Tin tức

Tin tức

Mới đây, ngành công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định chính thức của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ sau khi vận hành chính quyền 2 cấp.