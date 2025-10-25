Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 08:09 GMT+7

Hàng triệu lượt xem, bình luận trên nền tảng số của Báo Dân Việt sau loạt bài "Cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn"

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 08:09 GMT+7
Loạt bài điều tra “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn” đã thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận của bạn đọc trên các nền tảng số của Báo Điện tử Dân Việt.
Hiệu ứng xã hội mạnh mẽ từ loạt điều tra

Từ ngày 3/10, Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt phóng sự điều tra “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn”, ghi lại quá trình nhóm phóng viên thâm nhập thực địa tại nhiều khu vực thuộc huyện Bình Gia (cũ) thuộc tỉnh Lạng Sơn – nơi rừng tự nhiên đang bị tàn phá.

Chỉ sau ít ngày, các video và bài viết trên nền tảng số của Báo Dân Việt, gồm Facebook Báo Dân Việt, TikTok Danviet.official và YouTube Báo Dân Việt đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Hàng loạt bình luận thể hiện nỗi phẫn nộ, sự tiếc nuối và lo lắng cho những cánh rừng xanh Lạng Sơn. Đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng với báo chí trong việc dấn thân điều tra, phơi bày những hành vi hủy hoại tài nguyên quốc gia. Bạn đọc cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Một số bình luận của độc giả trên TikTok Danviet.official. Ảnh: Dân Việt

Những hình ảnh Nhóm Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt ghi nhận từ tháng 11/2024 đến cuối tháng 9/2025 cho thấy rừng tự nhiên tại tỉnh Lạng Sơn đã và đang bị chặt phá. Ảnh: Dân Việt.

“Mất rừng là mất tất cả – lũ quét, sạt lở là đây, phá rừng rồi mùa lũ đến chính bà con miền núi khổ trước”, một độc giả bình luận dưới clip trên TikTok Danviet.official, nhận về hàng trăm lượt thích. Bình luận khác đồng cảm: “Bảo sao núi không lở, đường không sạt. Nhìn cảnh ấy mà đau lòng quá!”.

Trên Facebook Báo Dân Việt, hàng trăm ý kiến nhấn mạnh cần xử lý tận gốc tình trạng phá rừng có tổ chức:

“Rừng bạc, biển vàng mà vì lợi nhuận sẵn sàng tàn phá, không thể chấp nhận được”; “Doanh nghiệp dám nói ‘không ai làm gì được’ thì ... tự hiểu”.

Một số bình luận gay gắt hơn sau khi xem phóng sự có đoạn người đàn ông tên Tuân khẳng định “Nếu đã mua hàng của anh thì không ai làm gì đâu”. Nhiều độc giả coi đây là sự thách thức pháp luật, đặt câu hỏi liệu có “bàn tay bảo kê” nào đứng sau những cỗ máy phá rừng này hay không?

“Nghe câu đó mà lạnh sống lưng. Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ luật pháp bị coi thường đến thế sao?”, một bạn đọc viết.

“Báo chí đã làm rất tốt, giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc thật sự, không dừng lại ở kiểm tra cho có”, tài khoản khác bình luận.

Lời cảm ơn và kỳ vọng từ người dân Lạng Sơn

Không chỉ dừng lại ở bình luận, người dân tại huyện Bình Gia (cũ) đã chủ động nhắn tin trực tiếp tới fanpage Báo Dân Việt, bày tỏ lòng cảm ơn và sự ủng hộ nhóm phóng viên.

Một người dân ở xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:

“Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo tình trạng phá rừng và hoạt động trái phép của các xưởng bóc gỗ đến UBND tỉnh, Thanh tra Môi trường. Nhờ phóng viên phản ánh, chúng tôi hy vọng vụ việc sẽ được xử lý dứt điểm. Những kẻ xúi giục, tiếp tay phá rừng cần phải bị đưa ra ánh sáng”.

Xưởng bóc ván gỗ của người tên Tuân nằm tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh Dân Việt chụp tháng 5/2025.

Một số người dân khác gửi hình ảnh, clip bổ sung cho nhóm phóng viên, cung cấp thêm thông tin về những điểm nóng phá rừng mà họ trực tiếp chứng kiến trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi mong muốn báo chí đừng dừng lại. Rừng mất là mất cả sinh kế của chúng tôi”, một người dân nhắn.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, ngày 4/10/2025, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 7645/VP-KTCN, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung loạt phóng sự.

Công văn nêu rõ yêu cầu làm rõ các thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 12/10/2025.

Đây là bước đi rất kịp thời tiếp nhận thông tin báo chí của tỉnh Lạng Sơn.

Đến ngày 21/10, Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn theo Điều 232 Bộ luật hình sự.

Đây là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng phá rừng, san gạt đất lâm nghiệp trái phép đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

Vụ việc đã được chuyển đến các ngành chức năng có thẩm quyền liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đọc
Bạn đọc
Bạn đọc
Bạn đọc
