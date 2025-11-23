Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) là công trình trọng điểm quốc gia. Sân bay đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành giai đoạn 1 trước trong thời điểm cuối năm 2025.

Ngày 23/11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tại khu vực sân bay Long Thành, hàng nghìn kỹ sư, công nhân, người lao động… đang tích cực triển khai công việc, nỗ lực vượt tiến độ nhiều công đoạn để sớm hoàn thành mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên trước 2026.

Theo ACV, sân bay Long Thành dự kiến sẽ thực hiện đón chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 12/2025 (dự kiến ngày 19/12/2025). Ảnh: ACV

Để đảm bảo công tác xây dựng và thúc tiến độ tại một số hạng mục công trình, có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động và hơn 3.000 trang thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng.

Báo cáo mới nhất vào giữa tháng 11/2025 vừa qua của ACV cho thấy, dự án khởi công tháng 8/2023, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng 30/11/2026 (39 tháng). Hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 19/12/2025. Ảnh: ACV

Công tác hoàn thiện nội thất, lắp đặt trang thiết bị, kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không được nhập khẩu từ nước ngoài và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử khoảng 6 tháng (rút ngắn từ 3 đến 6 tháng so với tiến độ hợp đồng). Ảnh: ACV

Các liên danh nhà thầu đã triển khai hàng trăm mũi thi công, huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công so với hợp đồng đã ký kết từ 3 đến 6 tháng đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025. Ảnh: ACV

ACV thông tin, đối với đường Cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, đã tiến hành bay hiệu chuẩn đủ điều kiện để khai thác. Trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Ảnh: ACV

Trong ảnh là đường băng ở sân bay Long Thành trị giá 7.308 tỷ đồng, được khởi công cùng thời điểm với hạng mục nhà ga hành khách (ngày 31/8/2023). Ảnh: ACV

Long Thành cũng đang triển khai kế hoạch và xây dựng đường băng số 2. Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có đến 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Ảnh: ACV





Theo thiết kế đường băng có chiều dài 4.000 m (dài nhất Việt Nam), rộng 70 m, riêng đường băng chính rộng 40m. Đường băng đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, đã tiến hành bay hiệu chuẩn đủ điều kiện để khai thác. Các công trình phụ trợ khác cũng đang tăng tốc. Ảnh: ACV

Các công nhân đang hoàn thiện phần mái một cánh nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Hình ảnh mới nhất tại “đại công trường” sân bay Long Thành, các kỹ sư, công nhân đã tiến hành lắp ống lồng vận chuyển khách từ nhà ga ra sân đỗ máy bay. Các trang thiết bị máy móc hiện đại đã được đặt sẵn, chờ các công đoạn hoàn thiện việc lắp ráp. Ảnh: ACV





Không chỉ các gói thầu bên trong sân bay được đẩy nhanh mà giao thông kết nối khu vực bên trong và bên ngoài cũng được “tăng tốc” xây dựng cho kịp tiến độ. Hiện nay kết nối giao thông với các tuyến cao tốc vào sân bay Tuyến số 1 đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025; tuyến số 2 đã thi công xong các hạng mục nền và móng đường, công tác thảm BTN đạt 91,5%. Ảnh: ACV

Hạ tầng giao thông quanh khu vực sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương xung quanh như TP.HCM cũng triển khai hàng loạt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các đường kết nối, Vành đai... Cao tốc TP.HCM - Dầu Giây cũng được mở rộng để kết nối tới sân bay Long Thành thuận tiện hơn, đáp ứng lượng phương tiện lưu thông trong thời gian tới. Ảnh: ACV

Theo thông tin từ ACV, với mục tiêu trở thành sân bay xanh, sân bay thông minh với tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, ACV đã lựa chọn Cảng hàng không quốc tế Incheon - đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao nằm trong Top 3 sân bay tốt nhất thế giới là đơn vị tư vấn công tác chuẩn bị, quản lý, khai thác sân bay Long Thành nhằm áp dụng kinh nghiệm quản lý và vận hành sân bay trung chuyển quốc tế hàng đầu thế giới.

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5/1/2021. Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.