Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.
Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) là công trình trọng điểm quốc gia. Sân bay đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành giai đoạn 1 trước trong thời điểm cuối năm 2025.
Ngày 23/11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tại khu vực sân bay Long Thành, hàng nghìn kỹ sư, công nhân, người lao động… đang tích cực triển khai công việc, nỗ lực vượt tiến độ nhiều công đoạn để sớm hoàn thành mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên trước 2026.
Để đảm bảo công tác xây dựng và thúc tiến độ tại một số hạng mục công trình, có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động và hơn 3.000 trang thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng.
Theo thông tin từ ACV, với mục tiêu trở thành sân bay xanh, sân bay thông minh với tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, ACV đã lựa chọn Cảng hàng không quốc tế Incheon - đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao nằm trong Top 3 sân bay tốt nhất thế giới là đơn vị tư vấn công tác chuẩn bị, quản lý, khai thác sân bay Long Thành nhằm áp dụng kinh nghiệm quản lý và vận hành sân bay trung chuyển quốc tế hàng đầu thế giới.
Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5/1/2021. Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.
Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.