Hội viên nông dân Sơn La khéo tay tranh tài hái cà phê tại Ngày hội cà phê Chiềng An

Ngày hội tôn vinh cây cà phê và nông dân

Trong nắng sớm dịu nhẹ của vùng cao Sơn La, những đồi cà phê đỏ rực ở phường Chiềng An (Sơn La) trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết với phần thi hái cà phê, hoạt động được mong chờ nhất trong khuôn khổ Ngày hội cà phê Chiềng An lần thứ Nhất năm 2025 với Chủ đề “Arabica - Chiềng An lan tỏa hương vị Tây Bắc”.

Từ sáng sớm, 8 đội thi đến từ các bản của phường Chiềng An đã có mặt đông đủ, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Mỗi đội có 5 thành viên, trong đó 3 người trực tiếp hái, 1 người gánh bung thu quả và 1 người dự bị, bố trí mô phỏng đúng quy trình canh tác thực tế của bà con.

Phần thi hái cà phê, hoạt động được mong chờ nhất trong khuôn khổ Ngày hội cà phê Chiềng An lần thứ Nhất năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thể lệ, mỗi đội có 20 phút để hoàn thành phần thi: 2 phút chuẩn bị, 15 phút hái và 3 phút xử lý sau thu hoạch. Sau hiệu lệnh, không ai bảo ai, những đôi tay thoăn thoắt bắt đầu tỏa ra từng hàng cây, lựa kỹ từng chùm quả chín đỏ au.

Điểm đặc biệt là tất cả các đội đều phải tuân thủ nghiêm các quy định kỹ thuật là không rung cây, không bẻ cành, không làm rơi lá hay gây tổn thương tán. Quả xanh, quả non nếu lẫn vào thành phẩm sẽ bị trừ điểm nặng.



Nhờ vậy, phần thi không chỉ mang tính vui tươi mà còn góp phần phổ biến kỹ thuật hái cà phê chín, yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hạt Arabica Sơn La, vốn đang ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.

Các đội tham gia phần thi hái quả. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Cà Thị Thủy, đội thi đến từ bản Tòng Sét, phường Chiềng An, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên phường Chiềng An tổ chức một cuộc thi bài bản về thu hái cà phê, phần thi giúp bà con giao lưu kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật và cùng nhau nâng cao ý thức thu hoạch đúng chuẩn, hướng tới sản xuất bền vững.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội thi. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt từng người nông dân, những “nghệ nhân mùa vàng” thầm lặng mang hương vị cà phê Sơn La đến với mọi miền.

Nhiều đại biểu, du khách tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm không chỉ phần thi mà còn các hoạt động bên lề: từ quy trình trồng – chăm sóc – thu hoạch – chế biến, đến thưởng thức những ly cà phê Arabica thơm nồng được rang xay bởi các HTX địa phương.

Tham gia phần thi có 8 đội đến từ các bản trên địa bàn phường Chiềng An (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Vùng cà phê đặc sản đang vươn lên mạnh mẽ

Phường Chiềng An hiện có 1.987ha cà phê, trong đó 1.937ha đang kinh doanh, sản lượng đạt trên 15.400 tấn/năm, với doanh thu ước đạt 433 tỷ đồng. Đây là một trong những vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất của tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, phường Chiềng An đã trồng mới hơn 50ha cà phê chất lượng cao (THA1, TN1, TN6, TN7, TN9, TN10). Hiện có 1.330ha đạt tiêu chuẩn 4C, UTZ, 127ha đạt VietGA, HTX sản xuất theo chuỗi liên kết.

Chiềng An cũng là nơi đặt 3 cơ sở sơ chế lớn, trong đó Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến là đơn vị chủ lực, mỗi năm cùng các HTX chế biến 16.000–20.000 tấn cà phê nhân, 4–6 tấn cà phê bột. Riêng 10 tháng qua, các doanh nghiệp và HTX đã xuất khẩu hơn 1.410 tấn cà phê nhân, trị giá trên 315 tỷ đồng.

Phần thi ẩm thực tại Ngày hội cà phê Chiềng An lần thứ Nhất năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

UBND phường cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sơ chế không đảm bảo quy định môi trường, quyết tâm giữ gìn nguồn nước, không để hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo lãnh đạo phường Chiềng An, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), địa phương xác định phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái là một trong 3 khâu đột phá.



Phần thi trưng bày sản phẩm tạo hình từ cà phê tại Ngày hội cà phê Chiềng An lần thứ Nhất năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội cà phê lần thứ Nhất, Chiềng An đã thể hiện rõ quyết tâm này với hàng loạt hoạt động như thi hái quả, thi trưng bày sản phẩm tạo hình từ cà phê, thi ẩm thực dân tộc,...

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin: Cây cà phê đang mang lại sinh kế bền vững, góp phần làm giàu cho người dân. Tôi tin rằng từ Ngày hội này, thương hiệu Arabica Chiềng An sẽ còn vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày hội Cà phê Chiềng An năm 2025 không chỉ là sân chơi văn hóa – nông nghiệp của bà con mà còn là dịp để địa phương quảng bá thương hiệu cà phê đặc sản, thu hút du lịch và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

