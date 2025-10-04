Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Kính đa tròng
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 08:26 GMT+7

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

+ aA -
Phạm Gia Hiền Thứ bảy, ngày 04/10/2025 08:26 GMT+7
Tối 3/10/2025, khi bản tin VTV1 phát phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, có thể thấy nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi. Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm "diễn" trước máy quay. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sự thách thức của Hoàng Hường

Tối 3/10/2025, ngay sau khi bản tin thời sự VTV1 phát sóng phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, hàng loạt tờ báo điện tử và gần như tất cả các trang có lượng người theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội đều chia sẻ thông tin này.

Doanh nhân nghìn tỷ Hoàng Hường được áp giải bởi đội ngũ cán bộ công an, phục trang nghiêm ngắn, đặc biệt thần thái rạng rỡ, luôn nở nụ cười. Doanh thu 2.100 tỷ, trong đó có tới 1.800 tỷ “để ngoài sổ sách” để trốn thuế, đồng nghĩa một án phạt rất nặng đang chờ đợi, vậy điều gì khiến Hoàng Hường tự tin đến mức dường như là thách thức công luận như vậy?

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh của VTV

Hoàng Hường và câu chuyện chị "Ngọc Béo"

Bài viết này sẽ không viết sâu về con đường làm giàu của doanh nhân Hoàng Hường. Nhưng chỉ với vài dòng kết luận điều tra ban đầu dẫn đến quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, có thể thấy quy mô và tốc độ phát triển kinh doanh thần tốc của Hoàng Hường.

Không phát minh, sáng chế, không đầu tư khoa học công nghệ, không có đội ngũ chuyên gia y dược, thậm chí không có dù chỉ một phòng thí nghiệm nhỏ - đế chế thực phẩm chức năng của doanh nhân Hoàng Hường xây dựng dựa trên sự tinh quái lẫn liều lĩnh.

Khởi nghiệp với một phòng khám nha khoa nhỏ vô danh, Hoàng Hường chọn cách tạo dựng danh tiếng bằng sự hiếu kỳ của người dùng mạng xã hội. Hường đích thân đeo bám những câu chuyện ly kỳ như cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương ở Cao Bằng, năm 2018 gây xôn xao dư luận vì đám cưới chênh lệch tuổi; đưa bé Mùa Thị Dua (thường được cộng đồng mạng gọi là bé Phúng Phính) từ Hà Giang về livestream bán hàng…

Nhưng đáng sợ hơn cả, chắc chắn phải là câu chuyện giữa Hoàng Hường và một phụ nữ có biệt danh “chị Ngọc Béo”.

Sinh năm 1982, sống tại Hà Nội, “chị Ngọc Béo” tên thật là Tạ Thị Ngọc, có thân hình rất to béo. Sau khi Hoàng Hường tiếp cận, họ cùng nhau đi làm từ thiện ở Hà Giang (nơi mà chị Ngọc Béo cực kỳ khổ sở khó khăn khi di chuyển), và đêm đêm quay livestream mukbang, ngốn khối lượng đồ ăn khủng khiếp để câu view.

Tháng 4/2023, chị Ngọc Béo tức Tạ Thị Ngọc qua đời vì ung thư gan, và lời cuối của cô với Hoàng Hường là: “Gan của tôi, chỉ vì dùng sản phẩm của cô đấy, mà nó to 18-19 mi-li, giờ người ta bảo không cắt được nữa”.

Hoàng Hường nhận tin về sự ra đi của chị Ngọc khi đang livestream, cô ta đặt hạn chế bình luận. Và tất nhiên, vẫn tiếp tục bán hàng.

Hoàng Hường khai chỉ tập trung bán hàng, còn việc vận hành hệ thống giao cho ê-kíp đứng phía sau. 

