Nuôi dê Nam Phi kiểu "đếm chả xuể", một ông nông dân Bắc Ninh hễ bán lứa nào thương lái "bế đi" hết

Những năm gần đây, gia đình anh Nguyễn Văn Chúc, thôn Tiêu, xã Nhã Nam (Bắc Ninh) đã tìm được hướng phát triển kinh tế với mô hình nuôi dê nhốt chuồng-giống dê Nam Phi, dê Boer. Cách làm mới giúp gia đình có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định.

Từ năm 2021 về trước, anh Chúc từng xoay xở làm nhiều công việc khác nhau nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn.

Không nản chí, anh không ngừng học hỏi, tìm hướng phát triển kinh tế mới. Qua tìm hiểu, anh biết đến giống dê Boer nguồn gốc từ Nam Phi, có ưu điểm lớn nhanh, ít nhiễm bệnh, dễ thích nghi và có thể nuôi nhốt chuồng mà không cần nhiều diện tích.

Anh mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại với diện tích 200 m² và mua 30 con dê giống về nuôi.

Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm, đàn dê phát triển chậm. Để khắc phục, anh cải tạo chuồng cao hơn 1,5 m so với mặt đất để bảo đảm luôn khô thoáng, điều chỉnh khẩu phần ăn, chủ động tiêm phòng. Nhờ vậy, đàn dê phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể.

“Trước đây, có thời kỳ tôi phải đi nhiều tỉnh để làm thuê kiếm sống rất vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Từ khi chăn nuôi dê, tôi có thời gian ở nhà mà vẫn có điều kiện phát triển kinh tế.

Nuôi dê Boer Nam Phi thuận lợi ở chỗ chi phí đầu tư thấp, thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây, thêm ít cám và bã đậu. Sau mỗi lứa nuôi từ 6-8 tháng, dê đạt 50-55 kg/con”, anh Chúc cho biết.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chúc (bên phải), thôn Tiêu, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Bắc Giang trước đây) có thu nhập ổn định nhờ nuôi dê Nam Phi-giống dê Boer có vóc dáng to cao hơn dê cỏ.

Hiện gia đình anh thường xuyên duy trì nuôi dê Boer với tổng đàn từ 400 - 500 con, trong đó khoảng 300 con dê thương phẩm, còn lại là dê giống.

Mỗi năm xuất bán 2 lứa dê, anh thu lãi hơn 400 triệu đồng. Thấy hiệu quả rõ rệt, anh vận động người thân và bà con trong thôn cùng làm theo; nhiều hộ đã có thu nhập ổn định.

Điểm nổi bật của mô hình là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, vừa giảm chi phí vừa bảo vệ môi trường.

Ngoài trồng cỏ voi, gia đình còn thu gom lá mít, lá sấu… cho dê ăn. Phân dê được đóng bao bán cho người trồng cây cảnh với giá 30 nghìn đồng/bao, giúp tăng thêm nguồn thu.

Việc tiêu thụ thịt dê Boer hiện rất thuận lợi, thương nhân đến tận nơi thu mua, thậm chí có thời điểm không có đủ hàng để bán cho khách. Bên cạnh đó, anh Chúc còn nhận chế biến món ăn từ thịt dê phục vụ các buổi liên hoan, cưới hỏi, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân trong thôn.

Theo bà Đỗ Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nhã Nam, mô hình nuôi dê của gia đình anh Chúc mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thời tiết miền Bắc nên có khả năng nhân rộng.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục kết nối đưa nông dân đến gia đình anh Nguyễn Văn Chúc tham quan, học tập.

Tham mưu cho UBND xã thành lập tổ hợp tác nuôi dê Boer, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Theo: Báo Bắc Ninh