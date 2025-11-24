Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 24/11/2025 16:19 GMT+7

Lao động Thủ đô được mua hàng giảm giá vì lý do này

Thùy Anh Thứ hai, ngày 24/11/2025 16:19 GMT+7
Trong khi tiền lương không tăng, giá cả mặt hàng đắt đỏ thì việc được mua hàng trợ giá trở thành tin tức được nhiều công nhân, lao động săn đón. Hàng trăm nghìn lao động Thủ đô vừa tham gia Hội chợ hàng Việt phục vụ đoàn viên công nhân.
Giảm giá ít nhất 10% sản phẩm cho đoàn viên, lao động

Với mục tiêu vừa chăm lo đời sống người lao động, vừa lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức Hội chợ hàng Việt phục vụ đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Dự khai mạc Hội chợ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo Ban công tác Công đoàn; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo xã Đông Anh; đại diện Công đoàn các xã, phường, Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cùng đông đảo công nhân, lao động và nhân dân Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội chợ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm sâu sắc, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có trên 900.000 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng.

Nhiều chương trình đã trở thành nét đẹp, dấu ấn riêng của tổ chức Công đoàn Thủ đô như “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Nhà mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”, tặng quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những hoạt động thiết thực giúp người lao động ổn định cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời, góp phần tạo nên sự ổn định chính trị - xã hội của Thủ đô.

Ban tổ chức nắm tình hình hàng hóa tại hội chợ. Ảnh: NT

Hội chợ có quy mô 51 gian hàng, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn Thủ đô. Hàng trăm mặt hàng thiết yếu, đa dạng và đảm bảo chất lượng phục vụ đời sống như quần áo, giày dép, đồ gia dụng, điện máy, thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường… được bày bán và quảng bá. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm tại hội chợ đều giảm giá tối thiểu 10% so với thị trường, nhiều mặt hàng giảm sâu 30% - 40%, kèm theo các chương trình khuyến mại, quà tặng tri ân đặc biệt dành cho đoàn viên và người lao động.

Hội chợ là hoạt động thiết thực của Công đoàn Thủ đô nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nội địa chất lượng cao đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, chương trình không chỉ hỗ trợ người lao động mua sắm các mặt hàng thiết yếu mà còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, khơi gợi niềm tin vào hàng Việt do chính đoàn viên, công nhân sử dụng.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua hàng giá rẻ

Chị Nguyễn Thị Hoa – 37 tuổi (Đông Anh, Hà Nội) là công nhân Khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Tiền lương của 2 vợ chồng tôi mỗi tháng chưa được 20 triệu đồng, chỉ đủ ăn tiêu nuôi 2 con đi học. Vì thế mọi chi phí sinh hoạt đều phải tiết kiệm hết mức. Gần đây chi phí tăng cao nên phải tiết kiệm lắm may ra mới đủ ăn, đủ tiêu”.

Chị Hoa cho biết, may mắn tham gia hội chợ, chị được tặng mã ưu đãi mua hàng giảm giá. Chị cùng chồng mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cơ bản trong gia đình như: Nước mắm, mì chính, bột ngọt, gạo… theo tính toán của chị, chị tiết kiệm được khoảng 400.000 đồng so với việc mua hàng tại cửa hàng, siêu thị như thường lệ.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, Hội chợ không chỉ mang đến cơ hội mua sắm, mà còn giúp gắn kết giữa tổ chức Công đoàn và người lao động. Việc tổ chức sự kiện này thể hiện trách nhiệm xã hội và sự chăm lo thực chất cho đời sống đoàn viên, công nhân, nhất là lực lượng làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, thường chịu áp lực chi phí cao, thu nhập có nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, sự kiện góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó kích thích sản xuất trong nước, ủng hộ doanh nghiệp Việt và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

“Liên đoàn Lao động TP Hà Nội kêu gọi công đoàn cơ sở tiếp tục thông tin đến đoàn viên, người lao động: bố trí thời gian và khuyến khích họ đến tham dự hội chợ, mua sắm; người lao động xem đây là cơ hội không chỉ để mua hàng tiết kiệm, mà còn để thể hiện niềm tin, ủng hộ hàng Việt.

Có thể thấy, đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, nhất là nhóm công nhân có thu nhập hạn chế, phải chi trả nhiều cho sinh hoạt hằng ngày”, bà Thủy nói.

Sự kiện còn góp phần tạo ra môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa công đoàn và đoàn viên, đồng thời là dịp để công nhân trải nghiệm, chọn lựa sản phẩm Việt chất lượng, nâng cao nhận thức về tiêu dùng nội địa. Nhìn rộng ra, hội chợ cũng là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy sản xuất trong nước, ổn định thị trường, và xây dựng hình ảnh công đoàn gắn bó, đồng hành cùng người lao động.

Từ khóa:
