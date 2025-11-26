Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc (UNRC) tại Việt Nam, khẳng định quá trình này có thể mang lại cơ hội chiến lược để Việt Nam duy trì tăng trưởng cao, nâng cao chuỗi giá trị và tăng cường khả năng phục hồi.

Thông điệp được đưa ra tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM hôm nay 26/11.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc (UNRC) tại Việt Nam, khuyến nghị Việt Nam nên thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép (xanh và số). Ảnh: Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM

Trích dẫn lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào tháng 7/2025, bà Tamesis nhấn mạnh: "Tương lai đang được xây dựng trong điện toán đám mây. Nó phải được cung cấp năng lượng bởi mặt trời, gió, và lời hứa về một thế giới tốt đẹp hơn."

Bà Tamesis nói thế giới đang trải qua sự dịch chuyển tài chính chưa từng có. Năm ngoái, 2 nghìn tỷ USD đã được đầu tư vào năng lượng sạch, nhiều hơn 800 tỷ USD so với nhiên liệu hóa thạch, và đầu tư vào điện mặt trời đạt mức kỷ lục 554 tỷ USD trong năm 2024, tăng 49%. Tuy nhiên, UNRC cho biết 90% khoản đầu tư này vẫn tập trung ở các nền kinh tế phát triển và 1 nền kinh tế lớn là Trung Quốc, tạo ra khoảng cách lớn cho các nước đang phát triển.

Cùng lúc đó, chuyển đổi số là quá trình đang diễn ra mạnh mẽ. Quy mô kinh tế số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 24 nghìn tỷ USD, chiếm 21% GDP toàn cầu.

Bà Tamesis nhấn mạnh thách thức lớn nhất là kết nối chuyển đổi xanh và chuyển đổi số để thành quá trình chuyển đổi kép, trong đó, các nỗ lực liên quan chống biến đổi khí hậu được công nghệ số hỗ trợ, và hạ tầng số phải được cung cấp bởi năng lượng sạch, năng lượng bền vững.

Đặc biệt, bà Tamesis công bố kết quả từ nghiên cứu mô hình hóa vĩ mô chung giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ giúp GDP tăng thêm 3-4 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở trong những năm đầu, sau đó duy trì mức tăng thêm khoảng 2 điểm phần trăm đến năm 2030, và có thể đạt mức tăng thêm trung bình 3,5 điểm phần trăm sau năm 2030.

Đầu tư vào hạ tầng ICT (chuyển đổi số) cũng có tác động tích cực đến tăng trưởng GDP (ít nhất thêm 2 điểm phần trăm), đồng thời giúp giảm nghèo và bất bình đẳng.

Bà Tamesis nhấn mạnh, lợi ích kinh tế và thúc đẩy quá trình phát triển nói chung từ các khoản đầu tư này vượt trội hơn chi phí, và làm giảm áp lực lên các chính sách tài khóa của Chính phủ theo thời gian, nhưng lưu ý cần phải cân bằng quản lý nợ công một cách thận trọng.

Các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP.HCM ngày 26/11. Ảnh: Ban tổ chức

UNRC cũng khuyến nghị Việt Nam nên thiết lập một khung chính sách giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, tránh trường hợp các cơ quan Chính phủ, bộ ngành hoặc các nhóm chính sách hoạt động một cách biệt lập, thiếu sự phối hợp, thiếu chia sẻ thông tin và mục tiêu chung.

Bốn yếu tố cốt lõi được bà Tamesis đề xuất gồm: Chính sách tích hợp với mục tiêu rõ ràng và phối hợp liên ngành; đầu tư vào nguồn nhân lực và hạ tầng (đảm bảo hạ tầng xanh ngay từ khi thiết kế); huy động vốn bằng cách tăng cường nguồn lực trong nước và vốn tư nhân, cải cách thị trường vốn; và cân bằng nợ công.

Bà Tamesis khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình đạt mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030, quốc gia thu nhập cao năm 2045, và mục tiêu Net-Zero năm 2050.