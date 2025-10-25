Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ mới ở lĩnh vực thuỷ sản

Trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam, ngành thủy sản luôn là điểm sáng với giá trị kim ngạch cao, hiện diện tại hàng chục thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản hay Trung Quốc.
Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là thách thức – bởi đây cũng là ngành “đứng mũi chịu sào” nhiều nhất trong các vụ kiện phòng vệ thương mại.

Ở các thị trường lớn, nơi cạnh tranh gay gắt và chính sách bảo hộ ngày càng siết chặt, sản phẩm thủy sản Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm rà soát, điều tra. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, thì những hàng rào kỹ thuật, thuế chống bán phá giá hay các biện pháp chống trợ cấp vẫn luôn là bài toán đầy áp lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

