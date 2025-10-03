Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 12:25 GMT+7

Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng

+ aA -
Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 03/10/2025 12:25 GMT+7
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng của Việt Nam đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhiều nhóm hàng chủ lực như cà phê, hạt điều, rau quả... tăng trưởng mạnh cả giá trị lẫn thị trường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, riêng tháng 9, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,35 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản chiếm hơn một nửa với 28,5 tỷ USD, tăng gần 17%. Thủy sản và gỗ lần lượt mang về 8,1 tỷ USD và 12,5 tỷ USD, đều tăng trên 7-12% so với cùng kỳ. Sản phẩm chăn nuôi và đầu vào sản xuất cũng bứt phá, tăng trên 18% và hơn 33%.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục mở rộng, trong đó châu Á giữ vị trí lớn nhất với 44% thị phần. Mỹ và châu Âu theo sau, chiếm lần lượt 23% và 14%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang châu Âu tăng hơn 40%, còn châu Phi tăng gần gấp đôi. Tính theo quốc gia, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba điểm đến lớn nhất, với mức tăng trưởng 9-24% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng ấn tượng. Dẫn đầu nhóm tăng trưởng là cà phê đạt gần 7 tỷ USD, tăng hơn 61% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 45%, lên hơn 5.600 USD một tấn. Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Đặc biệt, xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ. Riêng trong tháng 9 ghi dấu sự bứt phá khi đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái – mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm, xuất khẩu rau quả lấy lại được đà tăng trưởng sau nhiều tháng sụt giảm.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, động lực chính của sự hồi phục đến từ thị trường Trung Quốc – nơi chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 800 triệu USD. Sức mua tăng mạnh do nhu cầu sầu riêng làm nhân bánh tăng dịp Trung thu. Bên cạnh đó, giá sầu riêng Việt Nam hiện đang ở mức cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo nhận định của ông Nguyên, nếu duy trì được đà tăng trưởng, ngành rau quả có thể khép lại năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu vượt xa mốc 7,1 tỷ USD của năm 2024 và tiến sát hoặc vượt 8 tỷ USD.

Xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ.

Trái ngược với xu hướng tăng, một số nhóm hàng quay đầu giảm. Theo đó, xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm đạt 7 triệu tấn, mang về 3,55 tỷ USD.

Giá gạo xuất khẩu bình quân giảm mạnh, chỉ còn khoảng 509 USD một tấn, thấp hơn 18,6% so với năm ngoái. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 44% tổng lượng gạo xuất khẩu, tiếp đến là Ghana và Bờ Biển Ngà. Trong khi xuất sang Philippines giảm 16,4%, thì Ghana và Bờ Biển Ngà lần lượt tăng 58,6% và 95,5%.

Ở chiều ngược lại, 9 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu nông lâm thủy sản trên 36,3 tỷ USD, tăng 12,5%. Nông sản chiếm 22,4 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 3,3 tỷ USD, thủy sản gần 2,4 tỷ USD; gỗ 2,4 tỷ USD. Hầu hết nông sản này có mức tăng 11-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đạt gần 6 tỷ USD, tăng 5,4%.

Hiện Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ châu Á và châu Mỹ, chiếm gần 54% tổng kim ngạch. Trung Quốc, Mỹ và Argentina là ba nguồn cung lớn nhất, với thị phần lần lượt gần 10%, 9% và 6,7%. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh nhất, hơn 32% so với cùng kỳ.

Tham khảo thêm

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo, tuyệt đối không chủ quan trong xuất khẩu gạo

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo, tuyệt đối không chủ quan trong xuất khẩu gạo

Lắng nghe nông dân nói, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu làm ngay công thư gửi Trung Quốc, đẩy nhanh xuất khẩu bưởi và bơ

Lắng nghe nông dân nói, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu làm ngay công thư gửi Trung Quốc, đẩy nhanh xuất khẩu bưởi và bơ

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Nhà nông
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Nhà nông
Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Nhà nông
Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Vụ trại nuôi lợn có dấu hiệu xả thải ra môi trường ở Quảng Trị, hoạt động khi chưa được cấp phép

Nhà nông
Vụ trại nuôi lợn có dấu hiệu xả thải ra môi trường ở Quảng Trị, hoạt động khi chưa được cấp phép

Đọc thêm

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên
Media

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên

Media

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!
Gia đình

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình

Câu nói khiến tôi nhớ lại thời trẻ tự ti của mình...

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng 'lạm thu'
Xã hội

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng "lạm thu"

Xã hội

Từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội được miễn học phí.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình

Sự giàu có của người sinh ngày Âm lịch này không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của sự chăm chỉ và kiên trì.

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Thế chiến II, trong lòng chính quyền Quốc dân Đảng tồn tại một “bóng ma” mang tên Nghiêm Bảo Hán – người vừa là cố vấn thân cận của Tưởng Giới Thạch, vừa là điệp viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự khôn khéo và trí tuệ hơn người, ông được ví như “Richard Sorge của phương Đông”, kẻ đã âm thầm xoay chuyển cục diện chiến tranh bằng những tin tức làm chấn động cả Berlin lẫn Moscow.

