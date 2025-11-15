Kỳ thủ Việt Nam giành Cúp bạc Giải cờ vua nghiệp dư thế giới 2025

Võ Hoàng Quân là một trong hai kỳ thủ Việt Nam tham dự Giải cờ vua nghiệp dư thế giới 2025 tại Serbia. Sự kiện được tổ chức với ba nhóm, dành cho các kỳ thủ có hệ số Elo quốc tế dưới 1700, dưới 2000 và dưới 2300 (gồm bảng Mở rộng và bảng Nữ), quy tụ khoảng 300 kỳ thủ đến từ hơn 50 quốc gia. Tất cả nội dung đều thi đấu cờ tiêu chuẩn, diễn ra theo thể thức Thụy Sĩ 9 ván.

Tại giải này, Võ Hoàng Quân – đến từ Hà Nội với hệ số Elo quốc tế là 1997, thi đấu tại nhóm dành cho các kỳ thủ có hệ số Elo dưới 2000. Có 116 kỳ thủ từ 37 quốc gia tranh tài ở nhóm này.

Quang cảnh thi đấu tại giải. Ảnh: Serbiachess.org

Kết thúc 9 ván thi đấu, Võ Hoàng Quân giành 7,5 điểm với 7 ván thắng, 1 ván hòa, 1 ván thua. Qua đó, Võ Hoàng Quân xếp nhì, trong khi vô địch là kỳ thủ chủ nhà Serbia D. Jakovljevic (8 điểm).

Kết quả này phản ánh đúng thực lực của kỳ thủ Việt Nam tại giải. Nhờ thành tích tại giải, Võ Hoàng Quân được phong danh hiệu Kiện tướng FIDE (CM). Đây cũng là động lực để kỳ thủ 18 tuổi này tiếp tục đi theo con đường thi đấu cờ vua của mình. Kỳ thủ này được phát hiện, đào tạo tại CLB cờ vua Kiện tướng Tương lai ở Hà Nội dưới sự huấn luyện của Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh.

Võ Hoàng Quân nhận Cúp bạc tại giải. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đáng chú ý, Võ Hoàng Quân thi đấu tại giải này bằng kinh phí tự túc. Ước tính, chi phí cho một chuyến thi đấu tại Serbia cũng vào khoảng 50 đến 55 triệu đồng. Điều này cho thấy tính xã hội hóa rất cao trong làng cờ vua Việt Nam hiện nay.

Cũng tại giải, một kỳ thủ Việt Nam khác là Võ Trần Quốc Bảo (đến từ TP Hồ Chí Minh) thi đấu ở nhóm có Elo dưới 2.300 và xếp hạng 9 chung cuộc với 6 điểm.