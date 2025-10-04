Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

Sự thách thức của Hoàng Hường

Tối 3/10/2025, ngay sau khi bản tin thời sự VTV1 phát sóng phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, hàng loạt tờ báo điện tử và gần như tất cả các trang có lượng người theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội đều chia sẻ thông tin này.

Doanh nhân nghìn tỷ Hoàng Hường được áp giải bởi đội ngũ cán bộ công an, phục trang nghiêm ngắn, đặc biệt thần thái rạng rỡ, luôn nở nụ cười. Doanh thu 2.100 tỷ, trong đó có tới 1.800 tỷ “để ngoài sổ sách” để trốn thuế, đồng nghĩa một án phạt rất nặng đang chờ đợi, vậy điều gì khiến Hoàng Hường tự tin đến mức dường như là thách thức công luận như vậy?

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh của VTV

Hoàng Hường và câu chuyện chị "Ngọc Béo"

Bài viết này sẽ không viết sâu về con đường làm giàu của doanh nhân Hoàng Hường. Nhưng chỉ với vài dòng kết luận điều tra ban đầu dẫn đến quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, có thể thấy quy mô và tốc độ phát triển kinh doanh thần tốc của Hoàng Hường.

Không phát minh, sáng chế, không đầu tư khoa học công nghệ, không có đội ngũ chuyên gia y dược, thậm chí không có dù chỉ một phòng thí nghiệm nhỏ - đế chế thực phẩm chức năng của doanh nhân Hoàng Hường xây dựng dựa trên sự tinh quái lẫn liều lĩnh.

Khởi nghiệp với một phòng khám nha khoa nhỏ vô danh, Hoàng Hường chọn cách tạo dựng danh tiếng bằng sự hiếu kỳ của người dùng mạng xã hội. Hường đích thân đeo bám những câu chuyện ly kỳ như cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương ở Cao Bằng, năm 2018 gây xôn xao dư luận vì đám cưới chênh lệch tuổi; đưa bé Mùa Thị Dua (thường được cộng đồng mạng gọi là bé Phúng Phính) từ Hà Giang về livestream bán hàng…

Nhưng đáng sợ hơn cả, chắc chắn phải là câu chuyện giữa Hoàng Hường và một phụ nữ có biệt danh “chị Ngọc Béo”.

Sinh năm 1982, sống tại Hà Nội, “chị Ngọc Béo” tên thật là Tạ Thị Ngọc, có thân hình rất to béo. Sau khi Hoàng Hường tiếp cận, họ cùng nhau đi làm từ thiện ở Hà Giang (nơi mà chị Ngọc Béo cực kỳ khổ sở khó khăn khi di chuyển), và đêm đêm quay livestream mukbang, ngốn khối lượng đồ ăn khủng khiếp để câu view.

Tháng 4/2023, chị Ngọc Béo tức Tạ Thị Ngọc qua đời vì ung thư gan, và lời cuối của cô với Hoàng Hường là: “Gan của tôi, chỉ vì dùng sản phẩm của cô đấy, mà nó to 18-19 mi-li, giờ người ta bảo không cắt được nữa”.

Hoàng Hường nhận tin về sự ra đi của chị Ngọc khi đang livestream, cô ta đặt hạn chế bình luận. Và tất nhiên, vẫn tiếp tục bán hàng.

Hoàng Hường khai chỉ tập trung bán hàng, còn việc vận hành hệ thống giao cho ê-kíp đứng phía sau.

Chuyển hướng sang hoạt động từ thiện

Tuy hiệu quả trong thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng rất có thể dần dần, Hoàng Hường nhận ra khai thác hoàn cảnh ly kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro vì phản cảm. Từ lần lên thăm và cho tiền gia đình bé Mùa Thị Dua để lôi kéo em về làm cho mình, Hường nhận ra việc cho tiền người nghèo nhận lại nhiều lời tán thưởng từ cư dân mạng.

Kể từ đây, cô ta chuyển hướng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Ban đầu, vẫn là tìm những người kém may mắn, có ngoại hình khác lạ để tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ (dĩ nhiên, toàn bộ quá trình đó sẽ bị bôi ra hàng tháng trời, và ngày nào “nhân vật chính” cũng phải online để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường - NV).

Nhưng rồi vì vẫn bị nhiều chỉ trích bởi trò “từ thiện” có hơi hướng "bóc lột", Hoàng Hường có bước chuyển hướng hoạt động rất quan trọng: Tìm và hỗ trợ vật chất những hoàn cảnh nghèo khó, đồng bào chịu thiệt hại vì thiên tai thảm họa.

