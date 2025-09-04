Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?
Theo UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, trước đó vào chiều tối 2/9, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kéo dài, kèm sấm sét.
Lúc này, ông Lồ Minh H. (SN 1968) ngụ tại thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy đang làm việc trên một cánh đồng thì bị sét đánh tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sông Lũy đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc tổ chức mai táng.
Trước đó, mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã Nam Thành và Nghị Đức của tỉnh Lâm Đồng (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ)
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1 – 3/9 xảy ra mưa lớn trên địa bàn một số xã, phường. Hậu quả gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp của người dân.
Ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Các hộ đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích khoảng 5.000m2. Hiện với giá bán ốc từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.