Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ mới ở lĩnh vực thuỷ sản

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là thách thức – bởi đây cũng là ngành “đứng mũi chịu sào” nhiều nhất trong các vụ kiện phòng vệ thương mại.

Ở các thị trường lớn, nơi cạnh tranh gay gắt và chính sách bảo hộ ngày càng siết chặt, sản phẩm thủy sản Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm rà soát, điều tra. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, thì những hàng rào kỹ thuật, thuế chống bán phá giá hay các biện pháp chống trợ cấp vẫn luôn là bài toán đầy áp lực cho doanh nghiệp Việt Nam.