Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:32 GMT+7

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ

Quỳnh Anh Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:32 GMT+7
Hà Nội yêu cầu dừng hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có thủ tục cấp sổ đỏ. Người dân nay chỉ cần nộp và tra cứu hồ sơ trực tuyến, không phải in hay công chứng giấy tờ.
Hà Nội chấm dứt “thời hồ sơ giấy” với 25 dịch vụ công thiết yếu

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu dừng việc thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bao gồm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), nhà ở…

Quyết định này được đưa ra nhằm thực hiện chỉ thị số 24 của Thủ tướng về đẩy mạnh khai thác dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Hà Nội đều không được yêu cầu người dân nộp kèm bản giấy nếu dịch vụ đã được cung cấp trực tuyến toàn trình.

Điều này đồng nghĩa, người dân không còn phải in, photo, công chứng hồ sơ khi làm thủ tục liên quan đến sổ đỏ, như đăng ký biến động, cấp mới, cấp lại, hay điều chỉnh thông tin cá nhân. Toàn bộ quá trình được thực hiện qua cổng dịch vụ công, dữ liệu được xác thực trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai.

Hà Nội yêu cầu dừng việc thu nộp hồ sơ giấy liên quan đến thủ tục sổ đỏ.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình. Không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Các sở, ban, ngành của Hà Nội được giao rà soát và hoàn thiện quy trình nội bộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cấu trúc để bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trọn vẹn trên môi trường điện tử, phù hợp với phạm vi quản lý của từng đơn vị.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng UBND các xã, phường, thị trấn, chính quyền yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để hỗ trợ người dân thao tác, nộp hồ sơ và tra cứu kết quả trên hệ thống trực tuyến.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu phát hiện trường hợp không tuân thủ đúng chỉ đạo của UBND thành phố hoặc hướng dẫn của Chính phủ trong triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Danh sách 25 thủ tục hành chính thiết yếu thực hiện trực tuyến:

