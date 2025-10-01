Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh "ngập" bức xúc

Ngày 29/9, cơn mưa lớn kéo dài, gió thổi quần quật bắt đầu kéo về Thủ đô. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30/9, Hà Nội tiếp tục có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vậy là như thường lệ của những ngày có thời tiết bất thường, 6h sáng, phụ huynh nháo nhác nhắn tin trên các nhóm lớp chủ đề "nóng" nhất: "Nhiều tỉnh được nghỉ học, Hà Nội không biết thế nào các bác nhỉ?"; "Các mẹ ơi! Mưa to và ngập thế này không biết các con có được nghỉ không ạ?"... Tuy nhiên, không có ai phản hồi vì không ai biết được câu trả lời.

Có phụ huynh chia sẻ với tôi: "Em không dám cho con nghỉ học vì hôm trước mưa gió xin cô giáo đi học muộn chút thì lên lớp cô giáo mắng con em".

Học sinh Hà Nội được đưa ra khỏi trường bằng xe cẩu, xe quân đội chiều 30/9. Ảnh: CMH

Trường lấy bàn ghế làm cầu cho học sinh đi qua chỗ ngập. Ảnh: CMH

Giữa trưa, Sở GDĐT Hà Nội mới ban hành công văn "khẩn" với nội dung nhưng với nội dung chung chung là "trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp".

Tuy nhiên, văn bản này đến muộn, khi nhiều nơi đã ngập sâu, đường phố tắc nghẽn, học sinh đã có mặt tại trường từ sáng. Không ít phụ huynh cho biết họ hoàn toàn bị động, sáng vẫn đưa con đi học trong điều kiện mưa gió, đến trưa lại cuống cuồng sắp xếp công việc để đón con về hoặc học sinh tự ra về trong điều kiện vô cùng nguy hiểm.

“Nếu có thông tin sớm hơn, chúng tôi đã chủ động giữ con ở nhà, đỡ cảnh lội nước, kẹt xe, có người phải để con ở trường”, một phụ huynh chia sẻ.

Đỉnh điểm của cơn bức xúc này là vào lúc chiều tối, Sở GDĐT quyết định cho học sinh được nghỉ học ngày 1/10 - đúng thời phụ huynh còn đang vật lộn ngoài đường chưa đón con về. 22h vẫn có xe đưa đón học sinh mắc kẹt giữa đường và hàng nghìn học sinh phải ở lại trường vì bố mẹ không thể đưa đón.

Mặc dù trong trường hợp này là do thời tiết, thiên tai không nói trước được nhưng công tác ứng phó của ngành Giáo dục Thủ đô vẫn còn chậm chạp, tâm lý chờ đợi. Phụ huynh còn đợi hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đợi chỉ đạo của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là người đứng đầu trường nhưng phải thụ động đợi "lệnh" của lãnh đạo địa phương, Sở GDĐT.

Một giáo viên khóc dở mếu dở chia sẻ nỗi vất vả sau giờ tan trường: "Hết 15 tiếng nếu con chưa về đến nhà. Mẹ ơi vui lên đi mẹ có đứa con làm giáo viên" (cải biên theo lời bài hát Còn gì đẹp hơn, lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ - NV).



Không chỉ riêng vụ mưa ngập lần này mà trong nhiều nội dung khác, Sở GDĐT Hà Nội thường tỏ ra rất thận trọng khi đưa ra quyết định khiến phụ huynh nháo nhác, chờ dài cổ. Lấy dẫn chứng như mỗi khi gió mùa Đông Bắc kéo về, 6h sáng phụ huynh lại nháo nhào hỏi nhau chuyện đi học hay nghỉ. Mỗi kỳ thi lớp 10 đến, khi các tỉnh thành công bố hết môn thi thứ 3 thì Hà Nội mới cho biết. Lịch nghỉ Tết Âm lịch của học sinh cũng được đưa ra chậm hơn so với các địa phương khác...

Mưa bão là hiện tượng thiên nhiên nhưng cách ứng phó của hệ thống giáo dục và chính quyền mới là điều quyết định phụ huynh cảm thấy yên tâm hay bất bình.

Sự kiện này phơi bày lỗ hổng trong ứng phó thiên tai đô thị của Hà Nội, vừa là "phép thử" đồng thời cũng là cơ hội để Hà Nội nhìn lại và đưa ra những quyết sách quyết liệt, nhanh chóng, đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo chung và các trường không thấy gì quá bất thường vẫn duy trì lịch học bình thường. Đến khi sự cố xảy ra như mưa gió nhiều hơn ngoài dự đoán, đường phố ngập lụt... thì quá muộn để xử lý.

Tác giả bài viết, nhà báo Tào Nga. Ảnh: DV

Có thể thấy, hiện nay các cơ quan dù trao đổi thông tin cho nhau nhưng phần xử lý còn chậm và rời rạc, thiếu đầu mối liên kết chặt chẽ. Chuyện đi học hay nghỉ của học sinh tưởng đơn giản chỉ là thuộc ngành Giáo dục nhưng thực tế lại phụ thuộc vào dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bệnh dịch, sức khỏe từ Bộ Y tế; Giao thông đi lại từ Bộ Xây dựng và Giao thông...



Trong thời đại công nghệ hiện đại như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển một ứng dụng cảnh báo từ sớm với sự liên kết của các ngành. Từ việc cảnh báo dịch bệnh, đến chuyện mưa bão, tắc đường, ngập úng...

Căn cứ vào tình hình khi đó, ngành Giáo dục dễ dàng đưa ra phương án cho mình từ tối hôm trước, để nhà trường, phụ huynh và học sinh có thời gian chuẩn bị, tránh rơi vào tình thế khó khăn, bị động "nước đến chân mới nhảy", gây bức xúc, mệt mỏi kéo dài trong nhiều năm qua.

Là người thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết cho sinh viên trong trường đi học cũng như cung cấp thông tin mang mục đích quốc gia, thầy Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng: "Có 2 cách xem dự báo thời tiết là kênh chính thống từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia và các app ứng dụng hiện nay hoạt động khá tốt (có thể dự báo trong 24-48 giờ và cứ 3-6 giờ lại cập nhật).

"Sở GDĐT Hà Nội có thể theo dõi liên tục các app để xem tình hình mưa và nhiệt độ chứ không cần chờ đến 6 giờ sáng hôm sau mới quyết định cho học sinh đi học hay nghỉ. Để làm được điều đó, Sở cần phải thành lập tổ theo dõi để cập nhật liên tục".



Tuy nhiên, chính Sở GDĐT cần có phương án mạnh mẽ hơn cho học sinh nghỉ học trong khi điều kiện khách quan không cho phép, không nên chỉ dựa vào khuyến cáo và dự báo. Thời gian dài học online đã giúp các trường sẵn sàng vào tâm thế chuyển đổi học trực tiếp sang trực tuyến và để đảm bảo an toàn cho con, phụ huynh sẵn sàng ủng hộ.

Sáng nay, trời Hà Nội đã tạnh mưa và trái với ngày thường: Hàng nghìn phụ huynh gọi nhau dậy sớm để lên trường đón con về nhà...