Giá xăng dầu hôm nay 2/6: Bất ngờ tăng mạnh

Rạng sáng nay 2/6, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tăng mạnh sau nhiều phiên suy giảm liên tiếp tuần qua.

Hồi 6 giờ 55 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 62 USD/thùng, tăng gần 1,2 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,94% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,8 USD/thùng, tăng hơn 1 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,7%.

Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến giá dầu thô bình quân trong tháng 5 tăng dữ dội so với tháng liền kề. Cụ thể, dầu WTI tăng 63% so với tháng trước; trong khi đó dầu Brent tăng 4,17%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô các loại giảm từ 16% đến 18,5%.

Trang Tranding Economics nhận định, giá dầu thô Brent tương lai giảm 0,4% xuống còn 63,9 đô la một thùng vào thứ Sáu, chốt phiên giảm hơn 1% trong tuần do căng thẳng thương mại và lo ngại về nguồn cung gây áp lực lên giá.

Trong khi đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ dự kiến ​​sẽ quyết định mức sản lượng trong tháng 7, nhiều khả năng sản lượng tăng lên vượt mức 411.000 thùng/ngày, nhiều hơn so với dự tính.

Các nước như Ả Rập Xê Út và Nga được cho là đang thúc đẩy mức tăng lớn hơn để giành lại thị phần. Trong khi đó, Kazakhstan từ chối cắt giảm sản lượng đã làm căng thẳng lên thoả thuận của nhóm OPEC+, khiến nguồn cung tăng.

Viễn cảnh dầu mỏ được đưa ra thị trường nhiều hơn đã gây sức ép lên giá cả, làm gia tăng lo ngại về khả năng cung vượt cầu.

Giá xăng dầu hôm nay: Xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo phiên điều hành giá xăng dầu ngày 29/5. Theo đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng, giảm mạnh giá các mặt hàng dầu; không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể: từ 15 giờ ngày 29/5, giá xăng tăng 30-70 đồng/lít, dầu giảm từ 240 đồng đến gần 270 đồng/ lít.

- Xăng E5RON92 tăng 74 đồng, giá bán lẻ 19.196 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 369 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.565 đồng/lít (tăng 33 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S giảm 269 đồng, giá bán lẻ 17.136 đồng/lít;

- Dầu hỏa giảm 206 đồng, giá bán lẻ 17.108 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 248 đồng, giá bán lẻ không quá 16.264 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/5/2025 - 28/5/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ họp bàn về việc tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 7; căng thẳng tại khu vực Trung Đông; nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ tăng; thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/5/2025 và kỳ điều hành ngày 29/5/2025 là: 75,632 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,410 USD/thùng, tương đương tăng 0,55%); 76,898 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,172 USD/thùng, tương đương tăng 0,22%); 77,766 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,150 USD/thùng, tương đương giảm 1,46%); 78,650 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,498 USD/thùng, tương đương giảm 1,87%); 430,884 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,592 USD/tấn, tương đương giảm 1,96%).