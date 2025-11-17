Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Sáng 17/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm - ông Nguyễn Trung Trực cho biết, đang chỉ đạo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ cho người dân ở thôn Phước Lợi, Tân Sơn khắc phục hậu quả hư hỏng nhà cửa do lốc xoáy gây ra.

Nhà dân hư hại do lốc xoáy. Ảnh nguồn CAX Nguyễn Nghiêm.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào khoảng đêm 16 và rạng sáng 17/11, một trận lốc xoáy đã bất ngờ xảy ra và quét qua khu vực khu dân cư thôn Phước Lợi, Tân Sơn làm ít nhất 5 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng; rất may là không gây tử vong về người.

Hiện trường cầu Nước Bao. Ảnh: PTQ

Còn tại Sơn Hà, Bí thư Đảng uỷ xã Trần Văn Luật cho biết, mưa lớn ở thượng nguồn làm nước đổ về mạnh, cuốn trôi 1 phần nhịp cầu Nước Bao.

Cùng với báo cáo cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đã cử lực lượng canh gác không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm nêu trên.

Cầu Nước Bao bị cuốn trôi 1 phần nhịp, với chiều dài gần 5m đã chia cắt người dân 2 thôn Mang Nát và Nước Bao, với khoảng 288 hộ/1212 khẩu.