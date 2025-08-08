“Khi đi tuyên truyền, mình phải làm gương trước rồi mới bảo bà con được. Mấy chục năm qua tôi đều làm như thế đấy”, những chia sẻ của ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước sáp nhập gồm 2 xã Lóng Sập, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về công tác giảm nghèo thông tin làm chúng tôi nhớ mãi.

Bà con yên tâm sản xuất, giảm nghèo, vươn lên khá giả

Xã Lóng Sập (trước sáp nhập là xã Lóng Sập và xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Sau sáp nhập, xã Lóng Sập có 9 bản biên giới, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Với đặc thù địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, xã Lóng Sập là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự với tỷ lệ hộ nghèo cao.

Trước thực tiễn trên, cấp ủy và chính quyền xã Lóng Sập đã xác định công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đóng vai trò quan trọng, như “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách bước vào đời sống của bà con vùng cao.

Cán bộ xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước sáp nhập là xã Lóng Sập và xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trong những chuyến đi về thăm bản. Ảnh: Kiều Tâm.

Để hiểu hơn, theo chỉ dẫn của anh Hoàng Văn Thọ, Trưởng phòng Kinh tế xã Lóng Sập (trước là Phó Chủ tịch xã Lóng Sập cũ), chúng tôi đến gặp ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín của bản Phiêng Cài.

Anh Thọ bảo: “Ông Đế tuy lớn tuổi nhưng vẫn chăm chỉ, là một trong những hộ làm kinh tế giỏi của xã. Nhà ông mấy đời nay đều không nằm trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, rất có tiếng nói trong bản.”

Quả đúng là thế, dù tóc mai đã điểm chân bạc, ông Tráng Vạ Đế vẫn nom rất nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Lúc chúng tôi đến nhà, ông Đế đang thoăn thoắt vác mấy bao tải lèn chặt cỏ, đến từng chuồng để cho bò ăn.

Nghe chúng tôi hỏi, ông Đế chỉ cười xòa: “Mình chỉ bảo bà con cái đúng, cái sai, cái này nên làm, cái này không được làm”.

Theo ông Đế, ở trong bản, bà con ngày thường đều lên nương, lên rẫy làm việc. Muốn tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, già làng, trưởng bản và những người có uy tín như ông phải kết hợp với các buổi họp bản, thậm chí, đến từng nhà để bảo bà con.

Ông Tráng A Đế là người có uy tín, có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo thông tin tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Trong ảnh, ông Tráng A Đế đang giới thiệu mô hình nuôi bò thịt đã giúp gia đình ông thu hàng chục triệu đồng/năm. Ảnh: Kiều Tâm.

“Nhiều người trong bản do chưa có điều kiện học hành nên không biết tiếng Kinh, chưa biết nghe thời sự. Nếu chỉ nói nghị quyết số này, quyết định số kia bảo thế kia thì bà con không hiểu được. Mình phải nói rõ, là làm nương rẫy, trồng cây thì nhà nước không cấm nhưng phát rừng, làm nương, gây cháy rừng rồi vượt biên là trái phép.

Phải phân tích cho bà con tại sao lại sai, khi sai sẽ bị xử lý như thế nào. Mình cũng làm gương thì bà con sẽ hiểu cái đúng, cái hay. Vậy mới giữ được bản làng bình yên, bà con mới yên tâm làm ăn, thoát nghèo được”, ông Đế phân tích.

Anh Tráng A Tủa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phiêng Cài nói thêm: “Người Mông chúng tôi coi trọng dòng họ, cộng đồng nên già làng, trưởng bản, người có uy tín đã nói, đã làm gương trước thì bà con rất tin.

Ngược lại, trưởng bản, già làng, người có uy tín là “cầu nối” thì cũng phải thay mặt bà con truyền gửi những mong muốn, tâm tư của bà con cho cấp ủy, chính quyền.

Như chủ trương chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, khi đi vào thực tế có những khó khăn về phòng chống bệnh dịch, thuốc, phân, đất, bà con cần được hỗ trợ cây giống như thế nào, mình cũng phải truyền đạt lại với cán bộ".

Tình hình trật tự, an ninh ổn định là nền tảng để người dân bản Phiêng Cài yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững. Ảnh: Kiều Tâm.

Theo anh Tủa, nhờ được phổ biến thông tin kịp thời, bà con trong bản đã có ý thức chấp hành tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ một bản nghèo, nhức nhối vấn nạn ma túy, giờ trong bản đã không có người nghiện, chỉ còn 7 hộ cận nghèo. Bà con đã có biết chỉnh trang nhà cửa, chuồng trại, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả lâu năm.

Ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng cao, là nền tảng quan trọng để bà con có cuộc sống ổn định, an tâm làm kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Giảm nghèo thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi-vai trò quan trọng của người có uy tín

Trong những năm qua, triển khai công tác giảm nghèo thông tin, cấp ủy và chính quyền xã Lóng Sập đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận của chính quyền”, trước sáp nhập, xã Lóng Sập và xã Chiềng Khừa đã xây dựng được một số mô hình dân vận tiêu biểu: mô hình “Bữa sáng cho em” và Dự án “cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông” tại xã Chiềng Khừa…

Người dân xã Lóng Sập được tiếp cận kịp thời với các chủ trương, chính sách mới, được hướng dẫn thủ tục hành chính. Ảnh: Kiều Tâm.

Xã Lóng Sập thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo những việc nhân dân được biết, thảo luận trước khi cấp ủy, chính quyền quyết định, những việc nhân dân được biết và những việc nhân dân được thảo luận và quyết định.

Xã cũng quan tâm lãnh đạo công tác dân tộc, nhất là các bản khó khăn, vùng cao, biên giới, giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, nhất là việc truyền học đạo trái pháp luật trong đồng bào dân tộc Mông, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La cho biết: Để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bên cạnh nỗ lực của bộ máy chính quyền từ xã đến bản, xã Lóng Sập đặc biệt chú trọng vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập thông tin về công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn xã sau sáp nhập 2 xã Lóng Sập và xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Kiều Tâm.

Thực tế cho thấy, khi thông tin được truyền đạt từ những người uy tín trong cộng đồng, hiệu quả tuyên truyền tăng lên rõ rệt. Vì vậy, từ trước sáp nhập, các xã đã thường xuyên tổ chức hội nghị biểu dương, gặp mặt già làng, trưởng bản tiêu biểu; tổ chức các buổi tập huấn, tham quan học hỏi mô hình tuyên truyền hay trên địa bàn tỉnh...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Lóng Sập phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 7%; 96% khu dân cư, 100% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; có 30% bản, 100 % cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận không có ma tuý; hàng năm, 100% bí thư chi bộ, trường bản, trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, dân vận và Mặt trận…