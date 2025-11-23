Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà "hái" ra tiền quanh năm

Trồng rau quế vị - cây cỏ dại hái ra tiền quanh năm

Chị Trương Ngọc Loan thu hoạch rau dại quế vị trồng trong nhà lưới. Ảnh: T.Đ

Tại xã Thái Mỹ, vùng đất Củ Chi, TPHCM, từ 10 năm trước, chị Trương Ngọc Loan đã chuyển đất lúa sang trồng rau dại quế vị như loại rau hàng hóa với 12 cao đất ruộng (1.200m2).

Nhờ trồng rau quế vị, chị Loan có thu nhập thường xuyên, nuôi con ăn học đại học và xây được nhà lầu khang trang. Điều kỳ diệu nhất mà chị Ngọc Loan chia sẻ sau 10 năm gắn bó với cây rau này, đó là: "Trồng rau quế vị 1 lần, hái bán cả đời".

Hôm chúng tôi đến thăm vườn trồng rau quế vị, cũng là lúc chị Loan đang hì hục làm cỏ vườn rau. Theo chị Loan, khác biệt hoàn toàn so với trồng lúa, rau quế vị là cây trồng cực kỳ nhàn nhã. Trồng rau dại - quế vị chỉ cực khi làm cỏ khi mới trồng, còn sau đó là thảnh thơi hái bán cho thương lái.

“Trồng rau quế vị rất dễ. Rau phát triển tốt và ít sâu rầy. Chỉ cần giâm gốc là rau phát triển”, chị Ngọc Loan cho biết.

Về kỹ thuật trồng và chăm sóc rau quế vị khá đơn giản, thay vì tưới nước thường xuyên, chị Loan giữ nước lấp xấp trong ruộng rau.

Để đảm bảo nguồn rau bán thường xuyên cho thương lái, chị Loan trồng theo lối cuốn chiếu. Khoảng 30 ngày sau khi trồng, rau quế vị bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Các lần cắt tiếp theo cách nhau 12-15 ngày. Sau khi cắt bán, chị Loan rải ít phân để rau lấy sức phát triển cho lứa sau.

“Chìa khóa để rau phát triển lâu dài là không được ép cắt rau sớm, phải chờ đúng lứa để gốc rau đủ mạnh”, chị Loan lưu ý.

Chị Loan cho biết, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, vài năm gần đây, chị Ngọc Loan nâng cao chất lượng rau quế vị bằng cách chuyển sang trồng trong nhà lưới. Mô hình này giúp rau có mẫu mã đẹp hơn, lá đều và mướt hơn. Quan trọng hơn, trồng trong nhà lưới giúp hạn chế tối đa việc sử dụng phân và thuốc, đưa rau quế vị trở thành loại rau sạch. Rau sau khi cắt có thể để vài ngày mà không bị hư.

Rau quế vị còn được gọi là rau xá xị vì mùi thơm đặc trưng hấp dẫn như mùi xá xị, là món không thể thiếu trong các món cuốn, bánh canh hay món nướng tại nhà hàng, quán ăn.

Nhu cầu thị trường cao khiến loại rau này không chỉ bán ở chợ truyền thống mà còn có mặt trong siêu thị.

Theo chị Loan, trung bình mỗi đợt, chị thu hoạch hơn 1 tấn rau quế vị. Giá rau quế vị thường ở mức 14.000-16.000 đồng/kg trong năm. Vào tháng 4-5, giá rau bước vào cao điểm, đạt khoảng 20.000 đồng/kg. Thời điểm này, dù thương lái hối thúc cũng không đủ rau bán.

Về thị trường, chị Loan cho biết, thương lái mua rau quế vị bán ra tận miền Bắc, nơi thời tiết lạnh không thể trồng loại rau này.

Chị Ngọc Loan đang tính mở rộng diện tích trồng rau quế vị, củng cố vững chắc mô hình thu nhập bền vững từ loại rau dại này.

Trồng rau móp – biến cây chống đói thành sản phẩm tiêu biểu

Trong khi đó, tại xã Bình Mỹ, TPHCM, ông Huỳnh Văn Bờm trồng rau móp với 1ha.

Theo ông Bờm, rau móp từng là thức ăn chống đói cho quân giải phóng và người dân Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ. Rau móp mọc hoang ở các bưng biền, bờ sông, rạch. Đọt non rau móp được người dân thu hái để chế biến món ăn.

Ông Huỳnh Văn Bờm trong khu vực trồng rau móp. Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, việc cải tạo kênh, mương làm thủy lợi ở địa phương khiến rau móp dại bị mất dần và chủ đất bảo vệ rau vì thấy giá trị kinh tế, phong trào trồng rau móp tại xã Trung An bắt đầu nảy sinh, đưa loại rau dại này trở thành hàng hóa.

Cũng như trồng rau quế vị, trồng rau móp rất dễ. Theo đó, ông Bờm chỉ cần dọn dẹp mương trong vườn cây ăn trái, dẫn nước sông vào, rồi nhổ những bụi rau móp mọc hoang ven kênh rạch về trồng.

“Cách trồng rau móp giống như cấy hom tràm, chỉ cần cắm cây con xuống bùn và để rau tự phát triển, không cần chăm sóc nhiều. Tuy nhiên, để rau móp phát triển nhanh, tốt phải trồng dưới tán cây để có bóng mát. Sau một năm trồng, rau móp là có thể thu hoạch. Rau móp vốn là rau sạch, ít sâu bệnh. Tuy nhiên, thi thoảng cần bón ít phân để rau phát triển tốt, nhanh nảy đọt to. Khi thu hoạch, người ta chỉ lấy đọt non dài khoảng 30-40cm”, ông Bờm thổ lộ.

Trồng rau móp, cứ 3-4 ngày thu hoạch/lần (40-50kg/lần). Ảnh: T.Đ

Về năng suất, ông Bờm cho biết, cứ 3-4 ngày thu hoạch/ lần (40-50kg/lần). Giá rau móp tươi tại vườn là 20.000-25.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi tháng, ông Bờm thu về khoảng 20 triệu đồng tiền bán rau móp tươi.

Hiện, xã Bình Mỹ có hàng chục ha trồng rau móp. Năm 2002, rau móp được TPHCM tuyên dương là sản phẩm tiêu biểu của TP.

Một cán bộ Hội Nông dân TP chia sẻ, với doanh thu từ 2 loại rau dại trên trên một đơn vị diện tích thì ngang ngửa với trồng hoa lan ở TPHCM, chứ đừng nói là trồng khoai mì.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, nếu trồng lan Mokara với diện tích 1ha, lợi nhuận khoảng 871,5 triệu đồng/năm.