Có thể thấy Hường rất chịu khó lặn lội tới những vùng sâu vùng xa, vùng lũ lụt, sạt lở, trao các phần quà hỗ trợ, giúp xây dựng nhà cửa cho nạn dân. Nhưng dĩ nhiên, tất cả “nghĩa cử” ấy đều được livestream trực tiếp trên hệ thống hàng chục, hàng trăm kênh mạng xã hội của Hoàng Hường, là kho nội dung “ăn khách” mà ekip của cô ta tha hồ khai thác quanh năm để bán hàng.

Khách hàng của Hoàng Hường chính là những người cao tuổi, người nông dân, bà con đồng bào ở vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin, thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe nhưng lại đặt lòng tin ở các sản phẩm thực phẩm chức năng do cô ta quảng cáo mạnh miệng.

Ở phương Tây từ thập kỷ 80 thế kỷ trước, người ta có một thuật ngữ khá phổ biến - đó là poverty porn (tạm dịch – sự khêu gợi bằng đói nghèo - NV) – chỉ hành động dùng hình ảnh của những người khốn khổ, nghèo đói để khơi dậy sự ủng hộ từ lòng trắc ẩn của cộng đồng, nhằm trục lợi.

Cách làm này gây tranh cãi ở chỗ, dù nó phản cảm và không dụ được những người có bề dày kinh nghiệm xã hội, nhưng lại rất dễ gây mủi lòng với các nhóm yếu thế, dễ tổn thương (dựa trên sự đồng cảm và lòng trắc ẩn - NV). Trên phương diện luật pháp, những kẻ sử dụng phương pháp khai thác sự nghèo khổ để giúp đỡ nhằm gây uy tín cho kinh doanh lại không hề phạm pháp, không thể cấm đoán.

Thực tế, theo tìm hiểu của người viết, mỗi khi gặp phản ứng mang tính ngăn chặn từ phía địa phương, người dân sẽ được thuyết phục để đứng về phía cô ta và ê kip, như một lá chắn bảo vệ.

Đến đây, chúng ta có thể nhìn lại công thức của Hoàng Hường. Bạn hẳn đã nhận ra, có nhiều người nổi tiếng (từ hoa hậu cho đến người chuyên làm vlog du lịch - NV) đã áp dụng cách làm giống như thế, chỉ khác đôi chút về hình thức và địa điểm thực hiện.

Những đứa trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo hay nạn dân của thiên tai, chỉ cần được xã hội quan tâm, sẽ có ngay những người nổi tiếng xuất hiện giúp đỡ. Từ bát mỳ ăn vội của một diễn viên nọ cho đến màn sắp xếp dàn dựng để chụp ảnh vào cứu trợ khu ngập lụt của một ca sĩ kia…

Tác giả bài viết, nhà báo Phạm Gia Hiền. Ảnh: DV

Cái giá nào cho Hoàng Hường?

Quay trở lại với câu chuyện từ đỉnh cao tới khi bị khởi tố của Hoàng Hường, phóng viên có mặt tại hiện trường khi cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và bắt giữ với Hoàng Hường đã kể rằng, cô ta luôn tươi cười và nói năng một cách rất tự tin. - Em biết trước mà, em không thoát được – Hường rỉ tai phóng viên – Khi nào em ra tù em xin gặp chị nhé.

Cái giá phải trả của Hoàng Hường là gì? Là một người mượn danh các doanh nghiệp để quảng cáo bốc giời và bán sản phẩm, khung xử lý hiện hành mà Hường có thể phải chịu (và đã từng bị phạt vì tội này) chỉ từ 60 – 80 triệu đồng? Quá nhẹ! Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ sơ sinh, Hường có thể sẽ nhanh chóng được tại ngoại (?)...

Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ điều tra mở rộng của cơ quan chức năng. Nhưng với những vụ việc đình đám như Kẹo rau Kera và giờ là Hoàng Hường, có thể đặt hy vọng rằng thời điểm cáo chung của những kẻ trục lợi trên hoàn cảnh cơ cực của đồng bào đã đến, cũng như thực phẩm chức năng rồi đây sẽ được thắt chặt quản lý, thay vì thả nổi quá dễ dàng như trước đây.

Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm làm chiêu trò trước máy quay của mình. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Có nhiều kẻ giống như Hoàng Hường đã đợi cô ta ở bên kia chấn song sắt, nơi cô ta có thể sẽ có nhiều thời gian để học về ý nghĩa thực sự của nụ cười tử tế.