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?
Nhà nông

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?

Nhà nông

Tin mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương vào lúc 21 giờ ngày 8/10.

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan
Thế giới

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến hàng loạt cường quốc châu Á bất bình với kế hoạch “giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram” ở Afghanistan — động thái được ông cho là cần thiết vì “lợi ích chiến lược” do căn cứ này nằm gần phía tây Trung Quốc.

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng là tân binh của ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10/2025.

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?
Kinh tế

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?

Kinh tế

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cơ chế giá điện hai thành phần giúp doanh nghiệp tối ưu công suất, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, đối với ngành điện, cơ chế giá điện 2 thành phần được áp dụng cũng giúp ngành điện Việt Nam tiệm cận quản trị hiện đại phù hợp với xu hướng thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Tin tức

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu
Bạn đọc

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu

Bạn đọc

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”
Tin tức

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 447 đại biểu, tập trung vào mô hình "đại hội số".

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin
Thế giới

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin

Thế giới

Động lực mà cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska mang lại cho tiến trình hòa bình Ukraine đã bị làm tiêu tan bởi những nỗ lực của người châu Âu - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu.

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Tin tức

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương và khu vực sạt lở xã Yên Xuân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử có thể đã rẽ theo một hướng khác, nếu nỗ lực liên minh với Đại Việt của Trần Hữu Lượng vào năm 1354 thành công. Khi ấy, lịch sử Đông Á có thể không còn ghi tên “Minh Thái Tổ” Chu Nguyên Chương, mà là Đại Hán Trần Hữu Lượng.

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025
Tin tức

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

Tin tức

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo 'đơn đặt hàng'
Pháp luật

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo "đơn đặt hàng"

Pháp luật

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai lấy trộm xe theo "đơn đặt hàng" của một đường dây chuyên mua bán xe gian từ Việt Nam sang Lào.

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10
Nhà nông

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10

Nhà nông

Bão số 10 đi qua nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh. Nắm bắt tình hình này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định sản xuất.

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA
Thể thao

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Thể thao

Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA; hé lộ ban cán sự ĐT Việt Nam; bật mí số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; HLV Amorim so sánh Lammens với Courtois; Adeyemi lọt vào tầm ngắm của Barca.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Nhà nông

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ngay tại buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng để gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

Giăng 'mắt thần' trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga
Thế giới

Giăng "mắt thần" trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga

Thế giới

Lực lượng Ukraine từng buộc phải rút toàn bộ khỏi khu rừng Serebryanski, gần thị trấn Yampil khi kiểm soát được một số tuyến đường chủ chốt bằng UAV tấn công. Nhưng giờ đây, họ đang biến "bước lùi chiến thuật" này thành cơ hội để "săn" các nhóm tấn công của Nga, theo Euromaidanpress.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, đến cuối năm 2025, vận may như thủy triều tràn ngập cuộc sống của 4 con giáp này. Họ sẽ gặp nhiều sự kiện vui vẻ trong cuộc sống.

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt
Thể thao

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Thể thao

Tiến Dũng và Đức Chiến đã tập luyện trở lại báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi ông có thêm nhiều phương án chiến thuật cho trận đấu với Nepal vào tối 9/10.

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker 'Vũ Râu' bị xử lý hành chính
Pháp luật

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker "Vũ Râu" bị xử lý hành chính

Pháp luật

Ông N.Đ.H.V sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo với ô tô con ở tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan công an đã khởi tố tài xế xe đầu kéo.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”
Thế giới

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”

Thế giới

Giải Nobel Hóa học 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc) và Omar Yaghi (Mỹ) vì phát triển các cấu trúc kim loại – hữu cơ (viết tắt là MOF) – một đột phá được xem là “cuộc cách mạng” trong ngành khoa học vật liệu.

FAM quyết tâm 'phản công' FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự 'tổn thương'
Thể thao

FAM quyết tâm "phản công" FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự "tổn thương"

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố những cáo buộc của FIFA là hoàn toàn sai sự thật và họ sẵn sàng theo kiện đến cùng.

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi
Nhà nông

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi

Nhà nông

Ngày nay, phong trào chơi cây cảnh bonsai mini (cây kiểng bonsai mini) được xem là thú vui tao nhã của nhiều người dân tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang sau sáp nhập). Từ những loài cây hoang dại mộc mạc, những người đam mê cây bonsai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân
Xã hội

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân

Xã hội

Không gian chợ nhộn nhịp, gần gũi và đậm chất lễ hội, tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai muốn cảm nhận đời sống và văn hóa địa phương một cách trọn vẹn.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc
Tin tức

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Tin tức

Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, ghi dấu ấn tiên phong trong số hóa công tác Đảng, phục vụ gần 500.000 đảng viên toàn thành phố.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

3

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

4

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

5

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền