Hai "ông trùm" xứ Nghệ cầm đầu nhóm cẩu tặc, dưới trướng toàn đàn em cộm cán

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là những đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự, đã trộm cắp, tiêu thụ hơn 2 tấn chó và trộm tài sản tại các cửa hàng điện thoại ở nhiều địa phương.

Lương Văn Dương tại cơ quan điều tra. CACC.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản (trộm cắp chó, trộm các cửa hàng điện thoại) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhóm này do các đối tượng trú tại xã Đông Lộc cấu kết với các đối tượng trú tại phường Vinh Lộc thực hiện.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định ổ nhóm trên có 8 đối tượng do Trần Văn An (SN 1991, trú xã Đông Lộc) và Lương Văn Dương (SN 1962, trú phường Vinh Lộc) cầm đầu. An và Dương đã “tuyển” các “đàn em có số má”, mang nhiều tiền án, tiền sự.

Chúng bao đàn em ăn ở, đồng thời, cung cấp công cụ kích điện, kiếm, bao tải, băng keo, xe mô tô, để các đối tượng “hành nghề” và làm công cụ để chống trả lực lượng chức năng cùng người dân khi bị truy bắt. Dương thu mua chó từ các đối tượng rồi đem đi tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. CACC.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 25/7 đến ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các phường: Vinh Lộc, Cửa Lò, Công an xã Đông Lộc và xã Nghi Lộc đã phá thành công chuyên án bắt giữ 8 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật thu giữ: 9 con chó đang sống tổng trọng lượng 156 kg; 4 xe mô tô; 1 súng bắn kích điện tự chế; 1 thanh kiếm; 15 điện thoại di động, 1 máy tính và các vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5 năm 2025 đến nay các đối tượng trên đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An với tổng trọng lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Toàn bộ số chó trên được các đối tượng bán cho Lương Văn Dương tiêu thụ.

Mở rộng chuyên án, ngoài hành vi trộm cắp chó nêu trên lực lượng chức năng còn làm rõ và thu giữ gần 5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại đi động, 1 máy tính (tổng giá trị tài sản hơn 95 triệu đồng) là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản do 2 đối tượng Trần Văn An và Võ Văn Tuấn thực hiện tại một cửa hàng điện thoại.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.