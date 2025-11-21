Hướng đi thoát nghèo tiêu biểu cho người dân xã vùng III Khánh Khê

Cơ ngơi mới từ trám đen ghép

Dẫn chúng tôi đi trên con đường vào thôn Trung Giáp, ông Lương Văn Giang – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, vừa đi vừa chỉ tay về những vạt đồi xanh mướt, Nhà báo thông cảm, trời vừa mưa xong nên đường hơi trơn một chút, nhưng phải đi thế này mới thấy được cơ ngơi mới của bà con chúng tôi.

Những cây trám đen ghép đang vươn mình mạnh mẽ trên mảnh đất Khánh Khê. Ảnh: Hoàng Tính

Cái “cơ ngơi” mà ông Giang nói chính là những vườn trám đen ghép đang vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Ông Giang bảo: Cây trám đen đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời nay. Nhiều cây trám cổ thụ trong thôn có tuổi đời lên đến vài chục năm, cao 20-25m.

“Cây trám đen cũ quý thật, nhưng cao quá, thu hoạch vất vả, lại là cây mọc tự nhiên nên năng suất bấp bênh lắm. Năm nào được thì vui, năm nào mất mùa thì chịu” ông Giang chia sẻ.

Vì vậy, năm 2023 khi được Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ cây giống trám ghép, bà con thôn Trung Giáp yên tâm, phấn khởi lắm. Không chỉ có giống, mà còn được hỗ trợ cả phân bón, kỹ thuật…

Từ con đường chính của thôn Trung Giáp, chúng tôi rẽ ngang theo con đường mòn, leo đồi, khá trơn trượt chừng 500m, thì đến vườn trám của gia đình ông Hoàng Văn Bảo. Trước mắt chúng tôi là cả một vạt đồi gần 200 cây trám ghép đang lên xanh tốt. Ông Bảo, dáng người khắc khổ nhưng ánh mắt sáng lên khi nói về vườn cây của mình.

“Trước đây gia đình tôi cũng trồng trám đen, nhưng như lời bí thư thôn nói đấy, chủ yếu là cây mọc tự nhiên, “trời cho” bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Năng suất không cao, thu nhập cũng chẳng đáng là bao” ông Bảo lau vội giọt mồ hôi chia sẻ.

Nhưng từ khi được xã hỗ trợ 200 cây giống trám đen ghép từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với phân bón, kỹ thuật, gia đình ông Bảo đã mạnh dạn quy hoạch lại vườn, phát triển cây trám đen ghép làm kinh tế chủ lực.

Cái khác biệt, theo ông Bảo chia sẻ không chỉ là cây giống mà là cái khác biệt lớn nhất là tư duy. Trồng cây cũ thì cứ phó mặc cho trời còn khi trồng cây ghép này, mình phải chăm, phải bón, phải tỉa cành đúng kỹ thuật… vất vả hơn, nhưng mình biết chắc là mình sẽ “thắng”.

Từ sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững người dân xã Khánh Khê đã tích cực phát triển các vườn trám đen ghép để tạo sinh kế bền vững. Ảnh: Hoàng Tính

Rời vườn nhà ông Bảo, chúng tôi ghé thăm vườn trám của ông Hoàng Văn Nên, cách đó không xa. Vườn nhà ông Nên cũng nhận được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, dẫn chúng tôi đi giữa những hàng cây trám đen ghép, ông Nên không giấu được niềm vui.

Ông Nên cho hay: Nhà báo xem, sau 3 năm trồng, những cây trám đen ghép này đều đang phát triển khỏe mạnh. Thân cây đã mập mạp, tán đã bắt đầu xòe rộng. Vui nhất là một số cây đã cho “quả bói” rồi đấy.

Chắp cánh cho giảm nghèo bền vững

Một điều khá phấn khởi là trong thời gian vừa qua kết hợp với việc trồng cây trám đen ghép và sản xuất trồng lúa, chăn nuôi… các gia đình như ông Bảo, ông Nên cũng đã vươn lên trở thành hộ thoát nghèo tiêu biểu của địa phương.

Ông Giang (bên phải ảnh) chia sẻ với cán bộ xã Khánh Khê về sự phát triển của vườn cây trám đen ghép. Ảnh: Hoàng Tính

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn An – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Khê, cho hay: Bài toán giảm nghèo ở xã vùng III Khánh Khê luôn là một trăn trở lớn. Xã đã thử nghiệm nhiều mô hình, nhưng để tìm được cây trồng chủ lực, phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán mà lại cho giá trị kinh tế cao là không hề dễ.

“Thời gian vừa qua, để hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển kinh tế, xã đã lựa chọn cây trám đen ghép là một trong những cây trồng chủ lực. Vì đây là cây trồng truyền thống ở địa phương. Bà con đã quen với nó, đất này đã “chịu” nó. Vấn đề chỉ là làm sao để nâng cao năng suất, chất lượng” ông An cho hay.

Chính sách hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã “chắp cánh” cho định hướng lớn của Chính quyền xã Khánh Khê về công tác giảm nghèo.

Xã đã dùng nguồn vốn này để hỗ trợ bà con về giống cây trám đen ghép, phân bón và quan trọng nhất là kỹ thuật. Khi bà con đã tin, họ sẵn sàng đối ứng bằng diện tích đất, bằng công sức để trồng.

Rời Khánh Khê khi mặt trời đã ngả bóng. Con đường mòn lúc vào còn trơn trượt, giờ dường như đã khô ráo, dễ đi hơn, cũng như con đường thoát nghèo của bà con nơi đây đang dần rộng mở. Những cây trám cổ thụ vẫn đứng đó, trầm mặc, chứng kiến sự thay da đổi thịt của mảnh đất này và xen kẽ dưới tán rừng, là màu xanh non đầy sức sống của những vườn trám đen ghép.

Chúng tôi hiểu rằng từ sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước, những cây trám đen ghép đang thực sự bén rễ, vươn mình, hứa hẹn sẽ “xua nghèo đi xa” sẽ là mô hình tiêu biểu, mang lại cuộc sống ấm no, bền vững cho người dân xã vùng III Khánh Khê chỉ trong thời gian tới.