Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Thế giới giảm sâu, xăng dầu trong nước hưởng lợi

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 24/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới đồng loạt giảm, bình quân giảm trên 0,5% so với phiên trước.

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Dầu thô thế giới giảm sâu

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 57,7 USD/thùng, giảm 0,36 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,63% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,18 USD/thùng, giảm 0,38USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,6% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm lần lượt 4,5% đến 6,1%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm trên 14% đến trên 16%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm xuống còn 62,20 USD/thùng vào ngày 23 tháng 11 năm 2025, giảm 0,58% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 4,60% và giảm 14,18% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một thị trường chuẩn cho mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Trong nước tiếp đà suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 20/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ được điều chỉnh giảm nhẹ.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.807 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít;

- Xăng RON 95 giảm 34 đồng, giá bán lẻ không cao hơn mức 20.542 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 38 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu hoả ngược chiều tăng rất mạnh hơn 353 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu mazut có xu hướng chung với các loại xăng dầu cơ bản khác, giảm 335 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 13.739 đồng/ lít.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Hiện, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).