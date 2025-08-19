Chiều ngày 19/8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư TP và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các ý kiến góp ý về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Gần 100 đại biểu của các tổ chức trên đã tham dự, với sự chủ trì của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Quang cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2030, diễn ra chiều ngày 19/8/2025. Ảnh: Đông Anh

PGS.TS Phan Thanh Bình - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM – phát biểu: "Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần này, tập trung trí tuệ của 3 Ban chấp hành của 3 địa phương sáp nhập thành TP.HCM. Hiện tại, chúng ta đã có một thành phố, một "siêu đô thị" lớn nhất nước, với dân số gần 14 triệu dân. Vì vậy, TP.HCM mới có tiềm lực rất lớn, gồm 3 địa phương mạnh nhất miền Đông Nam bộ và của cả nước. Phải thấy, hiện tại cũng như tương lai, TP.HCM là cực phát triển của cả vùng ASEAN. Đây là cực phát triển rất mạnh".

Ông Bình cũng nhấn mạnh, TP.HCM còn có vai trò kết nối quan trọng giữa miền Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. "Vì đóng một vai trò trọng yếu như thế, TP.HCM phải giữ lại cho mình một tỷ lệ ngân sách bao nhiêu, mức độ nào để dành cho "cực phát triển" ? Có nuôi, TP.HCM mới "có sữa" chứ", ông Bình nói.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng lưu ý Dự thảo Báo cáo chính trị phải chú trọng đến giải quyết các ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Ông Phan Thanh Bình - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đông Anh

Ông Bình cảnh báo TP.HCM trong tương lai sẽ đứng trước các thách thức, cạnh tranh với những thành phố khác trong khu vực ASEAN. Vì vậy, không được đầu tư dàn trải, lãng phí, tránh bẫy thu nhập trung bình… Ông Bình tâm đắc với nội dung "6 trụ cột" được đưa trong Dự thảo. Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nhưng TP.HCM phải làm sao thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, cạnh tranh với các trung tâm tài chính của Singapore, Hồng Kông….

Ông Bình cho rằng, TP.HCM sau sáp nhập có bờ biển kéo dài từ Cần Giờ đến Vũng Tàu. Khai thác kinh tế biển như thế nào cho hiệu quả? Có cảng Cái Mép – Thị Vải, liệu có cần làm thêm Cảng trung chuyển Cần Giờ nữa hay không? Rồi vấn đề phát triển văn hóa, chất lượng sống của người dân…; cần dựa vào văn hóa bản địa, giữ lại bản sắc của TP.HCM. Càng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), con người càng phải giữ gìn bản sắc, văn hóa của chính mình.

Ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM - phat biểu tại hội nghị. Ảnh: Đông Anh

Trong khi đó, GS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học – Kỹ thuật TP.HCM nêu ý kiến: "TP.HCM sau sáp nhập, cần làm rõ tiềm năng của 3 tỉnh, thành, mang tính kết nối. Trong đó, có những tiềm năng như phát triển điện gió. Nếu chúng ta biết khai thác, chúng ta có đủ điện cho nền kinh tế, đạt Net Zero vào 2050. Kế đó, sau sáp nhập, TP.HCM có lực lượng lao động dồi dào".

Ông Phước lưu ý một số chỉ tiêu, thông số thể hiện trong Dự thảo còn chưa cụ thể, mơ hồ, cần phải cụ thể, chi tiết hơn nữa…

Đề cập tới yếu tố con người, ông Phước đề xuất Dự thảo nên đưa ra chiến lược đào tạo con người thật sát với thực tiễn của TP.HCM mới. Bởi, chiến lược hiện có trong dự thảo dựa trên cơ sở của 3 địa phương khi chưa sáp nhập, đã lạc hậu. Cần thiết, phải lập, điều chỉnh cho phù hợp với sau sáp nhập. Về thu hút nhân tài, cần chú trọng thu hút những người tài năng từ nước ngoài về nước phục vụ đất nước. Và, TP.HCM phải phát triển công nghệ cốt lõi, công nghệ lượng tử, công nghệ gien… Việc chuyển đổi các khu công nghiệp sang khu công nghiệp xanh phải có lộ trình, không làm ồ ạt, ảnh hưởng phát triển chung.

Ông Đặng Văn Khoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM. Ảnh: Đông Anh

Ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM – chia sẻ: "Dự thảo văn kiện rất ngắn gọn, súc tích. Tuy nhiên, tôi kiến nghị trong Dự thảo phải đưa vấn đề quy hoạch lại TP.HCM mới. Tiếp đó, chú trọng phát triển văn hoá nghệ thuật, học tập Hàn Quốc. Một ban nhạc Hàn Quốc sang Việt Nam, doanh thu 1.000 tỷ đồng. Tại sao chúng ta không làm được?".

Ông Lưu cũng đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển hệ thống đô thị TOD song song với phát triển hệ thống metro. Đồng thời, vấn đề xóa bỏ nhà ổ chuột trên kênh rạch cần phải đặt ra trong nhiệm ký tới.

Góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị, ông Đặng Văn Khoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, nguyên Đại biểu HĐND TP.HCM trước đây, nói: "Tỷ lệ cây xanh trên đầu người, tại TP.HCM hiện rất thấp. Không thể chấp nhận một TP.HCM, một "siêu đô thị", một thành phố đáng sống, mà tỷ lệ cây xanh công cộng tính bình quân trên đầu người dân chỉ đạt 0,55 m2/người, thua Hà Nội (2,06 m2/người), Hải Phòng (3,41 m2/người), Đà Nẵng (2,4 m2/người)…".

Dự thảo Báo cáo chính trị đặt chỉ tiêu phát triển cây xanh công cộng ở TP.HCM, bình quân 1 m2/người. Ông Khoa cho rằng, chỉ tiêu này vẫn thấp.

"Nếu nói TP.HCM phải là một thành phố xanh, thành phố của cây xanh, tôi đề nghị nâng cao tỷ lệ cây xanh công cộng trong dự thảo lên gấp đôi (2 m2/người). Chúng ta sẽ sử dụng nguồn lực của Nhà nước, sử dụng cơ chế xã hội hoá để phát triển cây xanh lên gấp đôi tỷ lệ đề ra. Mặt khác, trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM phải phát triển bằng được Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa bị quy hoạch treo 32 năm. Cần xây dựng cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu...", ông Khoa nói thêm.