Chuyển hướng sang hoạt động từ thiện

Tuy hiệu quả trong thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng rất có thể dần dần, Hoàng Hường nhận ra khai thác hoàn cảnh ly kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro vì phản cảm. Từ lần lên thăm và cho tiền gia đình bé Mùa Thị Dua để lôi kéo em về làm cho mình, Hường nhận ra việc cho tiền người nghèo nhận lại nhiều lời tán thưởng từ cư dân mạng.

Kể từ đây, cô ta chuyển hướng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Ban đầu, vẫn là tìm những người kém may mắn, có ngoại hình khác lạ để tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ (dĩ nhiên, toàn bộ quá trình đó sẽ bị bôi ra hàng tháng trời, và ngày nào “nhân vật chính” cũng phải online để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường - NV).

Nhưng rồi vì vẫn bị nhiều chỉ trích bởi trò “từ thiện” có hơi hướng "bóc lột", Hoàng Hường có bước chuyển hướng hoạt động rất quan trọng: Tìm và hỗ trợ vật chất những hoàn cảnh nghèo khó, đồng bào chịu thiệt hại vì thiên tai thảm họa.

Có thể thấy Hường rất chịu khó lặn lội tới những vùng sâu vùng xa, vùng lũ lụt, sạt lở, trao các phần quà hỗ trợ, giúp xây dựng nhà cửa cho nạn dân. Nhưng dĩ nhiên, tất cả “nghĩa cử” ấy đều được livestream trực tiếp trên hệ thống hàng chục, hàng trăm kênh mạng xã hội của Hoàng Hường, là kho nội dung “ăn khách” mà ekip của cô ta tha hồ khai thác quanh năm để bán hàng.

Khách hàng của Hoàng Hường chính là những người cao tuổi, người nông dân, bà con đồng bào ở vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin, thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe nhưng lại đặt lòng tin ở các sản phẩm thực phẩm chức năng do cô ta quảng cáo mạnh miệng.

Ở phương Tây từ thập kỷ 80 thế kỷ trước, người ta có một thuật ngữ khá phổ biến - đó là poverty porn (tạm dịch – sự khêu gợi bằng đói nghèo - NV) – chỉ hành động dùng hình ảnh của những người khốn khổ, nghèo đói để khơi dậy sự ủng hộ từ lòng trắc ẩn của cộng đồng, nhằm trục lợi.

Cách làm này gây tranh cãi ở chỗ, dù nó phản cảm và không dụ được những người có bề dày kinh nghiệm xã hội, nhưng lại rất dễ gây mủi lòng với các nhóm yếu thế, dễ tổn thương (dựa trên sự đồng cảm và lòng trắc ẩn - NV). Trên phương diện luật pháp, những kẻ sử dụng phương pháp khai thác sự nghèo khổ để giúp đỡ nhằm gây uy tín cho kinh doanh lại không hề phạm pháp, không thể cấm đoán.

Thực tế, theo tìm hiểu của người viết, mỗi khi gặp phản ứng mang tính ngăn chặn từ phía địa phương, người dân sẽ được thuyết phục để đứng về phía cô ta và ê kip, như một lá chắn bảo vệ.

Đến đây, chúng ta có thể nhìn lại công thức của Hoàng Hường. Bạn hẳn đã nhận ra, có nhiều người nổi tiếng (từ hoa hậu cho đến người chuyên làm vlog du lịch - NV) đã áp dụng cách làm giống như thế, chỉ khác đôi chút về hình thức và địa điểm thực hiện.

Những đứa trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo hay nạn dân của thiên tai, chỉ cần được xã hội quan tâm, sẽ có ngay những người nổi tiếng xuất hiện giúp đỡ. Từ bát mỳ ăn vội của một diễn viên nọ cho đến màn sắp xếp dàn dựng để chụp ảnh vào cứu trợ khu ngập lụt của một ca sĩ kia…

Tác giả bài viết, nhà báo Phạm Gia Hiền. Ảnh: DV

Cái giá nào cho Hoàng Hường?

