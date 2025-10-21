Giá vàng hôm nay đang tăng lên sát 155 triệu đồng, các tiệm vàng tại TP.HCM sẽ bị thanh tra

Giá vàng hôm nay 21/10 đang tăng lên sát 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 21/10 đang tăng dữ dội ngay từ lúc mở phiên giao dịch đầu ngày. Chỉ sau một đêm, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu ngày 21/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ở chiều mua vào, Công ty SJC cũng tăng giá vàng miếng SJC mua vào thêm 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, lên 153,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức kỷ lục của giá vàng miếng SJC trong nước thời gian qua ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Giá vàng hôm nay 21/10 đang tăng lên sát 155 triệu đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Sau khi Công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn khác tại TP.HCM cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.

Các cửa hàng PNJ, DOJI, Mi Hồng cùng niêm yết vàng miếng SJC bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, mua vào 153,6 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng vàng Phú Quý trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa niêm yết vàng miếng SJC bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, mua vào 153 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, nhưng nhìn chung cũng tăng dữ dội theo giá vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn hôm nay tại Công ty SJC niêm yết bán ra 153,3 triệu đồng/lượng, mua vào 151,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay tại PNJ bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, mua vào 151,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các cửa hàng DOJI bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, mua vào 151,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Mi Hồng hôm nay bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, mua vào 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng dữ dội theo giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch 20/10, vàng thế giới tăng đến 104 USD lên 4.355 USD/ounce, sau đó có giảm lại nhưng mức giảm không cao.

TP.HCM sẽ thanh tra các tiệm vàng

Trước tình hình giá vàng diễn biến nóng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 mới đây đã có văn bản gửi các Thanh tra, Công an, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế TP.HCM để về phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng mạnh từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng nhẫn, trang sức cũng đồng loạt tăng giá. Ảnh: Hồng Phúc

Cơ quan quản lý thị trường vàng đề nghị các đơn vị phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; phối hợp thanh tra, kiểm tra và trao đổi thông tin truyền thông.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này, đặc biệt trong những lúc thị trường biến động mạnh và tiềm ẩn rủi ro, gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

Theo NHNN Khu vực 2, việc kiểm tra này nhằm đảm bảo để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục.

Việc thanh kiểm tra, quản lý thị trường cũng nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của Nghị định 232 và Thông tư 34.