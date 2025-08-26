Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Luo Shenghua (quốc tịch Trung Quốc), Vòng Quang Tuấn (SN 1984, Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, Cà Mau) về tội giữ người trái pháp luật.

Đồng thời, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy xét, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giải cứu thành công 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái phép tại chung cư Emerald Golf View





Luo Shenghua tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/8, Công an Phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lái Thiêu phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View.

Lúc 18h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lái Thiêu và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ, bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Kết quả điều tra xác định, Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu.

Các nạn nhân người Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm, qua mạng xã hội, họ được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao; chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.

Tin tưởng, các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam ngày 14/8 qua sân bay Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê Tuấn, Phúc, Kiểu đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/ người/ ngày.

Công an TP.HCM xác định, Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát, Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ; Phúc và Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào công việc “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhằm tránh rơi vào bẫy tội phạm.