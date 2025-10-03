Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, riêng tháng 9, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,35 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản chiếm hơn một nửa với 28,5 tỷ USD, tăng gần 17%. Thủy sản và gỗ lần lượt mang về 8,1 tỷ USD và 12,5 tỷ USD, đều tăng trên 7-12% so với cùng kỳ. Sản phẩm chăn nuôi và đầu vào sản xuất cũng bứt phá, tăng trên 18% và hơn 33%.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục mở rộng, trong đó châu Á giữ vị trí lớn nhất với 44% thị phần. Mỹ và châu Âu theo sau, chiếm lần lượt 23% và 14%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang châu Âu tăng hơn 40%, còn châu Phi tăng gần gấp đôi. Tính theo quốc gia, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba điểm đến lớn nhất, với mức tăng trưởng 9-24% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng ấn tượng. Dẫn đầu nhóm tăng trưởng là cà phê đạt gần 7 tỷ USD, tăng hơn 61% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 45%, lên hơn 5.600 USD một tấn. Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất.



Đặc biệt, xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ. Riêng trong tháng 9 ghi dấu sự bứt phá khi đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái – mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm, xuất khẩu rau quả lấy lại được đà tăng trưởng sau nhiều tháng sụt giảm.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, động lực chính của sự hồi phục đến từ thị trường Trung Quốc – nơi chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 800 triệu USD. Sức mua tăng mạnh do nhu cầu sầu riêng làm nhân bánh tăng dịp Trung thu. Bên cạnh đó, giá sầu riêng Việt Nam hiện đang ở mức cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo nhận định của ông Nguyên, nếu duy trì được đà tăng trưởng, ngành rau quả có thể khép lại năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu vượt xa mốc 7,1 tỷ USD của năm 2024 và tiến sát hoặc vượt 8 tỷ USD.



Trái ngược với xu hướng tăng, một số nhóm hàng quay đầu giảm. Theo đó, xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm đạt 7 triệu tấn, mang về 3,55 tỷ USD.

Giá gạo xuất khẩu bình quân giảm mạnh, chỉ còn khoảng 509 USD một tấn, thấp hơn 18,6% so với năm ngoái. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 44% tổng lượng gạo xuất khẩu, tiếp đến là Ghana và Bờ Biển Ngà. Trong khi xuất sang Philippines giảm 16,4%, thì Ghana và Bờ Biển Ngà lần lượt tăng 58,6% và 95,5%.

Ở chiều ngược lại, 9 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu nông lâm thủy sản trên 36,3 tỷ USD, tăng 12,5%. Nông sản chiếm 22,4 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 3,3 tỷ USD, thủy sản gần 2,4 tỷ USD; gỗ 2,4 tỷ USD. Hầu hết nông sản này có mức tăng 11-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đạt gần 6 tỷ USD, tăng 5,4%.

Hiện Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ châu Á và châu Mỹ, chiếm gần 54% tổng kim ngạch. Trung Quốc, Mỹ và Argentina là ba nguồn cung lớn nhất, với thị phần lần lượt gần 10%, 9% và 6,7%. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh nhất, hơn 32% so với cùng kỳ.