Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Trước thềm sự kiện quan trọng này, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt về ý nghĩa của việc lắng nghe nông dân; nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Hội đồng hành cùng nông dân trong kỷ nguyên mới

Thưa Chủ tịch! Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức “Tháng nghe nhân dân nói” và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đối thoại với nông dân, xin Chủ tịch cho biết ý nghĩa và mục tiêu quan trọng của diễn đàn lần này?

- Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030) về việc tổ chức “Tháng nghe nhân dân nói” và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của nông dân, thúc đẩy chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã họp triển khai và xác định việc “lắng nghe nông dân nói” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tiếp nối thành công của 3 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân" đã được tổ chức thành công trước (gần nhất là Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói được tổ chức ngày 1/10 vừa qua) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để lắng nghe nông dân nói.

Diễn đàn kỳ này, chúng ta sẽ tập trung lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cùng với tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân, các HTX nông nghiệp.

Thông qua các buổi lắng nghe này, tiếng nói trực tiếp từ cơ sở sẽ được chuyển tải đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội chúng ta đối với hội viên nông dân, đặc biệt là các HTX được Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm đã được Tổng Bí thư chỉ rõ tại buổi gặp mặt, tiếp kiến 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam bao gồm: thúc đẩy kết nối giữa nông dân-nông dân, nông dân-HTX và nông dân-doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Cụ thể, Hội Nông dân mong muốn cùng với cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Nhà nước đến cấp ủy, chính quyền các cấp, thể hiện rõ hơn vai trò tiên phong của tổ chức Hội trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Hội sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm đã được Tổng Bí thư chỉ rõ tại buổi gặp mặt, tiếp kiến 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam bao gồm: thúc đẩy kết nối giữa nông dân-nông dân, nông dân-HTX và nông dân-doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây là những chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Chủ đề của diễn đàn lần này là “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”, trong đó nhấn mạnh đến chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nông dân số. Về phía Hội Nông dân Việt Nam sẽ những hoạt động, chương trình cụ thể nào để đồng hành cùng nông dân trên hành trình đó, thưa Chủ tịch?

- Việc đồng hành cùng nông dân, thể hiện vai trò và trách nhiệm của mỗi Bộ ngành, mỗi tổ chức chính trị - xã hội là vấn đề luôn được Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Tổng Bí thư đã giao trách nhiệm cụ thể cho Hội Nông dân Việt Nam: phải đồng hành, gần dân và sát dân hơn; đồng thời, hoạt động của tổ chức Hội phải thực chất, cụ thể và có kết quả rõ ràng hơn, luôn hướng đến người dân, hướng đến hội viên, nông dân.

Hôm nay 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, rõ ràng vai trò của tổ chức Hội phải được xác định rõ hơn, từ phương thức hoạt động tổ chức, các phong trào của Hội cho đến việc phối hợp với tất cả các Bộ ngành.

Theo đó, trước hết, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Hội Nông dân phải cụ thể hóa rõ hơn để tuyên truyền, vận động người nông dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện.

Thứ hai, chúng ta phải đổi mới việc thực hiện các phong trào của Hội. Phong trào phải gắn với lợi ích thiết thực của hội viên nông dân và trên cơ sở thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng.

Với phong trào nòng cốt của Hội Nông dân là “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, chúng ta phải đổi mới cách thức vận động, tổ chức, biểu dương, tôn vinh, đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ.

Các cấp Hội Nông dân phải đứng ra kết nối, hỗ trợ hội viên về vốn (Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng), phối hợp với nhà khoa học để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, hướng dẫn nông dân sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, chuyển đổi số.

Thứ ba, Hội phải tập trung hỗ trợ cho người nông dân về pháp luật, về trợ giúp pháp lý, và đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc.

Thứ tư, Hội Nông dân phải thường xuyên tổ chức các cuộc lắng nghe để người nông dân đề đạt trực tiếp những vấn đề, những yêu cầu, kiến nghị cụ thể của họ đối với tổ chức Hội, với các Bộ ngành, với Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, một vấn đề trọng tâm lớn đó là phải thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội trong việc thúc đẩy liên kết.

Đây chính là điểm yếu mà nông dân không thể tự khắc phục. Hội Nông dân cần phải đóng vai trò rõ ràng và mạnh mẽ hơn, đứng ra làm cầu nối giữa nông dân với nông dân, HTX, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Thông qua sự hỗ trợ này, chúng ta sẽ giúp nông dân tiến tới sản xuất lớn hơn, tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu cao của thị trường, đồng thời định hướng theo mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bắc Ninh phấn khởi báo cáo thành tích với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. Ảnh: Ngọc Hải.

Diễn đàn lần này là lần thứ 4 Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các Bộ lắng nghe nông dân. Chủ tịch đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự phối hợp lần này và định hướng của hai cơ quan Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới để tiếp tục đồng hành hỗ trợ cùng người nông dân?

- Trong suốt những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường được duy trì và phát triển trên nền tảng truyền thống vững chắc. Hai cơ quan đã phối hợp rất chặt chẽ trong mọi hoạt động, từ việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước cho đến triển khai các nội dung công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đặc biệt, việc tổ chức thường xuyên các diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” là điểm nhấn hoạt động hiệu quả giữa 2 cơ quan Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thông qua các diễn đàn này, lãnh đạo của Hội và Bộ đều tiếp nhận trực tiếp những ý kiến, kiến nghị, cũng như tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân. Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai bên tiến hành trao đổi cụ thể để thống nhất phương án triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Sự phối hợp chặt chẽ này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Một mặt, hai cơ quan tăng cường tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn để người nông dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách đã ban hành. Mặt khác, đối với những vấn đề mới phát sinh, còn vướng mắc hoặc chưa rõ ràng trong cơ chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với Hội Nông dân đã phối hợp kịp thời đề xuất với Chính phủ để ban hành, sửa đổi, tập trung tháo gỡ những vướng mắc cho người nông dân.

Trong thời gian tới, hai cơ quan Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành hỗ trợ người nông dân thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói là một hoạt động quan trọng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện.

Đến nay đã có 4 Diễn đàn được tổ chức gồm: Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lắng nghe nông dân nói (tháng 10/2024); Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lắng nghe nông dân nói (tháng 11/2024); Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói (tháng 10/2025) và Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói (tháng 11/2025).