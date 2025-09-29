Đến dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Các ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM và Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, chủ trì, điều hành kỳ họp.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng

Tại kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến Tờ trình Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của TPHCM từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026.

Cùng với đó là xem xét, cho ý kiến về tờ trình Quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM; về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP.HCM.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng xem xét, cho ý kiến về Tờ trình Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND TP.HCM khoá X. Ảnh: Việt Dũng

Kỳ họp cũng cho ý kiến đối với 34 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt được trình lần này. Cụ thể: 45 tờ trình, 35 báo thẩm tra và 41 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND TP.HCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết: “Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, TP.HCM tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế giữ đà tăng trưởng ổn định; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững”.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 168 xã, phường, đặc khu đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đang được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát sinh những hạn chế, khó khăn sau sáp nhập, nhất là những bất cập, vướng mắc về cơ chế, thủ tục trong bộ máy hành chính. Vì vậy, HĐND sẽ xem xét cho cơ chế, chính sách để khắc phục các khó khăn, vướng mắc.