Quay trở lại với câu chuyện từ đỉnh cao tới khi bị khởi tố của Hoàng Hường, phóng viên có mặt tại hiện trường khi cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và bắt giữ với Hoàng Hường đã kể rằng, cô ta luôn tươi cười và nói năng một cách rất tự tin. - Em biết trước mà, em không thoát được – Hường rỉ tai phóng viên – Khi nào em ra tù em xin gặp chị nhé.

Cái giá phải trả của Hoàng Hường là gì? Là một người mượn danh các doanh nghiệp để quảng cáo bốc giời và bán sản phẩm, khung xử lý hiện hành mà Hường có thể phải chịu (và đã từng bị phạt vì tội này) chỉ từ 60 – 80 triệu đồng? Quá nhẹ! Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ sơ sinh, Hường có thể sẽ nhanh chóng được tại ngoại (?)...

Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ điều tra mở rộng của cơ quan chức năng. Nhưng với những vụ việc đình đám như Kẹo rau Kera và giờ là Hoàng Hường, có thể đặt hy vọng rằng thời điểm cáo chung của những kẻ trục lợi trên hoàn cảnh cơ cực của đồng bào đã đến, cũng như thực phẩm chức năng rồi đây sẽ được thắt chặt quản lý, thay vì thả nổi quá dễ dàng như trước đây.

Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm làm chiêu trò trước máy quay của mình. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Có nhiều kẻ giống như Hoàng Hường đã đợi cô ta ở bên kia chấn song sắt, nơi cô ta có thể sẽ có nhiều thời gian để học về ý nghĩa thực sự của nụ cười tử tế.

Tham khảo thêm

“Mưa đỏ” lập thêm một 'kỷ lục' nữa ngoài doanh thu

“Mưa đỏ” lập thêm một "kỷ lục" nữa ngoài doanh thu
23

Ứng xử với học sinh “cá biệt” thế nào?

Ứng xử với học sinh “cá biệt” thế nào?
69

'Xây nhầm' nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng

"Xây nhầm" nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng
89

Vì sao giá nhà, đất cứ cao, cao mãi?

Vì sao giá nhà, đất cứ cao, cao mãi?
49

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh 'ngập' bức xúc

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh "ngập" bức xúc
17

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Hồi sinh sự sống nhờ ghép tế bào gốc từ chị gái
Xã hội

Hồi sinh sự sống nhờ ghép tế bào gốc từ chị gái

Xã hội

4 tháng sau sinh, bệnh nhi đã mắc bệnh triền miên vì suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp, nếu không được ghép tế bào gốc, cơ hội sống rất mong manh.

Ở xã mới này của Hà Tĩnh, chị em phụ nữ ngồi nhà làm 'đồ giả' bán hàng thật, thu 'tiền tươi'
Nhà nông

Ở xã mới này của Hà Tĩnh, chị em phụ nữ ngồi nhà làm "đồ giả" bán hàng thật, thu "tiền tươi"

Nhà nông

Nghề làm tóc giả những năm gần đây ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) đã giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Hàng tháng, mỗi chị em có thể kiếm tiền triệu từ gia công tóc giả, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Một con đường hoa giữa biển và hoa, qua con đèo Khánh Lê: 140km từ Nha Trang-Khánh Hòa đến Đà Lạt-Lâm Đồng
Nhà nông

Một con đường hoa giữa biển và hoa, qua con đèo Khánh Lê: 140km từ Nha Trang-Khánh Hòa đến Đà Lạt-Lâm Đồng

Nhà nông

Biển là thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), còn hoa là thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Con đường có chiều dài 140km qua con đèo Khánh Lê, là khoảng cách giữa hai thành phố.

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối
Thể thao

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối

Thể thao

Sau khi lập kỷ lục mới ở Premier League, HLV Pep Guardiola đã đùa vui rằng, ông muốn mời Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger đi ăn tối.

Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)
Nhà nông

Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)

Nhà nông

Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, cùng với cách trồng cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, nhiều hộ dân ở xóm An Thành, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn huyện Phú Bình trước đây) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC (vườn–ao–chuồng), trong đó nổi trội là mô hình trồng bưởi Diễn. Nhờ đó, xóm An Thành là xóm triệu phú, nông dân phần lớn là nhà khá giả...

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng
Nhà đất

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng

Nhà đất

Tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 13% trong 9 tháng, đạt 17,41 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, chương trình cho vay nhà ở xã hội và người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cuối năm 2024.

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla
Thể thao

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla

Thể thao

Tuy tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục toả sáng nhưng Barcelona vẫn gây thất vọng khi để thua 1-4 trước Sevilla tại vòng 8 La Liga 2025/26.

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?
Bạn đọc

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?

Bạn đọc

Trưởng thôn không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân mà còn là người trực tiếp gắn bó, vận động, giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Để hoàn thành vai trò này, trưởng thôn cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng mềm, đồng thời tuân thủ nghiêm minh các quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án 'khủng', thu giữ nửa tấn ma túy
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án "khủng", thu giữ nửa tấn ma túy

Pháp luật

Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; bắt 2 đối tượng người nước ngoài, thu giữ nửa tấn ma túy; tạm giữ người đập phá nhà mẹ ruột và tấn công lực lượng công an... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nông dân chạy đua thu hoạch lúa mùa trước siêu bão Matmo; Ra mắt Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Tân Khánh (Tp Hồ Chí Minh)…

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine
Điểm nóng

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ giữa Washington và Moscow nếu ông chấp thuận chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 6/10, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do tác động của bão, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ hứng mưa lớn, khu vực Hà Nội thế nào?

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an
Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn gửi lòng thành tới gia tiên, Thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, may mắn.

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này
Gia đình

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này

Gia đình

Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn kết của phim.

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong sử sách Trung Hoa, Lưu Nghiễm được miêu tả như một vị quân chủ có tài mưu lược, biết khai thác lợi thế kinh tế của vùng Lĩnh Nam và từng xây dựng một chính quyền khá ổn định. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là chân dung một bạo quân bệnh hoạn, tàn ác, dâm dật và tham lam tột độ – một kẻ đã đưa Nam Hán từ đỉnh cao quyền lực rơi vào suy vong và chịu nhục nhã trong trận Bạch Đằng năm 938.

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời nhà Hán, có một vị tướng dũng mãnh vô song là Chu Á Phu từng dẹp tan loạn 7 nước, giúp hoàng thất vực lại quyền lực. Thế nhưng khi về cuối đời, ông lại bị vu oan đến mức chết đói trong tức tưởi.

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11
Tin tức

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11

Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1121 /SGD&ĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11 (Matmo).

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này thông minh, quyết đoán, làm đâu thắng đó. Sau 40 tuổi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn, không thiếu tiền tiêu.

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội
Tin tức

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà 34T (đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị

Pháp luật

Ngày 5/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao
Thể thao

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Thể thao

Phụ công xinh đẹp Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, bão số 11 có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh xã Cần Giờ (TP.HCM) với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”.

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực
Chuyển động Sài Gòn

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nơi đây sẽ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển tầm cỡ khu vực.

Tin tối (5/10): Malaysia 'chơi lớn', quyết đấu FIFA đến cùng
Thể thao

Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Thể thao

Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng; CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato; Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam; cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông; Messi tạo nên kỷ lục đáng nể.

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi tự ý mở đường và phá rừng tự nhiên để lấy gỗ bán nhằm vào mục đích cá nhân có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trao học bổng 'Em tới trường' cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An
Nhân ái

Trao học bổng "Em tới trường" cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Nhân ái

Chiều 5/10, tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao học bổng “Em tới trường” cho em Trần Bùi Quốc Bảo (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Hai mẹ con đang đi trên đường (người con gái đang mang bầu) bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt tấn công dã man...

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự nhạy bén trong thị trường và khả năng ra quyết định quyết đoán, 3 con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay