sản là mặt hàng tỷ USD xuất khẩu vào Mỹ. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM Nguyễn Ngọc Hòa đánh giá việc Mỹ áp thuế đối ứng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt. Bên cạnh thế mạnh vốn có, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm vấn đề phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm, việc này vừa tránh rơi vào tầm ngắm trung chuyển - mục tiêu quan trọng của thuế đối ứng, và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Ông cho rằng mỗi doanh nghiệp cần phải có giải pháp, chiến lược cụ thể cho việc thích nghi với thách thức, đồng thời tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả các thị trường ngách nhằm duy trì tăng trưởng.

TS. Cấn Văn Lực cũng đồng tình quan điểm này. Ông cho rằng Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước cần kiên định, chú trọng hơn nữa các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Mỹ; tăng cường đối thoại, đàm phán qua các kênh. Thậm chí, có thể tiếp tục đàm phán, thương lượng hiệu quả để đạt thuế suất thấp hơn khoảng 15 - 17%.

Song song đó, sớm triển khai các giải pháp cụ thể nhằm cân bằng thương mại hơn với Mỹ như tăng nhập khẩu từ Mỹ, đẩy mạnh thu hút FDI và đầu tư gián tiếp từ Mỹ, chủ động sớm giải quyết kịp thời, hợp lý các quan ngại, vướng mắc mà phía Mỹ quan tâm.

Ông Lực cũng cho rằng Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngành hàng bị ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách thuế quan mới của Mỹ, kích cầu đầu tư - tiêu dùng trong nước, giữ vững mặt trận xuất khẩu.

“Nền kinh tế cần được cơ cấu lại, tăng nội lực, tính tự chủ, tự lực, tự cường; tập trung vào các động lực tăng trưởng khác (đầu tư, tiêu dùng…) và các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh hiện nay”, TS. Cấn Văn Lực nói.