iPhone 17 Pro: Siêu phẩm đột phá với những điểm nhấn nhiếp ảnh và hiệu năng chưa từng có

iPhone 17 Pro & Pro Max: Định nghĩa lại chuẩn mực "Pro"

Thiết kế Unibody đột phá và hiệu năng tản nhiệt vượt trội

iPhone 17 Pro lột xác hoàn toàn với thiết kế unibody nguyên khối được chế tác từ hợp kim nhôm hàng không vũ trụ độc quyền, trở thành điểm sáng ngay khi dòng iPhone 17 ra mắt. Vật liệu này không chỉ nhẹ hơn đáng kể mà còn có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn 20 lần so với titan thế hệ trước.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng kinh ngạc nằm ở hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) được Apple thiết kế riêng, lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Hệ thống này cho phép máy tản nhiệt hiệu quả, giúp A19 Pro duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài, mang lại hiệu năng ổn định tốt hơn đến 40% so với iPhone 16 Pro.

Về độ bền, Apple tiếp tục nâng tầm với kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần. Đáng chú ý, mặt sau cũng được trang bị Ceramic Shield, bền bỉ hơn gấp 4 lần so với mặt lưng kính trước đây. Bộ đôi Pro sẽ có ba màu sắc ấn tượng: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh Đậm) và Cosmic Orange (Cam Vũ Trụ) đầy táo bạo.



Sức mạnh không đối thủ từ chip A19 Pro

Trái tim của iPhone 17 Pro là vi xử lý A19 Pro, một con quái vật hiệu năng với CPU 6 lõi, GPU 6 lõi tích hợp bộ tăng tốc Neural, bộ nhớ đệm lớn hơn và nhiều RAM hơn. Sức mạnh này không chỉ giúp iPhone 17 Pro đáp ứng mượt mà hầu hết tác vụ nặng từ gaming đồ họa cao như Arknights: Endfield với Ray Tracing, chỉnh sửa video chuyên nghiệp, đến xử lý các mô hình AI phức tạp ngay trên thiết bị.

Hệ thống camera Pro: Kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới

Đây chính là nâng cấp đáng giá nhất. Lần đầu tiên, cả ba camera sau trên iPhone 17 Pro đều là cảm biến 48MP Fusion, mang lại độ chi tiết hình ảnh vượt trội ở mọi tiêu cự.

●Camera Telephoto đột phá: Camera tele được tái thiết kế với hệ thống lăng kính tetraprism thế hệ mới và cảm biến lớn hơn 56%. Điều này cho phép iPhone 17 Pro đạt đến những tầm cao mới:

○ Zoom quang học 4x tại tiêu cự 100mm, lý tưởng cho ảnh chân dung nghệ thuật.

○Zoom chất lượng quang học 8x tại tiêu cự 200mm, tiêu cự dài nhất từng có trên iPhone, hoàn hảo để chụp ảnh thiên nhiên, thể thao.

○ Zoom kỹ thuật số lên đến 40x, đưa mọi chủ thể ở xa lại gần trong tầm tay.

● Nâng cấp cho nhà làm phim chuyên nghiệp: iPhone 17 Pro giờ đây hỗ trợ quay video ProRes RAW và tính năng Genlock, cho phép đồng bộ hóa video cực kỳ chính xác giữa nhiều máy quay, một công cụ không thể thiếu trong các đoàn phim chuyên nghiệp.

● Camera trước Center Stage 18MP: Camera selfie cũng được nâng cấp mạnh mẽ, cho phép chụp ảnh và quay video chất lượng cao ở cả hai hướng dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại.

Thời lượng pin kỷ lục và các phiên bản dung lượng

Nhờ thiết kế tản nhiệt hiệu quả và sự tối ưu của chip A19 Pro, thời lượng pin trên iPhone 17 Pro được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max xác lập kỷ lục mới, trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, có thể phát video liên tục lên đến 39 giờ.

Các phiên bản dung lượng:

● iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.

● iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, và lần đầu tiên có phiên bản 2TB.

