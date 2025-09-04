Chủ đề nóng

Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 04/09/2025 05:46 GMT+7
Chiều 3/9, thông tin từ UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kéo dài kèm sấm sét khiến một người tử vong.
Theo UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, trước đó vào chiều tối 2/9, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kéo dài, kèm sấm sét.

Lúc này, ông Lồ Minh H. (SN 1968) ngụ tại thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy đang làm việc trên một cánh đồng thì bị sét đánh tử vong.

Mưa gây ngập ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NT

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sông Lũy đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc tổ chức mai táng.

Trước đó, mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã Nam Thành và Nghị Đức của tỉnh Lâm Đồng (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ)

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1 – 3/9 xảy ra mưa lớn trên địa bàn một số xã, phường. Hậu quả gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Một xã ở Lâm Đồng bị ngập úng, sạt lở nhiều điểm do mưa lớn liên tục

Một xã ở Lâm Đồng bị ngập úng, sạt lở nhiều điểm do mưa lớn liên tục

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Quả bí khổng lồ nặng hơn 170kg ở Lâm Đồng, phá kỷ lục quả bí lớn nhất Việt Nam

Quả bí khổng lồ nặng hơn 170kg ở Lâm Đồng, phá kỷ lục quả bí lớn nhất Việt Nam

Vì sao người ta cứ thích món bánh xèo đúc thịt con dông, rau rừng do anh nông dân ở phố biển Lâm Đồng chế biến?

Vì sao người ta cứ thích món bánh xèo đúc thịt con dông, rau rừng do anh nông dân ở phố biển Lâm Đồng chế biến?

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Các hộ đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích khoảng 5.000m2. Hiện với giá bán ốc từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Nhà nông
Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

Nhà nông
Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nhà nông
Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng

Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Nhà nông
Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?
Gia đình

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?

Gia đình

Ai cũng có thể thay đổi theo hướng tốt hơn!

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ban đầu Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) chỉ là một thái giám làm việc lặt vặt hầu cận bên vua, nhưng với tài năng, ông đã lập được nhiều công lao, nhanh chóng chiếm được cảm tình trong hoàng tộc nhà Lý. Vì thế mà vua nhà Lý quyết định đổi ông từ họ “Ngô” sang họ “Lý” (tức mang họ của Vua) với tên gọi là Thường Kiệt.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Nguyễn Thanh Nhàn, nhưng muốn U23 Việt Nam cải thiện lối chơi sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc
Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc

Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này thường lạc quan, suy nghĩ tích cực, có tầm nhìn xa. Sau tuổi 40, nhờ nỗ lực không ngừng, họ sẽ có tài chính ổn định.

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: 'Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy'
Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: "Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy"

Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân về lời mời tham gia đại lễ A80 từ VTV.

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... 'giường chiếu'
Đông Tây - Kim Cổ

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... "giường chiếu"

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Nó được chế biến hết sức cầu kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Putin: Việt Nam tin rằng nước Nga sẽ trở nên vĩ đại
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Putin: Việt Nam tin rằng nước Nga sẽ trở nên vĩ đại

Thế giới

Việt Nam tin tưởng rằng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin sẽ trở nên vĩ đại, sẽ là trụ cột để bảo vệ sự ổn định trên thế giới, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường tuyên bố tại cuộc gặp với Putin - theo Sputnik.

Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
Tin tức

Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Tin tức

Ngày 3/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, đã có Thư cảm ơn sau sự kiện A80.

CĐV vỡ oà khi U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Bangladesh
Thể thao

CĐV vỡ oà khi U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Bangladesh

Thể thao

Rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân Việt Trì để theo dõi U23 Việt Nam đối đầu U23 Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có chiến thắng thuyết phục 2-0.

Chàng trai người Mông đầu tiên vùng quê nghèo Lào Cai bước vào giảng đường đại học
Lào Cai thi đua yêu nước

Chàng trai người Mông đầu tiên vùng quê nghèo Lào Cai bước vào giảng đường đại học

Lào Cai thi đua yêu nước

Em Lý A Vĩnh, thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã trở thành người Mông đầu tiên ở một vùng quê nghèo thi đỗ vào Học viện Biên phòng, viết tiếp ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.

Nông thôn Tây Bắc: Ứng dụng công nghệ số, đòn bẩy đưa sản phẩm OCOP Điện Biên vươn xa
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Ứng dụng công nghệ số, đòn bẩy đưa sản phẩm OCOP Điện Biên vươn xa

Điện Biên Hôm Nay

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang mở ra cánh cửa mới cho phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là với các sản phẩm OCOP. Ở Điện Biên, việc đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ đang dần trở thành xu thế tất yếu.

Viktor Lê lập công, U23 Việt Nam đánh bại U23 Banglades
Thể thao

Viktor Lê lập công, U23 Việt Nam đánh bại U23 Banglades

Thể thao

Ở trận ra quân tại bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026, Ngọc Mỹ cùng Viktor Lê thay nhau lập công giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Banglades với tỷ số 2-0.

Vụ cần cẩu đứt cáp trên công trường Vành đai 3, 1 người tử vong: Ban Giao thông nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cần cẩu đứt cáp trên công trường Vành đai 3, 1 người tử vong: Ban Giao thông nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 TP.HCM), đã có thông tin nhanh về vụ tai nạn lao động tại công trường thi công khiến 1 người tử vong.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương
Tin tức

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương

Tin tức

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương cần chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tin tối (3/9): Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?
Thể thao

Tin tối (3/9): Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?

Thể thao

Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?; Indonesia nhập tịch tiền vệ người Hà Lan; Garnacho hé lộ nguyên nhân gia nhập Chelsea; HLV người Morocco thoát chết sau tai nạn giao thông; Fermin Lopez không có ý định chia tay Barca.

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu
Thế giới

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Thế giới

Nền kinh tế châu Âu đang oằn mình dưới sức nặng của cuộc chiến Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn bám lấy xung đột thay vì hòa bình. Chấm dứt chiến tranh có thể mở ra tăng trưởng, giảm lạm phát và khôi phục ổn định. Thế nhưng, giới tinh hoa lại thúc ép Kiev theo đuổi những đòi hỏi tối đa, khiến đàm phán đi vào ngõ cụt, theo Brussels Signal.

Cổ phiếu thép chiếm 'spotlight', VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu thép chiếm "spotlight", VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm

Nhà đất

Dù hàng loạt mã bất động sản phủ tím, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup lại giảm sâu, kìm hãm đà tăng toàn ngành, trong khi dòng tiền đầu cơ đổ mạnh vào thép giúp VN-Index giữ mốc 1.681 điểm.

Đuối nước khiến 2 chị em họ ở Quảng Trị tử vong thương tâm
Tin tức

Đuối nước khiến 2 chị em họ ở Quảng Trị tử vong thương tâm

Tin tức

Đang ngồi chơi bên hồ thì bị rơi xuống đuối nước khiến 2 chị em họ tử vong. Vụ đuối nước xảy ra ngay thềm khai giảng năm học mới.

Nga, Trung Quốc phản ứng gay gắt vì Mỹ triển khai tên lửa tấn công mới tới đồng minh ở Thái Bình Dương
Thế giới

Nga, Trung Quốc phản ứng gay gắt vì Mỹ triển khai tên lửa tấn công mới tới đồng minh ở Thái Bình Dương

Thế giới

Quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới mang tên Mid-Range Capability (MRC) hay Typhon tới Nhật Bản trong tháng này, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung - động thái ngay lập tức khiến Nga và Trung Quốc phản ứng dữ dội.

4 con giáp không thích tranh cãi với người khác, rảnh kiếm tiền tốt hơn, đầu óc rộng mở, trung niên sung túc, dư dả
Gia đình

4 con giáp không thích tranh cãi với người khác, rảnh kiếm tiền tốt hơn, đầu óc rộng mở, trung niên sung túc, dư dả

Gia đình

4 con giáp không thích tranh cãi, dễ dàng gạt bỏ những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống bằng một nụ cười, tính xởi lởi, thân thiện giúp họ kiếm tiền tốt hơn.

Một loài đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, nuôi thành công ở Kiên Giang, hễ bắt bán là hút hàng
Nhà nông

Một loài đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, nuôi thành công ở Kiên Giang, hễ bắt bán là hút hàng

Nhà nông

Mô hình nuôi ba ba thịt và ba ba giống là con đặc sản đang được nhiều nông dân ở một số huyện của tỉnh Kiên Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh An Giang, Kiên Giang) áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, đặc biệt trong khoảng vài năm nay giá ba ba thịt duy trì ở mức cao giúp tăng lợi nhuận cho người nuôi.

Chủ tịch nước Lương Cường: Những thành tựu Việt Nam đạt được có sự ủng hộ của các nước bạn bè, anh em
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: Những thành tựu Việt Nam đạt được có sự ủng hộ của các nước bạn bè, anh em

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Mỹ xếp 12 nghề cá của Việt Nam vào nhóm 'không tương đương', Bộ NN&MT triển khai 12 giải pháp cấp bách
Nhà nông

Mỹ xếp 12 nghề cá của Việt Nam vào nhóm "không tương đương", Bộ NN&MT triển khai 12 giải pháp cấp bách

Nhà nông

Đạo Luật bảo vệ thú biển của Mỹ không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá của Việt Nam. Vì vậy, từ nay đến 1/1/2026, nếu không được lên nhóm "công nhận toàn bộ", thì cá ngừ, ghẹ, mực... của Việt Nam không thể xuất khẩu vào Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera trên toàn thành phố.

Chuyện lạ Quảng Ninh, một ông 'họa sỹ nghiệp dư' biến phế liệu thành tranh nghệ thuật, nhìn là mê ngay
Nhà nông

Chuyện lạ Quảng Ninh, một ông "họa sỹ nghiệp dư" biến phế liệu thành tranh nghệ thuật, nhìn là mê ngay

Nhà nông

Với bàn tay khéo léo, ông Nguyễn Đức Toàn, một "họa sỹ nghiệp dư" ở phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đã “vẽ” nên những bức tranh. Những bức tranh độc đáo, có một không hai, bởi được làm từ một chất liệu đặc biệt: kính cường lực vỡ.

Michael Olaha: SLNA là ngôi nhà thứ 2, lên kế hoạch nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam
Thể thao

Michael Olaha: SLNA là ngôi nhà thứ 2, lên kế hoạch nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam

Thể thao

Với Michael Olaha – tiền đạo người Nigeria - đội chủ sân Vinh không chỉ là đội bóng khai mở sự nghiệp, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi anh luôn cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt.

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài
Kinh tế

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

Kinh tế

Đà Nẵng thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài trên địa bàn thành phố.

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế
Chuyển động Sài Gòn

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế

Chuyển động Sài Gòn

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, vừa bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội buôn lậu và trốn thuế. Em trai ông Tam, Phạm Xuân Tình, cũng bị truy tố tội trốn thuế.

Loạt trải nghiệm tại Hà Nội “gây sốt”, đừng vội rời đi sau lễ diễu binh và pháo hoa Đại lễ 2/9
Xã hội

Loạt trải nghiệm tại Hà Nội “gây sốt”, đừng vội rời đi sau lễ diễu binh và pháo hoa Đại lễ 2/9

Xã hội

Một Hà Nội vừa hiện đại, vừa cổ kính, đang mời gọi du khách khám phá những điều bất ngờ nhất.

