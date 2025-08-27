Lào Cai: Sạt lở lớn trên quốc lộ 4D, xe tải thoát nạn thần kỳ

Clip: Sạt lở lớn trên quốc lộ 4D (Lào Cai - Sa Pa), xe tải thoát nạn thần kỳ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng 27/8, tại Km120, quốc lộ 4D (đoạn qua xã Trung Chải, thị xã Sa Pa cũ) nay là xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sạt lở ta-luy với khối lượng khoảng 2.000m3 đất đá, gây tắc đường hoàn toàn.

Đáng chú ý, theo clip người dân ghi lại khoảnh khắc sạt lở đất đá, có một chiếc xe tải đi qua điểm sạt lở chỉ trong vài giây thì đất đá ồ ạt đổ xuống, may mắn tài xế và chiếc xe đều an toàn.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực.

Tuyến đường Sa Pa – Lào Cai, đoạn qua khu vực trạm thu phí Km120 quốc lộ 4D, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn, một chiếc xe tải đi qua may mắn thoát nạn. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tả Phìn tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục nhằm sớm đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến.